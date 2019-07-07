إيران تدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في شهر يناير 2017، وهو ينتقد الاتفاق النووي الإيراني، الذي وصفه بالصفقة الأسوأ في تاريخ أمريكا

تحرير:أحمد سليمان ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الاتفاق النووي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، نيتها رفع زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي لعام 2015. حيث قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيراني، في مؤتمر صحفي: "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله: "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%".

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلن أن اليوم، الأحد، سيكون نهاية المهلة التي حددها لأوروبا من أجل إيجاد طريقة لإيران لتجاوز العقوبات الأمريكية. ويأتي هذا التطور بعد عام من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بشكل أحادي الجانب في 8 مايو 2018. الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم