رياضة

عصام عبد المنعم يعتذر عن رئاسة اتحاد الكرة

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
اعتذر عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن عدم رئاسة الجبلاية خلفا لمجلس هاني أبو ريدة الذي تقدم باستقالته أمس، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وكان اسم عبد المنعم تردد خلال الساعات الماضية ضمن المرشحين لخلافة هاني أبو ريدة ومجلس إدارته المستقيل.
وأوضح عبد المنعم، في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، اليوم الأحد: «أرفض فكرة العودة لاتحاد الكرة، وإذا تلقيت عرضًا لرئاسة الجبلاية سأرفض على الفور. أشكر كل من فكر فيّ أو تواصل معي، لكن رئاستي اتحاد الكرة فترة وانتهت، ولن يعود التاريخ من جديد». وتابع: «مصر ولادة وقادرة على إخراج شخصيات
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الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

قانونيا.. حل اتحاد الكرة بعد استقالة جميع أعضائه

شهدت الساعات القليلة الماضية استقالات بالجملة من أعضاء اتحاد الكرة، عقب دقائق من إعلان هاني أبو ريدة استقالته من منصب رئيس الاتحاد، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، إذ قدم 9 أعضاء استقالتهم من مجلس إدارة الجبلاية، ليتم حل مجلس الجبلاية، خاصة أن النصاب القانوني ينص على أنه في حالة تقديم 6 أعضاء استقالاتهم، يتم حل المجلس قانونيا.
محمد-صلاح

تفاصيل مغادرة صلاح معسكر المنتخب من أجل مقابلة راموس

في الوقت الذي يشهد اتحاد الكرة حالة من التخبط، بعد الخروج المهين والمفاجئ من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا، والخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، وأعقبها تقديم هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة اتحاد الكرة، وتبعه في الاستقالة جميع أعضاء مجلس الجبلاية، سرّب مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم معلومة بأن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، غادر بالفعل معسكر الفراعنة، منذ يومين للسفر إلى الغردقة.
نيجيريا-مدغشقر (3)

مدغشقر تبحث عن مواصلة مغامرتها بالكان أمام الكونغو

تتواصل اليوم مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وذلك عندما يواجه منتخب مدغشقر نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب الإسكندرية، وتأهلت الكونغو إلى هذا الدور بعد احتلالها المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالخسارة أمام أوغندا 2-0 وأمام مصر بنفس النتيجة، قبل اكتساح زيمبابوي برباعية نظيفة، أما مدغشقر فتصدرت المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بالتعادل مع غينيا 2-2 والفوز على بوروندي 1-0 وعلى نيجيريا 2-0.
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الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

قانونيا.. حل اتحاد الكرة بعد استقالة جميع أعضائه

شهدت الساعات القليلة الماضية استقالات بالجملة من أعضاء اتحاد الكرة، عقب دقائق من إعلان هاني أبو ريدة استقالته من منصب رئيس الاتحاد، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، إذ قدم 9 أعضاء استقالتهم من مجلس إدارة الجبلاية، ليتم حل مجلس الجبلاية، خاصة أن النصاب القانوني ينص على أنه في حالة تقديم 6 أعضاء استقالاتهم، يتم حل المجلس قانونيا.
محمد-صلاح

تفاصيل مغادرة صلاح معسكر المنتخب من أجل مقابلة راموس

في الوقت الذي يشهد اتحاد الكرة حالة من التخبط، بعد الخروج المهين والمفاجئ من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا، والخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، وأعقبها تقديم هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة اتحاد الكرة، وتبعه في الاستقالة جميع أعضاء مجلس الجبلاية، سرّب مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم معلومة بأن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، غادر بالفعل معسكر الفراعنة، منذ يومين للسفر إلى الغردقة.
محمد-ابو-الوفا-اجتماع-الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن

رسميًا.. أبو الوفا يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة

أعلن محمد أبو الوفا، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من مجلس إدارة الجبلاية، استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليًا، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وأفاد اتحاد الكرة في بيان رسمي أن استقالة أبو الوفا جاءت استجابةً لدعوة هاني أبو ريدة.
أجيري (1)

في 339 يوما.. ماذا قدم أجيري مع الفراعنة قبل إقالته؟

أسدل الستار على مشوار المكسيكي خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، بعد 339 يومًا قضاها في تدريب منتخب الفراعنة، انتهت بالخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وعلى خلفية الخسارة أعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة الجهاز الفني بالكامل واستقالته من منصبه.
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