رياضة

اتحاد أمريكا الجنوبية يرد على اتهامات ميسي

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
رد اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" على اتهامات نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي قال خلالها إن الاتحاد يعاني من الفساد وإن الأرجنتين يجب ألا تكون جزءًا من ذلك. وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة أمس أمام تشيلي، وهي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، ليرد كونميبول بأن تعليقات ميسي غير مقبولة، قائلا في بيان: "في كرة القدم في بعض الأحيان تنتصر وفي أحيان أخرى تتعرض للهزيمة، وتقبُّل نتيجة المباراة بولاء واحترام هو من أساسيات اللعب النظيف، والأمر نفسه ينطبق على قرارات الحكم، فهو في النهاية بشر، ولن يصل إلى درجة المثالية".
وتابع البيان: "الأمر غير مقبول، فهناك بعض الوقائع التي حدثت في البطولة التي يتنافس فيها 12 منتخبًا في ظروف متساوية، ليس لها أساس من الصحة، وتزيف الحقائق". وواصل البيان: "تلك الاتهامات تقلل من الاحترام تجاه البطولة التي يشارك فيها اللاعبون ومئات المحترفين من كونميبول الذين يقدمون عملا كبيرًا منذ عام
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أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
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كوبا أمريكا.. تاريخ البرازيل Vs تفوق بيرو في النهائي

يسدل الستار اليوم الأحد على النسخة رقم 46 من منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب بيرو في المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ماراكانا. وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
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رسميا.. الاتحاد الأوغندي يعلن رحيل ديسابر

أعلن الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، صباح اليوم الأحد، رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر عن تدريب منتخب أوغندا، بالتراضي، وذلك بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وكان ديسابر قد نجح في قيادة أوغندا للتأهل لدور الـ16، بعد احتلال وصافة المجموعة الأولى خلف مصر، وودع البطولة على يد السنغال بالخسارة بهدف دون رد، ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي لكرة القدم، أنه في يوم 6 من شهر يوليو الجاري، قد تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي بعد الاتفاق على كل الأمور.
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ماذا قال مدرب الأرجنتين بعد السقوط أمام البرازيل؟

يرى ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن فريقه كان الأحق بالتأهل لنهائي كوبا أمريكا، وذلك رغم الخسارة أمام البرازيل، وقال سكالوني في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: "لقد أثبت لاعبو الأرجنتين ولاءهم لقميص المنتخب أكثر من أي شخص آخر، وتركنا مؤشرا إيجابيا لمستقبل الفريق، وأتمنى أن تدرك الجماهير الإيجابيات التي تحققت، ومنتخب الأرجنتين كان الأحق بالتأهل للنهائي، لقد بدا أنه فريق كبير، إذا استفدنا مما قدمناه اليوم، أثق أن الأمور ستكون إيجابية. هذه المجموعة من اللاعبين تمثل الحاضر والمستقبل للمنتخب الوطني".
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أجويرو يشن هجومًا حادا على تقنية حكم الفيديو

وجه سيرجيو أجويرو، مهاجم الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، انتقادات حادة للتحكيم بعد الهزيمة أمام البرازيل، في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019، بسبب عدم استشارة حكم الفيديو المساعد في واقعتين طالب التانجو فيهما باحتساب ركلات جزاء، وعن ذلك قال أجويرو: "قالوا لنا إن حكم الفيديو المساعد سيكون مثل الحكم الخامس، لكن عندما تصبح الأمور بهذا الشكل فأنا أفضل ألا يكون موجودا، وكنت أركض داخل منطقة الجزاء وأوقفني ألفيس بقدمه. كانت مخالفة واضحة.. واضحة لدرجة أن فويث توقف وانتظر احتسابها".
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ليونيل ميسي: الحظ لم يحالفنا ضد البرازيل

قال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، إن الحكم الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو، الذي أدار مباراة التانجو والبرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، لم يظهر أي احترام للأرجنتين، وأكد ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "Fox sports"، أن الحكم الإكوادوري تحامل على منتخب الأرجنتين، وأمطر لاعبيه بالبطاقات الصفراء مع كل احتكاك، بينما تغاضى تماما عن احتساب "مخالفات واضحة" لصالح التانجو، مضيفا: "تحدثت إلى الحكم وقال إنه يحترمنا، لكنني لم ألاحظ ذلك في أي وقت".
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بعد وداع كوبا.. ميسي يخرج عن صمته ويهاجم الجميع

فتح ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، النار على الحكم الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو، الذي أدار مباراة التانجو والبرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، وقال ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "Fox sports": "لقد لجأ الحكام كثيرا لتقنية الفار في هذه البطولة، لكن ما حدث في مباراة الأرجنتين والبرازيل كان بمثابة هراء، ولم يلجأ الحكم للفار، وكنا نستحق ركلتي جزاء، إحداهما قبل الهدف الثاني للبرازيل مباشرةً، في وجود دفعة واضحة ضد أوتاميندي".
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