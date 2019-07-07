صحف جنوب إفريقيا تحتفل بإقصاء مصر من الكان

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

مصر وجنوب إفريقيا

احتفلت صحف جنوب إفريقيا بانتصار الأولاد، أمس السبت، على المنتخب الوطني، في دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية، وعنونت صحيفة "ديلي صن": "لورش يرسل البافانا إلى ربع نهائي الكان"، مشيرة إلى أن مفاجآت البطولة استمرت بإقصاء جنوب إفريقيا للبلد المضيف، ومنوهة بأن جنوب إفريقيا التي عانت كثيرًا في دور المجموعات من خلال خسارة مباراتين، أظهرت تطورا ملحوظا في المستوى في دور الـ16، وكانت الفرقة الفضلى في المباراة، وتسببت في إحباط 70 ألف متفرج حضروا في ملعب القاهرة، إذ تنتظرهم الآن مواجهة نيجيريا في ربع النهائي، والتي أطاحت بدورها بالكاميرون.

أما صحيفة "تايمو لايف" فعنونت: "بافانا تهزم مصر وتصدم إفريقيا"، وقالت الصحيفة إن جنوب إفريقيا أحبطت طوال شوطي المباراة الأول والثاني، ونجحت في آخر 5 دقائق في تسجيل هدف الانتصار، لتطيح بالبلد المضيف، وتترك كل الاحتمالات مفتوحة في البطولة، خاصة أن مصر كانت من أبرز المرشحين للفوز باللقب. وتابعت الصحيفة

أما صحيفة "تايمو لايف" فعنونت: "بافانا تهزم مصر وتصدم إفريقيا"، وقالت الصحيفة إن جنوب إفريقيا أحبطت طوال شوطي المباراة الأول والثاني، ونجحت في آخر 5 دقائق في تسجيل هدف الانتصار، لتطيح بالبلد المضيف، وتترك كل الاحتمالات مفتوحة في البطولة، خاصة أن مصر كانت من أبرز المرشحين للفوز باللقب.



وتابعت الصحيفة أن الأولاد كانوا قد وضعوا قدما في الطائرة العائدة إلى جنوب إفريقيا بسبب النتائج الضعيفة في دور المجموعات، إلا أن مدرب الفريق ستيوارت داكستر نجح في إعادة تنظيم الفريق وقدم أمرًا مختلفًا، من خلال إظهار القوة وتقديم الدراما وتحقيق المجد في قلب استاد القاهرة.



أما صحيفة "سوكر لادوما" فعنونت: "بافانا تطيح بمصر من كأس الأمم"، مشيرة إلى تحول لورش مهاجم أورلاندو، إلى بطل في القاهرة بعد تسجيله هدف الانتصار القاتل.