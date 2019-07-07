التعليم تعلن موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة
تحرير:أمينة محمود
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
امتحانات الثانوية العامة
قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة ستنتهي يوم 11 يوليو الجاري، لتبدأ بعدها عمليات تجميع النتيجة وتجهيزها وإعداد أسماء الأوائل بكل شعبة على حدة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة، إلا أنه سيكون بين يومي 15 و17 يوليو، قائلا: "على الطلاب انتظار نتيجة الثانوية العامة عقب منتصف يوليو".
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن مسؤولي امتحانات الثانوية العامة بالوزارة، نسقوا مع وزارة التعليم العالي والمسؤولين بشأن تنسيق الجامعات، وتم إبلاغهم بسيناريوهين لإ علان نتيجة الثانوية العامة وبناءً عليه يتم تحديد إعلان موعد بدء أعمال تنسيق الجامعات، والسيناريو الأول: الانتهاء من كافة أعمال نتيجة
وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن مسؤولي امتحانات الثانوية العامة بالوزارة، نسقوا مع وزارة التعليم العالي والمسؤولين بشأن تنسيق الجامعات، وتم إبلاغهم بسيناريوهين لإ علان نتيجة الثانوية العامة وبناءً عليه يتم تحديد إعلان موعد بدء أعمال تنسيق الجامعات، والسيناريو الأول: الانتهاء من كافة أعمال نتيجة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وإعلانها في مؤتمر صحفي في منتصف شهر يوليو، على أن تكون بالمدارس يوم 16، لتبدأ أعمال تنسيق الجامعات عقب إعلانها بالمؤتمر الصحفي من قبل وزير التعليم بـ48 ساعة، والسيناريو الثاني: الانتهاء من النتيحة وإعلانها 17 يوليو، وفي هذه الحالة تبدأ أعمال تنسيق الجامعات يوم 19 يوليو.
ورجحت المصادر أن يتم إعلان النتيجة منتصف يوليو الجاري، موضحة أن وزارة التربية والتعليم تريد الانتهاء سريعا من كافة أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة ومراجعة النتائج وفقا للمواعيد التي حددتها دون مد فترة التصحيح حتى يتم الانتهاء من إعلان النتيجة لتفرغ الوزارة لاستكمال خطط مشروع تطوير التعليم الجديد.
وقالت إن كافة أعمال لجان تقدير المواد الامتحانية ستنتهي يوم 11 يوليو، على أن يتم مراجعة النتيجة وإعداد قائمة أوائل الطلاب، متوقعة أن النتيجة هذا العام ستكون أعلى نسبيا من الأعوام الثلاثة الماضية، لأن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، كما جاءت الامتحانات مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات في جميع الشعب.
وأوضحت المصادر أن مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات ستشهد ارتفاعا ملحوظا في الحد الأدنى للقبول بالكليات عن العام الماضي بنسبة تتراوح بين 1.5% لـ2%.