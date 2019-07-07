جريمة

رصاص وطبنجة ميري.. لغز مقتل ضابط شرطة بالهرم

تحرير:التحرير ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
جثة
جثة
تكثف أجهزة الأمن في الجيزة من تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة ضابط شرطة مصابة بطلق ناري في منطقة كفر طهرمس بالهرم، وتبين من التحريات الأولية أن الضابط برتبة رائد في مديرية أمن أسوان، ووالده هو من اكتشف جثة نجله وأبلغ قسم الشرطة. اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، تلقى بلاغا من اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بالعثور على جثة ضابط شرطة في مديرية أمن أسوان، يبلغ من العمر 35 عاما، وعثر على جثته في صالة الشقة مصابة بطلق في الصدر من الناحية اليسرى وبجواره طبنجته الميري منزوعة الخزنة وطلقاتها على المنضدة.
بسؤال والد الضابط، لواء على المعاش، مقيم في منطقة الهرم، أفاد أن نجله لم يتواصل معه منذ الجمعة الماضية، وأنه حضر للاطمئنان عليه وعثر على جثته ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة، أو يشتبه جنائيا في أحد، ورجح وفاته في أثناء تنظيف سلاحه الميري، مؤكدا عدم وجود عداوات مع نجله المتوفى، وتحرر محضر بالواقعة. وقام
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عتاب وغدر وجثة.. تفاصيل مقتل «حبيب الغلابة» بالمطرية

"حواري ضيقة"، وأصوات عالية، وضجيج المارة، مشهد معتاد في الأحياء الشعبية، ثمة سكون يسود الحي الشعبي لثوان انخفضت فيه الأصوات وهدأ ضجيج العابرين وصوت كلاكسات السيارات لينذر بشيء يغير طبيعة المكان المعتاد، كأنه عاصفة مرت في لحظات ولكنها خلفت وراءها ما لم يكن أكثر المتشائمين أن يتوقعه بعد معركة دموية لم تدم طويلا، إذ سقط شاب غارقا في دمائه، راحلا بعد أيام من إصابته تاركا خلفه سيرة طيبة ودعوات فقراء وثلاثة أطفال في عمر الزهور قدِّر لهم أن يعيشوا في الحياة دون سند ولم يتبق لهم سوى بعض صور تجمعهم مع والدهم ودموع لا تجف.
حبس-كلابشات

تجديد حبس عجوز هرب مع قاصر وتزوجها عرفيا بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ديرب نجم الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بتجديد حبس عجوز، في بداية العقد السابع من عمره، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتحريض فتاة قاصر، طالبة بالصف الأول الثانوي في السادسة عشرة من عمرها، على الهرب من منزل أسرتها والزواج منها عرفيًا، بعدما تعرف إليها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتودد إليها حتى رضخت لكلماته وهربت من منزل أسرتها، فيما جرى إعادة الطالبة وتسليمها إلى أسرتها.
خلافات-زوجية-طلاق

زوج في دعوى نشوز: تبخل على أمي باللقمة في بيتي

أقام جزار دعوى نشوز ضد زوجته، يتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجر مسكن الزوجية، مطالبًا بإثبات نشوزها، وإسقاط كل مستحقاتها عليه لكونها ناشزا، حتى يتمكن من تطليقها دون مضايقتها إياه بالمطالبة بمستحقاتها، وذلك لكونها زوجة شديدة البخل والحسد، رغم أن لديها لسانا عذبا وتدّعى طوال الوقت أنها "ملاك منزل"، وهى فى حقيقة الأمر "شيطان حاقد" حتى على نفسه، ما جعله يكرهها ويمقت النظر فى وجهها، ويتمنى تطليقها والخلاص منها فى أقرب وقت، رغم إنجابه منها طفلة، مُعدًّا ارتباطه بها غلطة عمره.
مشاجرة - أرشيفية

مشاجرة بالإسلحة البيضاء في بنها.. وإصابة 4 أشخاص

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة كفر مناقر دائرة قسم أول بنها، وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى، وألقي القبض على آخرين، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيّام على ذمة التحقيقات وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة. تلقى العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها إشارة من مستشفي بنها الجامعي بوصول: "ع م ح - 18 سنة - طالب جامعي" مصاب بطعنة بالبطن و"م م ف - 30 سنة - صاحب مقهى" مصاب بعدة طعنات في أنحاء الجسد.
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تهريب-مخدرات-فى-اقفاص-تفاح (5)

حشيش بالتفاح.. رحلة رصد وضبط مخدرات بـ115 مليونا

جهود ضخمة تبذلها أجهزة وزارة الدخلية، لضبط الحدود ومنع تهريب أي مواد ضارة بالمواطنين، ونجحت أمس، في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المواد المخدرة عبر ميناء دمياط، عقب معلوماتٍ سريةٍ باشتمال شحنة تفاح سوري قادمة للميناء على مواد وحبوب مخدرة شديدة الخطورة، تقدر بأكثر من 2 طن. ونجحت الأجهزة في تتبعها ورصدها عبر البحار حتى وصلت للميناء قبل أن ينقض عليها رجال الأمن ويلقوا القبض على المرافقين للشحنة، وكذا القبض على رجل أعمال، وأحد المتهمين بجلب الشحنة.
مصرع-8-عمال-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-تصادم-علي-طريق-الموت-بالبحيرة (3)

ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم البحيرة

تنشر «التحرير» أسماء قتلى ومصابي حادث تصادم سيارة محملة بالعمالة الزراعية بحوش عيسى، حيث لقى 7 عمال مصرعهم وأصيب 15 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم طريق الحاجر بنطاق مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لمستشفى حوش عيسى العام والمصابين لمستشفيات حوش عيسى دمنهور أبو المطامير، بسبب السرعة الزائدة وضيق الطريق المسمى بطريق الموت، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
طعنات-سكين-جريمة

شق بطنه.. تفاصيل مقتل بائع بطيخ بولاق

تباشر نيابة بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، التحقيقات فى واقعة مقتل بائع بطيخ على يد زميله بعدما سدد له عدة طعنات قاتلة بمنطقة البطن، على غرار نشوب مشاجرة بينهما، وذلك بسبب الخلاف على مكان فرش البضاعة، ليسقط المجني عليه غارقا فى دمائه، حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة، وتم إيداعه المشرحة.. من جانبها أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، وانتداب الطب الشرعى لإعداد تقرير واف بسبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم، وإرساله إلى المعمل الجنائي، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة التحري حول الواقعة.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 4 أشخاص فى حوادث سير بكرداسة وحلوان

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، تصادم سيارتين، والذى نتج عنه عدد من الإصابات بين المواطنين، كما شهد طريق الكورنيش بحلوان حادثا آخر نتج عنه إصابة سائق "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادثين وأعادت تسيير الحالة المرورية ورفع أثار التصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث.
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