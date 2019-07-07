تعليق نتنياهو على إعلان إيران «رفع تخصيب اليورانيوم»

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن قرار طهران زيادة تخصيب اليورانيوم "خطوة خطيرة"، مجددا دعوته للدول الأوروبية "بريطانيا وألمانيا وفرنسا" فرض "عقوبات تلقائية" على إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز". وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن أن اليوم الأحد سيكون نهاية المهلة التي حددها لأوروبا من أجل إيجاد طريقة لإيران لتجاوز العقوبات الأمريكية، ويأتي هذا التطور