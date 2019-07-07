رياضة

في 339 يوما.. ماذا قدم أجيري مع الفراعنة قبل إقالته؟

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
أجيري
أجيري
أسدل الستار على مشوار المكسيكي خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، بعد 339 يومًا قضاها في تدريب منتخب الفراعنة، انتهت بالخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وعلى خلفية الخسارة أعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة الجهاز الفني بالكامل واستقالته من منصبه.
وكان منتخب مصر قد أعلن التعاقد مع أجيري في الأول من أغسطس الماضي، بعقد كان سيمتد لعام 2022، ونستعرض خلال تلك المدة التى قضاها كشف حساب المدرب المكسيكي مع منتخب الفراعنة: - مسيرة أجيري البالغ 60 عامًا، لم تدم مع المنتخب المصري لأكثر من 12 مباراة فقط، قاد خلالها الفريق ما بين مباريات التصفيات المؤهلة
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نيجيريا-مدغشقر (3)

مدغشقر تبحث عن مواصلة مغامرتها بالكان أمام الكونغو

تتواصل اليوم مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وذلك عندما يواجه منتخب مدغشقر نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب الإسكندرية، وتأهلت الكونغو إلى هذا الدور بعد احتلالها المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالخسارة أمام أوغندا 2-0 وأمام مصر بنفس النتيجة، قبل اكتساح زيمبابوي برباعية نظيفة، أما مدغشقر فتصدرت المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بالتعادل مع غينيا 2-2 والفوز على بوروندي 1-0 وعلى نيجيريا 2-0.
اتحاد-الكرة

عصام عبد المنعم يعتذر عن عدم رئاسة اتحاد الكرة

اعتذر عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن عدم رئاسة الجبلاية خلفا لمجلس هاني أبو ريدة الذي تقدم باستقالته أمس، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وكان اسم عبد المنعم تردد خلال الساعات الماضية ضمن المرشحين لخلافة هاني أبو ريدة ومجلس إدارته المستقيل.
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صحف جنوب إفريقيا تحتفل بإقصاء مصر من الكان

احتفلت صحف جنوب إفريقيا بانتصار الأولاد، أمس السبت، على المنتخب الوطني، في دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية، وعنونت صحيفة "ديلي صن": "لورش يرسل البافانا إلى ربع نهائي الكان"، مشيرة إلى أن مفاجآت البطولة استمرت بإقصاء جنوب إفريقيا للبلد المضيف، ومنوهة بأن جنوب إفريقيا التي عانت كثيرًا في دور المجموعات من خلال خسارة مباراتين، أظهرت تطورا ملحوظا في المستوى في دور الـ16، وكانت الفرقة الفضلى في المباراة، وتسببت في إحباط 70 ألف متفرج حضروا في ملعب القاهرة، إذ تنتظرهم الآن مواجهة نيجيريا في ربع النهائي، والتي أطاحت بدورها بالكاميرون.
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اتحاد-الكرة

عصام عبد المنعم يعتذر عن عدم رئاسة اتحاد الكرة

اعتذر عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن عدم رئاسة الجبلاية خلفا لمجلس هاني أبو ريدة الذي تقدم باستقالته أمس، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وكان اسم عبد المنعم تردد خلال الساعات الماضية ضمن المرشحين لخلافة هاني أبو ريدة ومجلس إدارته المستقيل.
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

من يُدير اتحاد الكرة بعد استقالة هاني أبو ريدة؟

يدير ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أعمال الجبلاية، حسب لائحة الاتحاد، وذلك بعدما أعلن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، استقالته، ومن المقرر أن يتولى اللواء ثروت سويلم، رئاسة الجبلاية لمدة 3 أشهر، وفقًا للائحة، لحين إجراء انتخابات جديدة، وأعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، فجر الأحد استقالته، وإقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وعلى رأسه المدرب المكسيكي خافيير أجيري، بعد الخروج المفاجئ للفراعنة من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر على يد جنوب إفريقيا.
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اتحاد الكرة يحذف خبر استقالة 3 أعضاء من الجبلاية

قامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بحذف التدوينة الخاصة باستقالة عصام عبد الفتاح، وكرم كردي، ومجدي عبد الغني، أعضاء مجلس الجبلاية، إذ حذف مسؤولو الصفحة التدوينة بعد دقائق قليلة من نشرها، ما أثار الجدل حول موقف الأعضاء من تقديم الاستقالة. وجاء ذلك على الرغم من نشر خبر مسبقًا باستقالتهم، إذ أعلن عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني استقالتهما من اتحاد الكرة بعد دقائق من قرار هاني أبو ريدة إقالة خافيير أجيري من المنتخب، ثم التقدم باستقالته من رئاسة اتحاد الكرة، ودعوته بقية الأعضاء إلى السير على خطاه.
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ليلة بكت فيها مصر بسبب منتخب «الكشري والكبدة»

يقول الملاكم العالمي الشهير محمد على كلاي "الأبطال لا يُصنعون في صالات التدريب .. الأبطال يُصنعون من أشياء عميقة في داخلهم، هي الإرادة والحلم و الرؤية".. من المؤكد أن مثل هذه الكلمات لا يعلم عنها لاعبو المنتخب الوطني شئ، بعدما عاشت بسببهم مصر ليلة حزينة بعد الخروج المهين أمام منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة بهدف دون رد في مباراة جاءت نتيجتها عادلة، لأن لاعبي مصر لم يقدموا ما يؤهلهم لعبور عقبة "الأولاد" -لقب منتخب جنوب إفريقيا-، بل جاءت الخسارة تأكيدًا للمقدمات والتوقعات السابقة التي أجمعت عليها جماهير الكرة المصرية.
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