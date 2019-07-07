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التعليم تعلن موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة

تحرير:أمينة محمود ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة ستنتهي يوم 11 يوليو الجاري، لتبدأ بعدها عمليات تجميع النتيجة وتجهيزها وإعداد أسماء الأوائل بكل شعبة على حدة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة، إلا أنه سيكون بين يومي 15 و17 يوليو، قائلا: "على الطلاب انتظار نتيجة الثانوية العامة عقب منتصف يوليو".
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن مسؤولي امتحانات الثانوية العامة بالوزارة، نسقوا مع وزارة التعليم العالي والمسؤولين بشأن تنسيق الجامعات، وتم إبلاغهم بسيناريوهين لإ علان نتيجة الثانوية العامة وبناءً عليه يتم تحديد إعلان موعد بدء أعمال تنسيق الجامعات، والسيناريو الأول: الانتهاء من كافة أعمال نتيجة
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حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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ذكرت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل مقر انعقاد القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر. وتشهد القمة إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتعد الاتفاقية أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعا، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، مما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.
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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 37

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إعلاميون بعد خسارة المنتخب: جمهور عظيم يحتاج لفريق

ودع منختب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من ثمن النهائي، بعد خسارته بهدف دون رد من منتخب جنوب إفريقيا، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16، وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لربع نهائي البطولة ليواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل. وانتفضت الجماهير المصرية في استاد القاهرة، بعد خروج المنتخب من البطولة، وانفعلت على لاعبى المنتخب الوطنى وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى مباراة اليوم.
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نائب رئيس الامتحانات: إعلان نسبة النجاح في عينة العربي غدا

كشف خالد عبد الحكم، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن أن الوزارة سوف تعلن رسميا نسبة النجاح في العينة العشوائية للغة العربية غدا الأربعاء. وقال عبد الحكم في تصريح لـ"التحرير"، إن الكنترولات البالغ عددهم 11كنترولا على مستوي الجمهورية لم ينته بعد من إعداد العينة العشوائية بجميع تفاصيلها ولكن من المقرر أن تنتهي مساء اليوم الثلاثاء على أن تتم إعلانها غدا.
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595 ألف طالب امتحنوا الاقتصاد.. ورصد 7 غشاشين

أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018 - 2019، في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي 595 ألفا و344 طالبا داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن الامتحانات في يومها الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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طلاب الثانوية العامة: امتحان الإحصاء سهل

أكد طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين، عقب انتهاء امتحان الإحصاء بأن الأسئلة جاءت سهلة في متناول الطلاب المتوسط، مشيرين إلى أن المسائل التي تضمنها الامتحان سبق تدريبهم عليها، وأن سهولة امتحان الإحصاء عوضتهم عن صعوبة امتحان الاقتصاد، الذي اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبته بعض أجزائه ومن تركيز الأسئلة على آخر فصلين من المادة، موضحين أنه جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأن الأسئلة جاءت غير مباشرة تحتاج إلى وقت مضاعف للتفكير بها والإجابة عليها.
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صفحات الغش تتداول امتحان الإحصاء للثانوية العامة

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، امتحان الإحصاء، ونشرت صورا من أسئلة الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بدء اللجان الامتحانية. ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار تتبع الأسئلة المنشورة والتأكد من صحتها من عدمه، قائلا إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات التي تحرض الطلاب على الغش، مطالبا بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات المغرضة التي تهدف تشتيت عقول الطلاب وإثارة البلبلة.
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