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حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 36شبين الكوم 25 36طنطا 24 35دمنهور 24 34الإسكندرية 25 32بلطيم 25 31مطروح 24 31السلوم 24 32سيوة 25 38بورسعيد 26 31دمياط 25 30الزقازيق 24 37الإسماعيلية 22 37السويس 23 36العريش 24 33رفح 23 32رأس سدر 23 38نخل 18 37نويبع 27 37طابا 26 35كاترين 20
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التعليم تعلن موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح خاص لـ"التحرير"، إن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة ستنتهي يوم 11 يوليو الجاري، لتبدأ بعدها عمليات تجميع النتيجة وتجهيزها وإعداد أسماء الأوائل بكل شعبة على حدة، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة، إلا أنه سيكون بين يومي 15 و17 يوليو، قائلا: "على الطلاب انتظار نتيجة الثانوية العامة عقب منتصف يوليو".
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السيسي يصل مقر القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر

ذكرت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل مقر انعقاد القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر. وتشهد القمة إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتعد الاتفاقية أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعا، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، مما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.
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الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا.. والقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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إعلاميون بعد خسارة المنتخب: جمهور عظيم يحتاج لفريق

ودع منختب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من ثمن النهائي، بعد خسارته بهدف دون رد من منتخب جنوب إفريقيا، خلال المباراة التي جمعتهما بملعب استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16، وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لربع نهائي البطولة ليواجه منتخب نيجيريا يوم الأربعاء المقبل. وانتفضت الجماهير المصرية في استاد القاهرة، بعد خروج المنتخب من البطولة، وانفعلت على لاعبى المنتخب الوطنى وألقى البعض الزجاجات، بعد الأداء الباهت الذى قدمه اللاعبون فى مباراة اليوم.
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الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: طقس اليوم حار.. ورطوبة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: غدا طقس حار.. ورياح وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
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الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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