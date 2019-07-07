فنانة بدرجة محامية.. أشهر 5 شخصيات لإنجي وجدان

تحتفل الفنانة إنجي وجدان، بعيد ميلادها الـ36، برصيد ليس كبيرا من الأعمال الفنية ولكن بعدد من الشخصيات التي أحبها الجمهور ودخلت قلوبهم سريعًا، أبرزها «عليا أبو هيف».
تحرير:ريهام عبد الوهاب٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
الفنانة إنجي وجدان
لم يكن أحد يتوقع النجاح الكبير الذى حققته الفنانة إنجى وجدان، فى أول بطولة مطلقة لها فى الدراما، وربما هي نفسها لم تكن تتوقع هذا، لذلك كان نجاح مسلسل «طلعت روحي» مفاجأة للجميع، وبصفة خاصة الجمهور الذي بُهر بشخصية إنجي وجدان وأدائها وقدرتها على جذب المشاهدين إليها لمتابعة عملها الذي عُرض خارج مواسم العرض التي تتسم بارتفاع نسبة المشاهدة. وتساءل الجمهور عن أسباب عدم حصولها على فرصة من قبل، خاصة أن ظهورها كان مقصورا على الأدوار الثانوية، وكتب لها مسلسلها الأخير شهادة ميلاد جديدة لفنانة متمكنة وواثقة بنفسها، نجحت فى أن تجعل الجمهور متقبلا ذاته.
من المفارقات أن إنجي وجدان بدأت حياتها العملية مدرسة إنجليزي، ولكنها لم تستمر فى التدريس سوى أشهر قليلة لتتركه وتتجه إلى دراسة المونتاج وبعدها عملت مونتيرة بالقنوات الفضائية وأغاني الفيديو كليب، ولكن حدث أول تعارف بينها وبين الجمهور من خلال مسلسل السيت كوم «تامر وشوقية» فى 2006، واحتفالا
من المفارقات أن إنجي وجدان بدأت حياتها العملية مدرسة إنجليزي، ولكنها لم تستمر فى التدريس سوى أشهر قليلة لتتركه وتتجه إلى دراسة المونتاج وبعدها عملت مونتيرة بالقنوات الفضائية وأغاني الفيديو كليب، ولكن حدث أول تعارف بينها وبين الجمهور من خلال مسلسل السيت كوم «تامر وشوقية» فى 2006، واحتفالا بعيد ميلادها الـ36 (من مواليد 7 يوليو 1983)، نذكركم بأبرز أدوارها التي قدمتها خلال مشوارها الفني.
1- عليا أبو هيف.. «طلعت روحي»
يعد أبرز دور لعبته الفنانة إنجى وجدان، هو المحامية (عليا أبو هيف) بمسلسل «طلعت روحي»، فهي المحامية التي تتعامل مع الأمور بقلبها وليس عقلها، فتجدها تتحمس للقضايا من منطلق إنساني، وتتمتع بذكاء شديد، فتجد في جعبتها الكثير من الحيل التي تنقذ بها موكلها، وتنجح فى الحصول على ما تريده، لأول مرة تجد محامية لا يهمها العائد المادي بقدر اهتمامها بحل مشكلات موكليها، وفى الوقت نفسه نجحت فى أن تجعل الجمهور يشعر بروح (داليدا) التي تسكن بداخلها، الفتاة الرقيقة التي لا يشغلها شيء فى العالم سوى تحقيق حلمها بأن تكون "موديل" مشهورة.
مسلسل «طلعت روحي» من إخراج رامي رزق الله وسيناريو شريف بدر الدين ووائل حمدي، وبطولة نيكولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وتامر فرج.
وفي فيلم «آخر ديك في مصر» الذي عرض قبل عامين فى إجازة منتصف العام، لعبت دور (شيرين) شقيقة (علاء) -الفنان محمد رمضان- الفتاة الغريبة التي رغم كونها فتاة فإنها لا تشبه الفتيات فى تعاملهن، وتدور أحداث الفيلم حول موظف يكره التعامل مع النساء منذ الصغر، ولكن تحدث مفارقة فى عائلته، إذ يتوفى كل رجال العائلة فى رحلة نيلية، وينجو هو ويجد نفسه الرجل الوحيد للعائلة وعليه الاهتمام بكل نساء العائلة.
الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وبطولة «مي عمر، هالة صدقي، انتصار، ليلى عز العرب، دينا»، ووصلت إيرادات «آخر ديك فى مصر» إلى 10 ملايين جنيه.
رغم أن ظهورها كان محدودا في فيلم «سمير وشهير وبهير» فإن الجمهور تفاعل مع شخصية (شهيرة) التي لعبتها، الممرضة أو ملاك الرحمة التي وقع فى غرامها (شهير) -الفنان شيكو- وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة إخوة من أب واحد، يسافرون فى رحلة عبر الزمن ويلتقون مع أمهاتهم ووالدهم قبل أن يحدث الزواج، ويحدث الكثير من الأحداث الكوميدية، وسط محاولة الثلاثي العودة إلى زمنهم.
الفيلم من تأليف أحمد فهمي وشيكو وإخراج معتز التوني، وبطولة "أحمد فهمي، شيكو، هشام ماجد، إنجى وجدان، إيمي سمير غانم، رحمة حسن".
(أرواح) فتاة من منطقة شعبية، والدها يعمل سائقا لدى رجل ثري، ويجسد دور والدها الفنان لطفى لبيب، وتعمل هى محامية ولكنها غير مشهورة، ويلجأ إليها الجيران لتخليص مصالحهم، وفى إطار الأحداث تتعرف على (هيثم) -الفنان أحمد مكي- الشاب التافه الذى لا يهتم بشيء سوى مظهره، فتنجح فى أن تغير منه وتجعله شابا جادا.
الفيلم من تأليف محمد المعتصم وإخراج أحمد الجندي وبطولة "حسن حسني، هالة فاخر، سامح حسين". وبذلك تكون قد جسدت إنجى وجدان دور المحامية مرتين، ولكن المرة الأخيرة كانت أكثر تمكنا.
كما عرفها المشاهدون بدور (داليا) الفتاة السمينة حبيبة (هيثم دبور) -الفنان أحمد مكي- الشاب "الفانكي"، واستغل الثنائي نجاح الشخصيتين فتم تقديمهما فى عدة أعمال. المسلسل من تأليف وائل حمدي وإخراج شريف عرفة، وبطولة «ثريا إبراهيم، أحمد الفيشاوي، مي كساب، رجاء الجداوي، لطفي لبيب، إنجي وجدان».
المشوار لا يزال أمام إنجى وجدان، خاصة بعد أن نجحت فى إثبات نفسها وأحقيتها في أن تقدم أدوارا مهمة وتتحمل أيضا البطولة المطلقة، فقد بدأت مشوارها الفني قبل 13 عاما وشاركت فى نحو 20 عملا، ولكن تعد 2019 سنة الحظ بالنسبة لها.