رصاص وطبنجة ميري.. لغز مقتل ضابط شرطة بالهرم

تحرير:التحرير ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

جثة

تكثف أجهزة الأمن في الجيزة من تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة ضابط شرطة مصابة بطلق ناري في منطقة كفر طهرمس بالهرم، وتبين من التحريات الأولية أن الضابط برتبة رائد في مديرية أمن أسوان، ووالده هو من اكتشف جثة نجله وأبلغ قسم الشرطة. اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، تلقى بلاغا من اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بالعثور على جثة ضابط شرطة في مديرية أمن أسوان، يبلغ من العمر 35 عاما، وعثر على جثته في صالة الشقة مصابة بطلق في الصدر من الناحية اليسرى وبجواره طبنجته الميري منزوعة الخزنة وطلقاتها على المنضدة.

بسؤال والد الضابط، لواء على المعاش، مقيم في منطقة الهرم، أفاد أن نجله لم يتواصل معه منذ الجمعة الماضية، وأنه حضر للاطمئنان عليه وعثر على جثته ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة، أو يشتبه جنائيا في أحد، ورجح وفاته في أثناء تنظيف سلاحه الميري، مؤكدا عدم وجود عداوات مع نجله المتوفى، وتحرر محضر بالواقعة. وقام



بسؤال والد الضابط، لواء على المعاش، مقيم في منطقة الهرم، أفاد أن نجله لم يتواصل معه منذ الجمعة الماضية، وأنه حضر للاطمئنان عليه وعثر على جثته ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة، أو يشتبه جنائيا في أحد، ورجح وفاته في أثناء تنظيف سلاحه الميري، مؤكدا عدم وجود عداوات مع نجله المتوفى، وتحرر محضر بالواقعة.



وقام رجال البحث والأدلة الجنائية برفع البصمات من مكان العثور عليه، وانتهت النيابة العامة من مناظرة الجثة، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وقررت ندب الطب الشرعي لبيان سبب وتوقيت الوفاة.

من جهته يكثف فريق البحث تحت قيادة رئيس مباحث القطاع ومفتش المباحث، من التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.



