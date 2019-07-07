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رغم أن الرحلة قصيرة!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
سفر - تعبيرية
سفر - تعبيرية
صعدت المرأة إلى الحافلة وهي محملة بعدة حقائب، جلست بجانب فتاة بعد أن اصطدمت بها هي وحقائبها، رأى رجل هذا المنظر، فانزعج وسأل الفتاة: لماذا لم تقولي شيئا لهذه المرأة الفوضوية؟ أجابت الفتاة بهدوء وهي تبتسم: ليس من الضروري أن تكون قاسيا وتجادل على شيء تافه، الرحلة قصيرة وأنا سأنزل في المحطة المقبلة.
الرحلة قصيرة.. تعبير مكثف جدا، عميق في بساطته، وبسيط في عمقه.  الرحلة قصيرة.. كلمة لها دلالاتها وتشي بالكثير من المعاني الجميلة البالغة في دقتها.  الرحلة قصيرة.. نور ينبغي أن يغشي تصرفاتنا اليومية وسلوكياتنا الحياتية. هذه الكتلة السردية تتداولها أيادي الميديا المشغولة بعشرات الأزرار والأخذ
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زراعة-فلاحين-الفلاح-تصوير-سلوى-رشاد (4)

«نفس الفلاح».. قراءة في كتاب «الفلاحون» 1-2

فوتوغرافيا: سلوى رشاد
كاميرا

عصر الاستهلاك السريع للنجوم اللامعة

هذا عصر السرعة الفائقة، والثورة الرقمية الهادرة بالتغيرات والتحولات التى سرعان ما تنسخ ذاتها، وفى ظل ثورة السرعة، وطبيعة التحولات المتغيرة، نبدو عاجزين حينا، وراصدين أحيانا لما يجرى حولنا؛ لأن الآلة الاصطلاحية تبدو غير قادرة على العمل وهى التى شكلتنا عقليا، وصاغت مقارباتنا لفهم أنفسنا ومجتمعاتنا ورؤيتنا للعالم. الحياة المصرية وما بعدها تراكمت معها عوالم كاملة من النظريات والأفكار، والفلسفات والأنساق اللغوية والاصطلاحية ساهمت فى صياغة عيوننا ورؤانا وأحاسيسنا وثقافتنا العالمة وذائقاتنا.
الدكتور-محى-الدين عفيفى (2)

الدكتور عفيفي وخطاب الاستنارة!

كنت أعتزم الكتابة عن الحرب الشرسة الخفية ضد الإسلام العظيم من قبل جهات تظهر غير ما تبطن وترتدي مسوح السماحة، رغم أن بينها وبين السماحة سنوات ضوئية كقيمة دينية إنسانية..
مسجد-خوند-اصلباى بالفيوم (1)

من أفسد أملاكي فقد ظلم

مسجد خوند آصلباى زوجة السلطان قايتباى، الكائن بمحافظة الفيوم منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادى، والمبنى من الحجر، قام مهندسو وزارة الآثار المصرية "بتمحيره" و"تبييضه" بمنتهى الثقة بطريقة فجة أخفت ملامحه الأصلية، وأساءت إلى الأثر بصورة يصعب معها إعادته إلى صورته الأولى كما يقول الأثرى المهندس محمود الطوخى، الذى يؤكد أن عملية التمحير الضارة التى نفذها المقاول لا بد أنها استلزمت "زنبقة" الحجر، أى تحفيره بالأجنة والمطرقة حتى تلتصق به المونة المستخدمة فى "المحارة"، وهو الأمر الذى يعد إساءة سافرة إلى مادة البناء الأصلية للأثر.
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