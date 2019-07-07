حرارة ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الإثنين

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 36شبين الكوم 25 36طنطا 24 35دمنهور 24 34الإسكندرية 25 32بلطيم 25 31مطروح 24 31السلوم 24 32سيوة 25 38بورسعيد 26 31دمياط 25 30الزقازيق 24 37الإسماعيلية 22 37السويس 23 36العريش 24 33رفح 23 32رأس سدر 23 38نخل 18 37نويبع 27 37طابا 26 35كاترين 20