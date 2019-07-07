عتاب وغدر وجثة.. تفاصيل مقتل «حبيب الغلابة» بالمطرية

شاهد: المجني عليه اعترض على وضع المتهم للقمامة ورعي الغنم فيها وإحراقها وتسببها في أمراض صدر واختناق.. المتهم انتظره بعد خروجه من القسم وأجهز عليه بقطعة رخام

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

جثة

"حواري ضيقة"، وأصوات عالية، وضجيج المارة، مشهد معتاد في الأحياء الشعبية، ثمة سكون يسود الحي الشعبي لثوان انخفضت فيه الأصوات وهدأ ضجيج العابرين وصوت كلاكسات السيارات لينذر بشيء يغير طبيعة المكان المعتاد، كأنه عاصفة مرت في لحظات ولكنها خلفت وراءها ما لم يكن أكثر المتشائمين أن يتوقعه بعد معركة دموية لم تدم طويلا، إذ سقط شاب غارقا في دمائه، راحلا بعد أيام من إصابته تاركا خلفه سيرة طيبة ودعوات فقراء وثلاثة أطفال في عمر الزهور قدِّر لهم أن يعيشوا في الحياة دون سند ولم يتبق لهم سوى بعض صور تجمعهم مع والدهم ودموع لا تجف.

لم يكن يتخيل أسامة رخا، صاحب الـ38 عاما أن مشكلة مع جاره أشرف عيد على مقلب قمامة ستنتهي نهاية درامية حزينة وأنه سيفقد حياته، بدأ الخلاف مع المجني عليه وجاره منذ فترة، حيث اعتاد الجار أن يلقي القمامة خلف منزل «أسامة» لتتغذى عليها «أغنام» يقوم الجار بتربيتها، مما دفع المجني عليه