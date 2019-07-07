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عزل السقف والميزاب.. كيف تتم صيانة الكعبة المشرفة؟

اشتملت أعمال الصيانة على تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة الباب، وباب الدرج الداخلي والميزاب
تحرير:محمد عبد الجليل ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
صيانة الكعبة المشرفة
صيانة الكعبة المشرفة
انتهت عدد من الجهات الحكومية السعودية أمس، من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة قبل الوقت المحدد لها، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالبدء فيها منتصف الشهر الماضي. واشتملت أعمال الصيانة على تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة الباب، وباب الدرج الداخلي والميزاب، باستخدام أحدث التقنيات. وجاءت أعمال الصيانة بإشراف وزارة المالية ممثلة في مكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
من جهته، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، حيث يقوم مكتب إدارة المشاريع بالوزارة بالإشراف على أعمال الصيانة التي تهتم بأدق التفاصيل، مؤكدا سعي جميع الأجهزة الحكومية إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لإراحة
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تعليق نتنياهو على إعلان إيران «رفع تخصيب اليورانيوم»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن قرار طهران زيادة تخصيب اليورانيوم "خطوة خطيرة"، مجددا دعوته للدول الأوروبية "بريطانيا وألمانيا وفرنسا" فرض "عقوبات تلقائية" على إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز". وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية.
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وزير خارجية إسرائيل: مبادرة لربط الخليج بميناء حيفا

ذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، طرح مبادرة لربط المملكة العربية السعودية والخليج مرورا بالأردن بخط السكك الحديدية الإسرائيلي وصولا إلى حيفا في البحر المتوسط. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي، إن المبادرة تتمخض عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول.
صحف-السعودية

صحف سعودية: لا عصيان بالسودان وقبول الحوار بالجزائر

استعرضت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وسلطت الضوء على استمرار التصعيد الإيراني من خلال خرق الاتفاق النووي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "عكاظ" أنه في إطار تهديد الأمن والسلم العالميين وتحدي المجتمع الدولي، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، أمس، أن بلاده رفعت مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي. وقال ذو النور إن الاتفاق النووي يسمح لنا بتخزين ما يصل إلى 130 طناً من الماء الثقيل.
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صحف الإمارات: إيران تستدعي العقوبات برفع التخصيب

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، بتوجه إيران إلى خرق الاتفاق النووي بداية من اليوم، كما تناولت تداعيات الاتفاق السوداني الذي تم التوصل إليه، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. كشفت صحيفة "البيان" أنه في إطار الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، أعلنت إيران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% بدءا من اليوم، متجاوزة نسبة 3.67% التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015، في أحدث انتهاك للاتفاق، مما يعني إعادة فرض العقوبات التي كانت قبل الاتفاق.
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محمد-بن-سلمان

محمد بن سلمان: لا نريد حربا.. وسنتعامل مع التهديدات

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها. وأضاف محمد بن سلمان لـ"الشرق الأوسط": المملكة لا تريد حربا في المنطقة... لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية. وأعلن رئيس تحرير "الشرق الأوسط" غسان شربل اليوم، أن الصحيفة ستنشر يوم الأحد حوارا شاملا مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وجاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قال فيها: "غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".
صاروخ-ايراني

السعودية تعترض صاروخا باليستيا في سماء أبها

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًّا، مساء السبت، في سماء أبها جنوب غرب المملكة، بحسب "العربية. نت". وكانت القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم".
السعودية

السعودية تفرج عن المساجين 24 ساعة كل شهر للخلوة الشرعية

قرار جديد اتخذته السلطات في المملكة العربية السعودية، يسمح للمسجون بالخروج لمدة 24 ساعة كل شهر، من أجل قضاء الخلوة الشرعية من زوجته في منزلهما، وتحدث اللواء محمد الأسمري مدير عام السجون بالمملكة، عن تفاصيل القرار، موضحا أنه تم استحداث بند جديد للخلوة الشرعية في لائحة السجون، مشيرا في تصريحات لجريدة "اليوم" السعودية، أنه بإمكان الموقوفين أن يجمعوا فترة خروجهم الشهرية لمدة 3 أشهر، لتصبح مدة خروجهم 72 ساعة، لافتا إلى أن هذه العملية تتم وفق ضوابط معينة.
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

قرار حاسم.. هل ترسل اليابان قوات عسكرية لخليج عمان؟

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، إن حكومة بلاده لا تعتزم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز ردا على الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية في خليج عمان أمس. وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن الوضع الحالي لم يستوفِ الشروط التي تسمح لليابان بممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مضيفا أن الحكومة خلُّصت إلى أنه ليس هناك أسباب لإرسال قوات الدفاع الذاتي في التوقيت الحالي.
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