إحالة مدير إداري بـ«المركزي للمحاسبات» إلى المحاكمة

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

النيابة الإدارية- أرشيفية

أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير عام الشؤون الإدارية بالإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، إلى المحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، خلال الفترة من 10 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017، إذ لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف أحكام القواعد المالية، ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة، إذ أخطأ مدير الشؤون الإدارية فى إدخال بيانات موظف عبر جهاز الحاسب الآلي، ما تسبب فى صرف راتب له بزيادة على المستحق بقدر 80 ألف جنيه، وذلك وفقا للتحقيقات.

جرت التحقيقات بإشراف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار شريف حشيش، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأشارت التحقيقات إلى أن مدير عام الشؤون الإدارية بالإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، استبدل بطريق الخطأ، برقم عضو بالجهاز عبر الحاسب الآلي، رقما آخر خطأ،