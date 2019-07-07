رغم أن الرحلة قصيرة!

د. مجدي العفيفي

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

سفر - تعبيرية

صعدت المرأة إلى الحافلة وهي محملة بعدة حقائب، جلست بجانب فتاة بعد أن اصطدمت بها هي وحقائبها، رأى رجل هذا المنظر، فانزعج وسأل الفتاة: لماذا لم تقولي شيئا لهذه المرأة الفوضوية؟ أجابت الفتاة بهدوء وهي تبتسم: ليس من الضروري أن تكون قاسيا وتجادل على شيء تافه، الرحلة قصيرة وأنا سأنزل في المحطة المقبلة.

الرحلة قصيرة.. تعبير مكثف جدا، عميق في بساطته، وبسيط في عمقه. الرحلة قصيرة.. كلمة لها دلالاتها وتشي بالكثير من المعاني الجميلة البالغة في دقتها. الرحلة قصيرة.. نور ينبغي أن يغشي تصرفاتنا اليومية وسلوكياتنا الحياتية. هذه الكتلة السردية تتداولها أيادي الميديا المشغولة بعشرات الأزرار والأخذ

الرحلة قصيرة.. تعبير مكثف جدا، عميق في بساطته، وبسيط في عمقه.

الرحلة قصيرة.. كلمة لها دلالاتها وتشي بالكثير من المعاني الجميلة البالغة في دقتها.

الرحلة قصيرة.. نور ينبغي أن يغشي تصرفاتنا اليومية وسلوكياتنا الحياتية.

هذه الكتلة السردية تتداولها أيادي الميديا المشغولة بعشرات الأزرار والأخذ والرد والحوار والجوار والوسائل في الهواتف والشات والشاشات، وكأن العلاقات الإنسانية في هذا العالم الافتراضي حميمية!

أهو الشوق من سكان كوكب الميديا إلى من يحاور المشاعر ويجادل الأحاسيس؟ ربما!

أهو البحث عن البراءة والصدق في زمن تعز فيه البراءة والصدق؟ ممكن!

أهو الحنين إلى العذوبة في غابة من عذابات تتجلى لجبال هذا العالم الافتراضي الذي لا يعرف الواقع ولا يعترف بالحقيقة إلا قليلا؟ احتمال!

صحيح، ليس مهما أن نتجادل في كل شيء، ونتقاتل على أى شيء؛ لأن الرحلة قصيرة!

إذا تنبه كل منا إلى أن رحلتنا في الدنيا قصيرة فلن نجعلها مظلمة، مليئة بالجدل السلبي وعدم العفو عن الآخرين وسوء الخلق وعدم شكر النعم، بذلك نكون قد حفظنا جهدنا ووقتنا من الضياع.

لكن ليس معنى ذلك أن تهوّن من شأن الدنيا، فنحن نسرف كثيرا في ذم الدنيا، والتقليل من شأنها، وندعو إلى التعامل معها بازدراء.. لماذا؟ لأنها فانية، مخادعة، مراوغة، فالدنيا إذا كست، أوكست، وإذا أقبلت، بلت، وإذا أدبرت، برت، وإذا حلت، أوحلت، وإذا جلت، أوجلت، وإذا أطعمت، عمت، وإذا أضحكت، بكت، وإذا... وإذا... وإذا...

لكن، الرحلة قصيرة!

والحياة قدر، ولا بد للإنسان من أن يخوض قدره، وإني إذ أهرب من الحياة فإنني مخلوق انهزامي استسلامي ضعيف، لا بد من أن ألفي المسافة بين التصور والتصديق، وأنا أردد دائما أن «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» حين لا أفر من قدري إلى قدري، الذي هو الحياة الدنيا، فإنني غير جدير بالثقة الإلهية بالقدرة على إعمار الأرض، بل إنني مقصر في فهم واستيعاب جدلية الحياة، بل لست من (الخلائف) ولا من (المستخلفين) في الأرض، وأين أنا من الأمر الرباني (قل سيروا في الأرض).

لكن، الرحلة قصيرة!

