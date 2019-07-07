اتحاد أمريكا الجنوبية يرد على اتهامات ميسي

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

ليونيل ميسي

رد اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" على اتهامات نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، التي قال خلالها إن الاتحاد يعاني من الفساد وإن الأرجنتين يجب ألا تكون جزءًا من ذلك. وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة أمس أمام تشيلي، وهي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، ليرد كونميبول بأن تعليقات ميسي غير مقبولة، قائلا في بيان: "في كرة القدم في بعض الأحيان تنتصر وفي أحيان أخرى تتعرض للهزيمة، وتقبُّل نتيجة المباراة بولاء واحترام هو من أساسيات اللعب النظيف، والأمر نفسه ينطبق على قرارات الحكم، فهو في النهاية بشر، ولن يصل إلى درجة المثالية".

وتابع البيان: "الأمر غير مقبول، فهناك بعض الوقائع التي حدثت في البطولة التي يتنافس فيها 12 منتخبًا في ظروف متساوية، ليس لها أساس من الصحة، وتزيف الحقائق". وواصل البيان: "تلك الاتهامات تقلل من الاحترام تجاه البطولة التي يشارك فيها اللاعبون ومئات المحترفين من كونميبول الذين يقدمون عملا كبيرًا منذ عام