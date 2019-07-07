مدغشقر تبحث عن مواصلة مغامرتها بالكان أمام الكونغو

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

مدغشقر

تتواصل اليوم مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وذلك عندما يواجه منتخب مدغشقر نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب الإسكندرية، وتأهلت الكونغو إلى هذا الدور بعد احتلالها المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بالخسارة أمام أوغندا 2-0 وأمام مصر بنفس النتيجة، قبل اكتساح زيمبابوي برباعية نظيفة، أما مدغشقر فتصدرت المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بالتعادل مع غينيا 2-2 والفوز على بوروندي 1-0 وعلى نيجيريا 2-0.

وتواجه المنتخبان في 8 مباريات سابقة، تبادل كل منتخب الفوز على الآخر خلالها في 4 لقاءات، وحققت الكونغو الديمقراطية الفوز في آخر مواجهة بينهما بنتيجة 6-1 في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2017. وتشارك مدغشقر في كأس الأمم للمرة الأولى في تاريخها، وحققت مفاجأة مدوية بتصدر مجموعتها على حساب نيجيريا،

وتواجه المنتخبان في 8 مباريات سابقة، تبادل كل منتخب الفوز على الآخر خلالها في 4 لقاءات، وحققت الكونغو الديمقراطية الفوز في آخر مواجهة بينهما بنتيجة 6-1 في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2017.



وتشارك مدغشقر في كأس الأمم للمرة الأولى في تاريخها، وحققت مفاجأة مدوية بتصدر مجموعتها على حساب نيجيريا، وتأمل في مواصلة مغامرتها، خاصة أن الكونغو تأهلت ضمن أفضل ثوالث مكتفية بتحقيق انتصار وحيد.



ومع ذلك تملك الكونغو تاريخًا كبيرًا في البطولة، حيث توجت بالكان مرتين من قبل عامي 1968 و1974، وتبحث عن استعادة أمجادها في مصر خاصة أن لقب نسخة 1974 أتى على أرض الفراعنة.



يذكر أن 4 منتخبات ضمنت تأهلها بالفعل إلى ربع النهائي وهي: بنين والسنغال ونيجيريا إضافة إلى جنوب إفريقيا.