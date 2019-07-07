فنانة بدرجة محامية.. أشهر 5 شخصيات لإنجي وجدان

تحتفل الفنانة إنجي وجدان، بعيد ميلادها الـ36، برصيد ليس كبيرا من الأعمال الفنية ولكن بعدد من الشخصيات التي أحبها الجمهور ودخلت قلوبهم سريعًا، أبرزها «عليا أبو هيف».

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

الفنانة إنجي وجدان

لم يكن أحد يتوقع النجاح الكبير الذى حققته الفنانة إنجى وجدان، فى أول بطولة مطلقة لها فى الدراما، وربما هي نفسها لم تكن تتوقع هذا، لذلك كان نجاح مسلسل «طلعت روحي» مفاجأة للجميع، وبصفة خاصة الجمهور الذي بُهر بشخصية إنجي وجدان وأدائها وقدرتها على جذب المشاهدين إليها لمتابعة عملها الذي عُرض خارج مواسم العرض التي تتسم بارتفاع نسبة المشاهدة. وتساءل الجمهور عن أسباب عدم حصولها على فرصة من قبل، خاصة أن ظهورها كان مقصورا على الأدوار الثانوية، وكتب لها مسلسلها الأخير شهادة ميلاد جديدة لفنانة متمكنة وواثقة بنفسها، نجحت فى أن تجعل الجمهور متقبلا ذاته.

من المفارقات أن إنجي وجدان بدأت حياتها العملية مدرسة إنجليزي، ولكنها لم تستمر فى التدريس سوى أشهر قليلة لتتركه وتتجه إلى دراسة المونتاج وبعدها عملت مونتيرة بالقنوات الفضائية وأغاني الفيديو كليب، ولكن حدث أول تعارف بينها وبين الجمهور من خلال مسلسل السيت كوم «تامر وشوقية» فى 2006، واحتفالا