السيسي يصل مقر القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

الرئيس السيسي

ذكرت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل مقر انعقاد القمة الأفريقية الاستثنائية في النيجر. وتشهد القمة إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتعد الاتفاقية أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن القمة ستشهد إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.وأضاف أن الاتفاقية تمهد لمزيد من معدلات التجارة البينية للدول الإفريقية وتفتح آفاقاً جديدة متطورة