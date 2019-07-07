رسميًا.. أبو الوفا يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

محمد أبو الوفا

أعلن محمد أبو الوفا، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من مجلس إدارة الجبلاية، استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليًا، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وأفاد اتحاد الكرة في بيان رسمي أن استقالة أبو الوفا جاءت استجابةً لدعوة هاني أبو ريدة.

وتقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة باستقالة رسمية، وتبعه في الاستقالة كل من كل من أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، ثم محمد أبو الوفا، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثلاثي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وكرم كردي غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس. وأشار

وتقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة باستقالة رسمية، وتبعه في الاستقالة كل من كل من أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، ثم محمد أبو الوفا، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثلاثي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وكرم كردي غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.



وأشار مصدر باللجنة القانونية لاتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إلى أن لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنص على أنه في حالة استقالة 6 أعضاء من أصل 11 شخصًا موجودين فى مجلس الجبلاية يتم حل الاتحاد رسميًا.



وأكد المصدر أن اللوائح تمنع تعيين لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة في الوقت الحالي، موضحًا أن تعيين لجنة مؤقتة يتطلب أمرين، الحصول على موافقة الاتحاد الدولي، وكذلك استقالة المدير التنفيذي للاتحاد.

