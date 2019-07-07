التعليم تعلن موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة

تحرير:أمينة محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

امتحانات الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة ستنتهي يوم 11 يوليو الجاري، لتبدأ بعدها عمليات تجميع النتيجة وتجهيزها وإعداد أسماء الأوائل بكل شعبة على حدة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة، إلا أنه سيكون بين يومي 15 و17 يوليو، قائلا: "على الطلاب انتظار نتيجة الثانوية العامة عقب منتصف يوليو".

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن مسؤولي امتحانات الثانوية العامة بالوزارة، نسقوا مع وزارة التعليم العالي والمسؤولين بشأن تنسيق الجامعات، وتم إبلاغهم بسيناريوهين لإ علان نتيجة الثانوية العامة وبناءً عليه يتم تحديد إعلان موعد بدء أعمال تنسيق الجامعات، والسيناريو الأول: الانتهاء من كافة أعمال نتيجة