ذات يوم أخبرني أستاذي أنيس منصور في مكاشفاته قبيل الرحيل عن الحياة، وسجلتها في كتابي (آخر 200 يوم مع أنيس منصور) بأنه كان قد سأل شيخنا (توفيق الحكيم) قبيل توديعه الحياة: ماذا تقول لربك حين تنتقل إلى رحابه؟ سأقول له تعالى: كيف تعطيني عقلا صغيرا كهذا لأفهم هذا الكون العظيم عبر هذه الحياة القصيرة؟!

لكن، الرحلة قصيرة!

غير أنه لا ينبغي أن ننسى ولو للحظة واحدة أن القرآن العظيم يحثنا على الحياة كمزرعة للآخرة، وحين يشير إلى الحياة الدنيا إنما يذكرها في مقام المدح وليس الذم، فيصفها بأنها (لعب) و(لهو) و(زينة) و(تفاخر) و(تكاثر) فهي لعبة لكل واحد فينا دور يمارسه فيها، هي (لهو) لأن اللهو هو التهاء بشيء عن شيء، فالحزن يلهى عن الفرح، والشبع يلهى عن الجوع، والراحة تلهى عن التعب، والنصر يلهى عن الهزيمة وهكذا، ثم هي.. زينة وتفاخر وتكاثر؛ لأننا نفخر بأننا نمتلك الأجمل والأشهى والأحدث والأكثر وما شابه ذلك.

لكن، الرحلة قصيرة!

ومع ذلك عليَّ أن أخوض وأركض، وأواجه وأواكب، وأتحدى وأتصدى، وأمارس التجليات الهائلة من الفعل والترك، والإقدام والإحجام، والمغامرة والمراجعة، والنفي والإثبات، والإثم والتوبة، والعقاب والثواب، والعصيان والطاعة، فالنفس المتحركة لا تجد مصداقيتها إلا في ساحة الحياة، والذهب لا يكون ذهبًا وزينة وشهوة من الشهوات الإنسانية الست إلا بالنار، وهل الحياة تكون حياة بدون مال وتفاخر وتكاثر وأولاد وزينة ولعب ولهو؟! إنها -لو تصورنا ذلك وهو عين المستحيل- لَكانت أقسى من صحراء جرداء، فما هي بالحياة حيث الحيوية والحركة والدموية والديمومة والطلاقة والانطلاق والاحتراق والاختراق.

لكن، الرحلة قصيرة!

إلا أنه ينبغي ألا نضيق على أنفسنا، أو نستمر في هذا الضيق والتضييق، والإغلاق والاستغلاق، وندّعي الزهد وندعو إليه، فهذه الفكرة الانهزامية لها جذورها الاستسلامية في تاريخنا الذي هو تاريخ المكان قبل أن يكون تاريخ الشعوب، وذلك لشغل الناس عن الأمور الأهم في الحياة بساستها وسياستها واقتصادياتها واجتماعياتها، وخفاياها وأسرارها، لا سيما منذ صدور (الطبعة الأموية) للفكر الإسلامي وبعدها (الطبعة العباسية) اللتين لا تزالان قابعتين في منظورنا إلا قليلا!

نعم، الرحلة قصيرة!

يهمس إليّ مُحدّثي: ما دامت الرحلة قصيرة، إذن لنملأ قلوبنا بالمحبة والسلام وشكر نعم الله، فالمحبة شعور العظماء وليس للجبناء أو سيئي الأخلاق منها نصيب. رحلتنا هنا قصيرة جدا ولا يمكن الرجوع إليها بعد تركها، لا أحد يعلم مدة رحلته، لا أحد يعلم هل سيبقى للمحطة التالية أم لا، ومن ثم لنبقَ متفائلين منتعشين، لنكن هادئين طيبين كاظمين الغيظ، صبورين متسامحين مع الآخرين، فالرحلة قصيرة.

نعم، الرحلة قصيرة!

رغم إيمان كاتب هذه السطور بأن العمر لا يقاس بآلة الزمن، بقدر ما يقاس بغزارة الشعور من عدمه.

وهنا تتجلى الآية القرآنية المضيئة (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ...) (آل عمران: 140) لتنير محيط هذه الرؤية بدلالاتها، وبلغة الأعماق البعيدة التي تجعلنا ننفذ إلى ما وراء الأشياء في رحلة الحياة رغم أنها قصيرة، وكل منا يهبط في محطته، إن عاجلا أو آجلا، وعلم ذلك عند الله (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) (الأعراف: 54).

فهل من مُدّكر؟!



