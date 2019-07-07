في 339 يوما.. ماذا قدم أجيري مع الفراعنة قبل إقالته؟

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

أجيري

أسدل الستار على مشوار المكسيكي خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، بعد 339 يومًا قضاها في تدريب منتخب الفراعنة، انتهت بالخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وعلى خلفية الخسارة أعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة الجهاز الفني بالكامل واستقالته من منصبه.

وكان منتخب مصر قد أعلن التعاقد مع أجيري في الأول من أغسطس الماضي، بعقد كان سيمتد لعام 2022، ونستعرض خلال تلك المدة التى قضاها كشف حساب المدرب المكسيكي مع منتخب الفراعنة: - مسيرة أجيري البالغ 60 عامًا، لم تدم مع المنتخب المصري لأكثر من 12 مباراة فقط، قاد خلالها الفريق ما بين مباريات التصفيات المؤهلة

وكان منتخب مصر قد أعلن التعاقد مع أجيري في الأول من أغسطس الماضي، بعقد كان سيمتد لعام 2022، ونستعرض خلال تلك المدة التى قضاها كشف حساب المدرب المكسيكي مع منتخب الفراعنة:



- مسيرة أجيري البالغ 60 عامًا، لم تدم مع المنتخب المصري لأكثر من 12 مباراة فقط، قاد خلالها الفريق ما بين مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، والمباريات الودية، بالإضافة إلى مباريات كأس أمم إفريقيا 2019.



- فاز أجيري في 9 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 25 هدفًا، واستقبلت شباكه 6 أهداف.



- أكبر انتصار حققه أجيري كان على حساب النيجر في تصفيات أمم إفريقيا بسداسية نظيفة.



- وقاد أجيري المنتخب في 4 مباريات في النسخة الحالية من أمم إفريقيا، فاز في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفا وحيدا.



