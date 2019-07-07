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اليونانيون يصوتون في أول انتخابات منذ «صفقة الإنقاذ»

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
أليكسيس تسيبراس
أليكسيس تسيبراس
في أول انتخابات عامة بعد صفقة الإنقاذ، توجه اليونانيون للإدلاء بأصواتهم اليوم، ومن المتوقع أن يتراجع حزب "سيريزا" اليساري بزعامة رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس أمام المعارضة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي وستغلق في السابعة مساء بالتوقيت المحلي، ويبلغ عدد المسجلين على لوائح الاقتراع 9 ملايين و903 آلاف و864 ناخبا، حسب وكالة أنباء أثينا. وحسب استطلاعات الرأي، فإن حزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض يتفوق على حزب "سيريزا" اليساري بـ10 نقاط، وسط استياء واسع لدى اليونانيين إزاء فرض ضرائب أعلى على الطبقة المتوسطة.
ويقود "الديمقراطية الجديدة" كيرياكوس ميتسوتاكيس، وهو مصرفي سابق وسليل عائلة سياسية يونانية بارزة.وبعد ثلاث سنوات من تولي ميتسوتاكيس رئاسة الحزب المحافظ الذي قاده والده، تعهد خريج جامعة هارفارد البالغ 51 عاما، بتوفير وظائف "أفضل" من خلال تحقيق النمو والاستثمارات الأجنبية وتخفيض الضرائب وإزالة العقبات
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الاتفاق-النووى

إيران تدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، نيتها رفع زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي لعام 2015. حيث قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيراني، في مؤتمر صحفي: "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله: "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%".
روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
ماكرون

«قلق وتحذير».. مكالمة الـ60 دقيقة بين ماكرون وروحاني

مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعة عبر خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني عن قلقه الشديد من خطر إضعاف الاتفاق النووي الموقع عام 2015، محذرا من العواقب التي ستلي ذلك - وفق ما أعلن قصر الإليزيه- وأشار ماكرون إلى أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف الأخرى المعنية سعيا إلى وقف التصعيد خاصة مع اعتزام طهران الدخول المرحلة الثانية من تقليص التزاماتها النووية، اليوم الأحد، والإعلان عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق.
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مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 إثر انفجار شاحنة في روسيا

قال رئيس المكتب الصحفي لمديرية وزارة الداخلية الروسية في مقاطعة يكاتيرينبورع، فاليري جوريليخ، اليوم الأحد، إن صهريجا لنقل الوقود انفجر في منطقة "سفيردلوفسك"، مشيرًا إلى أنه وفقًا للبيانات الأولية لرجال الأمن قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون، مضيفًا أن "سائق الشاحنة المملوءة بحوالي 54 طنا من الوقود، سمح لنفسه حينما كان متجها إلى قرية كيتليم لتزويد معدات لاستخراج الحجر الصخري بالوقود، بتحميل نحو سبعة أشخاص سائحين فوق الصهريج"، بحسب ما ذكرته سبوتنيك الروسية.
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السبسي يدعو لانتخابات تشريعية ورئاسية في تونس

وقع الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وقد حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، السادس من أكتوبر القادم موعدا للانتخابات التشريعية، والسابع عشر من نوفمبر، موعدا للانتخابات الرئاسية. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي استأنف عمله الاثنين الماضي، بعد تعرضه "لوعكة صحية حادة"، نُقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بتونس لتلقي العلاج.
عبد-القادر-بن-صالح (1)

بن صالح: الجزائر تحتاج إلى رئيس جديد تجنبا للفراغ

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، إن التغيير والتحول الديمقراطي أهم أولويات السلطات في الجزائر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأضاف بن صالح، في كلمة له مساء اليوم الأربعاء، أن الشعب أظهر وعيًا عبر التظاهرات الحضارية، وأن عملية التطهير لأجهزة الدولة تتزامن مع مكافحة صارمة للفساد. وتابع أن الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية يُعد الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في الجزائر، موضحًا أنها تشكل السبيل الوحيد لتجنب إدخال البلاد في الفراغ. وأكد أن إجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد هو الحل الديمقراطي الوحيد لتلبية مطالب الشعب بالتغيير.
محمد-ولد-الغزوانى-موريتانيا

بنسبة 25%.. محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا لموريتانيا

أعلن المجلس الدستوري الموريتاني رسميا، اليوم الإثنين، فوز محمد ولد الغزواني في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحصوله على نسبة 52 في المئة من أصوات الناخبين. وحصل سيدي محمد ولد بوبكر على نسبة 17.87 في المئة، وبيرام الداه أعبيد، على نسبة 18.59، ومحمد ولد مولود على نسبة 2.44، ومحمد الأمين المرتجي الوافي على نسبة 0.40، وحاز حاميدو بابا نسبة 8.70. وبيّن المجلس أن المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني سيتسلم مهامه رسميا رئيسا للبلاد 2 أغسطس القادم، مضيفا أنه رفض جميع الطعون التي قدمها مرشحو المعارضة، وفقًا لسكاي نيوز.
وزير-الماليه

حقيقة فرض ضرائب على الموظفين لتمويل زيادة الأجور

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضرائب إضافية على الموظفين، وذلك لتمويل زيادة الأجور التي تم إقرارها بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019 - 2020، وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي أكدت عدم فرض أي ضرائب جديدة على أجور الموظفين تحت أي مسمى أو بند، موضحة أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بتشريع من مجلس النواب.
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