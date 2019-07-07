عصام عبد المنعم يعتذر عن عدم رئاسة اتحاد الكرة

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

اتحاد الكرة

اعتذر عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن عدم رئاسة الجبلاية خلفا لمجلس هاني أبو ريدة الذي تقدم باستقالته أمس، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وكان اسم عبد المنعم تردد خلال الساعات الماضية ضمن المرشحين لخلافة هاني أبو ريدة ومجلس إدارته المستقيل.

وأوضح عبد المنعم، في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، اليوم الأحد: «أرفض فكرة العودة لاتحاد الكرة، وإذا تلقيت عرضًا لرئاسة الجبلاية سأرفض على الفور. أشكر كل من فكر فيّ أو تواصل معي، لكن رئاستي اتحاد الكرة فترة وانتهت، ولن يعود التاريخ من جديد». وتابع: «مصر ولادة وقادرة على إخراج شخصيات

وأوضح عبد المنعم، في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، اليوم الأحد: «أرفض فكرة العودة لاتحاد الكرة، وإذا تلقيت عرضًا لرئاسة الجبلاية سأرفض على الفور. أشكر كل من فكر فيّ أو تواصل معي، لكن رئاستي اتحاد الكرة فترة وانتهت، ولن يعود التاريخ من جديد».



وتابع: «مصر ولادة وقادرة على إخراج شخصيات أخرى تستطيع استكمال المسيرة بنجاح. لقد تلقيت اتصالات بتلميحات للعودة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لكنني اعتذرت».



وأشار: «لقد أديت دوري وأعلنت تقاعدي عن العمل التنفيذي، لكن من الممكن أن أقوم بدور استشاري، بسبب صعوبة تولي أي منصب تنفيذي، فعجلة الزمن لا تدور إلى الوراء».



وذكر عبد المنعم: «في رأيى، فكرة عودة حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر خلفًا لأجيري لا تصلح في الوقت الحالي».

