عزل السقف والميزاب.. كيف تتم صيانة الكعبة المشرفة؟

اشتملت أعمال الصيانة على تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة الباب، وباب الدرج الداخلي والميزاب

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

انتهت عدد من الجهات الحكومية السعودية أمس، من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة قبل الوقت المحدد لها، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالبدء فيها منتصف الشهر الماضي. واشتملت أعمال الصيانة على تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة الباب، وباب الدرج الداخلي والميزاب، باستخدام أحدث التقنيات. وجاءت أعمال الصيانة بإشراف وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، حيث يقوم مكتب إدارة المشاريع بالوزارة بالإشراف على أعمال الصيانة التي تهتم بأدق التفاصيل، مؤكدا سعي جميع الأجهزة الحكومية إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لإراحة

من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، حيث يقوم مكتب إدارة المشاريع بالوزارة بالإشراف على أعمال الصيانة التي تهتم بأدق التفاصيل، مؤكدا سعي جميع الأجهزة الحكومية إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لإراحة زوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.



في سياق متصل أكملت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، دورتها التدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم حج 1440هـ، والتي حملت عنوان "كيف أكون قدوة وأصنع التغيير؟"، ضمن جهودها لتطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، بالتعاون مع معهد التوثيق الوطني للتدريب، وذلك بمقر غرفتي مكة المكرمة وجدة.



وسلطت الدورة التي أقيمت على مدار يومين الضوء على دور الوزارة وأخلاقيات العمل واستشعار أهمية الزمان وعظم المكان في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.



من جهته أوضح المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة خالد بن محمد القزلان، أن الوزارة حريصة على النهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتأهيل موظفيها وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، مبينا أن الوزارة تفتح أبواب التعاون الموسمي في حج كل عام، ما يسهم في الوصول إلى رضا ضيوف الرحمن عمّا يقدم لهم من عناية واهتمام منذ قدومهم وفي أثناء أدائهم المناسك حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.



وقدم عبد العزيز الحازمي، من الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة، خلال الدورة في مكة المكرمة، نبذة تعريفية للمشاركين في الدورة عن الوزارة وما تقدمه من خدمات للحجاج، وحقوق الحجاج ومنظومة القطاعات العاملة في الحج والعمرة، بينما استعرض الدكتور فهد الأحمدي وصفر العفيفي من معهد التوثيق الوطني للتدريب، أخلاقيات العمل وفن التواصل وفرص العمل التطوعي الموسمي وأهميته، كما تطرق ناصر القرشي من وزارة الحج والعمرة للتأهيل العملي للمتدربين في شؤون الحج، إلى كيفية مراقبة الخدمات المقدمة للحجاج والعمل على تجويدها.

في نفس السياق، استقبل مطارا الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، فجر الخميس، أولى رحلات موسم حج هذا العام، 1440هـ، وذلك بعد أن أكملت الهيئة العامة للطيران المدني جميع استعداداتها اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن الآتين جوًّا خلال موسم حج هذا العام، في إطار خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم. وتنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، عملت الهيئة على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن في المطارين.

وقامت الهيئة في إطار الجهود المبذولة، بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات القدوم، حيث قامت بتجهيز وتسخير المرافق والتجهيزات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، لاستقبال ضيوف الرحمن على النحو الأفضل، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي يحتاجون إليها حتى الانتهاء من الإجراءات اللازمة.



كما قامت الهيئة بتوفير إمكاناتها وطاقاتها كافةً لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، 1440هـ، عبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية، حيث تبلغ مساحة مجمع صالات الحج والعمرة نحو 230 ألف متر مربع، ويضم المجمع منطقة عامة (البلازا)، و14 صالة سفر تتوفر فيها (114) منصة لإنهاء إجراءات السفر و(208) منصات للجوازات، وصالة للدرجة الأولى وأخرى مخصصة للحجاج المواصلين إلى المدينة المنورة، علاوة على مواقف للحافلات تستوعب (100) حافلة، إلى جانب ساحة وقوف الطائرات التي تتسع لـ(26) طائرة في آن واحد.



وفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، هيأت الهيئة العامة للطيران المدني صالات السفر لخدمة ضيوف الرحمن، وتبلغ مساحة صالات السفر بالمطار 156 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية خلال موسم الحج (45166) مسافرا يوميا، حيث تم تجهيز "الكاونترات" اللازمة لإنهاء إجراءات السفر التي تشمل 114 منصة، كما قامت بتجهيز عدد من "الكاونترات" الخاصة بإجراءات الجوازات والتي تشمل 102 منصة، و32 بوابة سفر ترتبط بـ16 جسرا ينقل المسافرين بشكل مباشر من الطائرات إلى الصالات في حالات القدوم وبالعكس في حالات المغادرة، و9 بوابات لنقل المسافرين بين الطائرات والصالات بواسطة الحافلات، كما تم تجهيز مواقف للطائرات تستوعب 39 طائرة في آن واحد، و4 صالات قدوم و3 صالات مغادرة، وسيور لنقل أمتعة المغادرين بطول (2620م) وسيور لنقل أمتعة المسافرين الآتين بطول (1642م) ومواقف للحافلات تتسع لنحو 250 حافلة.