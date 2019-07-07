تجديد حبس عجوز هرب مع قاصر وتزوجها عرفيا بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

حبس - تعبيرية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بتجديد حبس عجوز، في بداية العقد السابع من عمره، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتحريض فتاة قاصر، طالبة بالصف الأول الثانوي في السادسة عشرة من عمرها، على الهرب من منزل أسرتها والزواج منها عرفيًا، بعدما تعرف إليها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتودد إليها حتى رضخت لكلماته وهربت من منزل أسرتها، فيما جرى إعادة الطالبة وتسليمها إلى أسرتها.

البداية كانت بورود بلاغ من أسرة «هـ.ف» 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري، مُقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بغيابها عن منزل الأسرة منذ يومين، فيما تجمهر عدد من ذويها أمام المركز للمطالبة بعودتها. التحريات توصلت إلى أن الفتاة تعرفت على رجل في الستين من عمره،