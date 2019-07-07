رياضة

صحف جنوب إفريقيا تحتفل بإقصاء مصر من الكان

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
مصر وجنوب إفريقيا
مصر وجنوب إفريقيا
احتفلت صحف جنوب إفريقيا بانتصار الأولاد، أمس السبت، على المنتخب الوطني، في دور الـ16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية، وعنونت صحيفة "ديلي صن": "لورش يرسل البافانا إلى ربع نهائي الكان"، مشيرة إلى أن مفاجآت البطولة استمرت بإقصاء جنوب إفريقيا للبلد المضيف، ومنوهة بأن جنوب إفريقيا التي عانت كثيرًا في دور المجموعات من خلال خسارة مباراتين، أظهرت تطورا ملحوظا في المستوى في دور الـ16، وكانت الفرقة الفضلى في المباراة، وتسببت في إحباط 70 ألف متفرج حضروا في ملعب القاهرة، إذ تنتظرهم الآن مواجهة نيجيريا في ربع النهائي، والتي أطاحت بدورها بالكاميرون.
أما صحيفة "تايمو لايف" فعنونت: "بافانا تهزم مصر وتصدم إفريقيا"، وقالت الصحيفة إن جنوب إفريقيا أحبطت طوال شوطي المباراة الأول والثاني، ونجحت في آخر 5 دقائق في تسجيل هدف الانتصار، لتطيح بالبلد المضيف، وتترك كل الاحتمالات مفتوحة في البطولة، خاصة أن مصر كانت من أبرز المرشحين للفوز باللقب. وتابعت الصحيفة
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نيجيريا-مدغشقر (3)

مدغشقر تبحث عن مواصلة مغامرتها بالكان أمام الكونغو

تتواصل اليوم مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وذلك عندما يواجه منتخب مدغشقر نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب الإسكندرية، وتأهلت الكونغو إلى هذا الدور بعد احتلالها المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالخسارة أمام أوغندا 2-0 وأمام مصر بنفس النتيجة، قبل اكتساح زيمبابوي برباعية نظيفة، أما مدغشقر فتصدرت المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بالتعادل مع غينيا 2-2 والفوز على بوروندي 1-0 وعلى نيجيريا 2-0.
اتحاد-الكرة

عصام عبد المنعم يعتذر عن عدم رئاسة اتحاد الكرة

اعتذر عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن عدم رئاسة الجبلاية خلفا لمجلس هاني أبو ريدة الذي تقدم باستقالته أمس، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وكان اسم عبد المنعم تردد خلال الساعات الماضية ضمن المرشحين لخلافة هاني أبو ريدة ومجلس إدارته المستقيل.
أجيري (1)

في 339 يوما.. ماذا قدم أجيري مع الفراعنة قبل إقالته؟

أسدل الستار على مشوار المكسيكي خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، بعد 339 يومًا قضاها في تدريب منتخب الفراعنة، انتهت بالخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وعلى خلفية الخسارة أعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة الجهاز الفني بالكامل واستقالته من منصبه.
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مصر-والكونغو (1)

لغة الانتصارات لا تغيب عن الفراعنة مع الحكم كاستاني

تتجه الأنظار اليوم السبت صوب ملعب القاهرة الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، ويدير مباراة اليوم الحكم الجابوني إيريك أوتوجو كاستاني، الذي سبق وأن أدار 11 مباراة من قبل في كأس الكان ليس من بينهم أي مباراة لجنوب إفريقيا، بينما أدار مباراة واحدة من قبل للفراعنة كانت أمام المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية الماضية في الجابون وفازت مصر بهدف نظيف حينها، وفي تصفيات كأس العالم، حكم فوز الفراعنة على غانا بهدفين دون رد على ملعب برج العرب في تصفيات المونديال الأخير.
محمد-صلاح )

الفراعنة بالقوة الضاربة لدك حصون جنوب إفريقيا

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
محمد صلاح - عبد الله السعيد

محمد صلاح= 4 أضعاف القيمة السوقية لجنوب إفريقيا

يتجدد الصراع بين المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت، وذلك عندما يتواجه المنتخبان على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن مباريات دور الـ16، وفي الوقت الذي يتفوق فيه الأولاد في المواجهات المباشرة أمام الفراعنة، تتفوق مصر بشكل كاسح في القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمة لاعبي الفراعنة 196,2 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة لاعبي جنوب إفريقيا 33,5 مليون يورو، يتصدرهم مهاجم ستراسبورج الفرنسي، ليبو موثيبا والذي تبلغ قيته 7 ملايين يورو.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (4)

تفوق تاريخي للفراعنة على الأولاد في الكان

تتواصل اليوم السبت مباريات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك عندما يواجه المنتخب الوطني نظيره جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا 2-0، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار 1-0 والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
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