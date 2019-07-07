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تعليق نتنياهو على إعلان إيران «رفع تخصيب اليورانيوم»

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
نتنياهو
نتنياهو
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن قرار طهران زيادة تخصيب اليورانيوم "خطوة خطيرة"، مجددا دعوته للدول الأوروبية "بريطانيا وألمانيا وفرنسا" فرض "عقوبات تلقائية" على إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز". وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية.
ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن أن اليوم الأحد سيكون نهاية المهلة التي حددها لأوروبا من أجل إيجاد طريقة لإيران لتجاوز العقوبات الأمريكية، ويأتي هذا التطور
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وزير-الخارجية-يسرائيل-كاتس

وزير خارجية إسرائيل: مبادرة لربط الخليج بميناء حيفا

ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، طرح مبادرة لربط المملكة العربية السعودية والخليج مرورا بالأردن بخط السكك الحديدية الإسرائيلي وصولا إلى حيفا في البحر المتوسط. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي، إن المبادرة تتمخض عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول.
صحف-السعودية

صحف سعودية: لا عصيان بالسودان وقبول الحوار بالجزائر

استعرضت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وسلطت الضوء على استمرار التصعيد الإيراني من خلال خرق الاتفاق النووي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "عكاظ" أنه في إطار تهديد الأمن والسلم العالميين وتحدي المجتمع الدولي، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، أمس، أن بلاده رفعت مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي. وقال ذو النور إن الاتفاق النووي يسمح لنا بتخزين ما يصل إلى 130 طناً من الماء الثقيل.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تستدعي العقوبات برفع التخصيب

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، بتوجه إيران إلى خرق الاتفاق النووي بداية من اليوم، كما تناولت تداعيات الاتفاق السوداني الذي تم التوصل إليه، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. كشفت صحيفة "البيان" أنه في إطار الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% بدءا من اليوم، متجاوزة نسبة 3.67% التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015، في أحدث انتهاك للاتفاق، مما يعني إعادة فرض العقوبات التي كانت قبل الاتفاق.
مظاهرات-السودان (1)

«الحرية والتغيير» يلغي الدعوة إلى عصيان مدني بالسودان

أعلن قادة الاحتجاجات في السودان عن إلغاء الدعوة إلى العصيان المدني، الذي كان مقرراً في 14 يوليو الجاري، إذ نشر تحالف "الحرية والتغيير" برنامجاً على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون الإشارة إلى العصيان المدني والإضراب اللذين كان دعا إليهما وذلك بعد توصل قوى "الحرية والتغيير" إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، تضمن النقاط الرئيسية للعملية الانتقالية، في الوقت الذي تعهد المجلس العسكري الانتقالي بتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه مع قادة الحركة الاحتجاجية، لتحديد الخطوط الكبرى للمرحلة الانتقالية المقبلة.
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روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
نتنياهو (2)

نتنياهو: قد نضطر لشن عملية عسكرية في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته ستُمارس ضغوطاً أكبر على حركة حماس، مُلمحاً لإمكانية شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة. وأضاف "نتنياهو" عبر حسابه على "تويتر": "قد نضطر إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة وما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل". وتابع: أما غزة فنفهم تماما المعاناة التي يعيشها سكان البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة ونعمل على تخفيفها بقدر الإمكان. وفرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس, بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود. وإن اضطررنا لذلك, سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير".
مارك-اسبر (2)

أمريكا: ضبط النفس مع إيران ليس ضعفًا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إننا "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة، يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف"، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف إسبر، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للناتو في بروكسل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وأوردت الوكالة عن إسبر، قوله: "نحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال تخريبية في المضيق".
إيهود باراك

إيهود باراك: حان الوقت لإنهاء حكم نتنياهو «الفاسد»

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، إلى الساحة السياسية من جديد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن باراك عن عودته بصفته زعيما لحزب جديد في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قائلا إن الوقت حان لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو «الفاسد». وحل الكنيست نفسه الشهر الماضي وحدد موعدا لإجراء انتخابات بعد أن فشل نتانياهو، الذي يقود حزب ليكود اليميني، في تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات التي أجريت في أبريل، والتي لم يفز فيها أي حزب بأغلبية برلمانية. وقال سياسيون إن عودة باراك، الذي كان يقود حزب العمل اليساري، إلى السياسة قد تؤدي لانقسام تيار يسار الوسط.
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