إحالة عاطل للجنايات هتك عرض موظفة في عيادة بالمنتزه

تحرير:أحمد الزغبي ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

اغتصاب - تعبيرية

قررت نيابة المنتزه أول بشرق الإسكندرية، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، وذلك لاتهامه بهتك عرض موظفة استقبال بعيادة خاصة وسرقتها. تعود الواقعة في القضية رقم 40729 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بقيام شخص بهتك عرض موظفة استقبال داخل عيادة خاصة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول أنه في حال تواجد المجني عليها "أ. ف. ع" موظفة استقبال بمقر عملها بأحدى العيادات الخاصة حضر المتهم "ر . ط . إ - 24 سنة - عاطل" وأبدى رغبته في تحديد ميعاد للكشف وبعد تبينه بعدم وجود أحد بالعيادة غير المجني عليها أغلق باب العيادة وأشهر في وجهها سلاح أبيض "سكين