جريمة

إحالة مدير إداري بـ«المركزي للمحاسبات» إلى المحاكمة

تحرير:سماح عوض الله ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
النيابة الإدارية- أرشيفية
النيابة الإدارية- أرشيفية
أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة مدير عام الشؤون الإدارية بالإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، إلى المحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، خلال الفترة من 10 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017، إذ لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف أحكام القواعد المالية، ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة، إذ أخطأ مدير الشؤون الإدارية فى إدخال بيانات موظف عبر جهاز الحاسب الآلي، ما تسبب فى صرف راتب له بزيادة على المستحق بقدر 80 ألف جنيه، وذلك وفقا للتحقيقات.
جرت التحقيقات بإشراف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار شريف حشيش، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأشارت التحقيقات إلى أن مدير عام الشؤون الإدارية بالإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، استبدل بطريق الخطأ، برقم عضو بالجهاز عبر الحاسب الآلي، رقما آخر خطأ،
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

قتيل و7 مصابين في مشاجرة بسبب «المعاكسة» ببني سويف

فرضت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، كردونا أمنيا بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسات الهاتف المحمول؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع مُزارع وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب "معاكسات التليفون المحمول"، ما أسفر عن مصرع "فرج. ح"، 35 سنة، مقيم بقرية تلت التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
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قتل صديقه بمساعدة نجله لسرقته في الإسكندرية

"العشرة ماتهونش إلا على أولاد الحرام"، هذه العبارة تلخص نهاية حياة رجل في العقد الثامن من عمره، قتله صديقه بمساعدة نجله بهدف السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة أحد الأشخاص، 75 عاما، بالمعاش، مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.
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المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.
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سرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد في القليوبية

تعمل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية على قدم وساق، لتحديد هوية وضبط مجهولين سرقوا 450 ألف جنيه من مكتب بريد القلج التابع لمركز الخانكة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة، بسرقة مكتب بريد قرية القلج التابع للمدينة. وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وأوضحت المعاينة الأولية أن الجناة أحدثوا كسرا في حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج، وهو نفس حائط مكتب البريد، وقاموا بسرقة مبلغ 450 ألف جنيه.
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ندم-حزن-امرأة

زوجة في دعوى خلع: «كرهني في ضحكتي وجابلي كآبة»

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، مطالبة فيها بالتفريق بينهما، وتطليقها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها لرد المهر إليه وقدره جنيه واحد، والتنازل عن مؤخر صداقها وقيمته 20 ألف جنيه، وأكدت استحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله. هذا ما سطرته فى عريضة الدعوى، أما عن الدافع الحقيقي وراء كل هذا، فاتهمت الزوجة مقيمة دعوى الخلع زوجها بالكآبة، وكراهيته للضحك والمزاح، حتى إنه بات يسخر منها ويطفئ فرحتها إذا ضحكت، ويوبخها بنقد لاذع إذا كان ضحكها ومزاحها أمام أحد، حتى إن كانوا أشقاءها.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

مد أجل للحكم في «هجوم فندق الهرم» لـ30 يوليو

قررت، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل للنطق بحكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لاعتبارات أمنية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان، وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 7 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.
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بعد 7 سنوات محاكم.. التلاعب بالبورصة تعود للمربع صفر

قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، تعد أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضى واحدة أكثر من 6 قضاة، وكذلك هى الوحيدة التى صدر فيها حكمين برد دائرتين قضائيتين، أحدهما بناء على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثاني طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام، ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات التى مرت بها القضية.
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«ملقتش منه رجا».. هيام تستنجد بقاضي الأسرة لخلعها

صارحته بقلة اهتمامه بها، وإهماله لها حتى فى الأعياد والمناسبات، وتجاهلها حينما يحب أن يهادي ويعايد من حوله، ففى حال إذا كان ميسورا ومعه أموال يعايد شقيقاته وأقاربه، وتقف الزوجة موقف المتفرجة، دون أن يفكر فى منحها أي شيء، ولو حتى شراء ملابس لها للعيد، وإذا كان معسرًا اعتذر لأقاربه عن تعسر ظروفه بما منعه عن معايدتهم، ولا يهتم بمراعاة مشاعر زوجته والاعتذار منها أيضًا، ويدخر المال للمناسبة اللاحقة من أجل أقاربه ومعايدتهم، ولا يتذكر زوجته وهو ما دفعها لمعاتبته ففوجئت به يهينها ويحط من كرامتها ويسخر من أسرتها، وهو ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.
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