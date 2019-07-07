تفاصيل مغادرة صلاح معسكر المنتخب من أجل مقابلة راموس

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

محمد صلاح

في الوقت الذي يشهد اتحاد الكرة حالة من التخبط، بعد الخروج المهين والمفاجئ من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا، والخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، وأعقبها تقديم هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة اتحاد الكرة، وتبعه في الاستقالة جميع أعضاء مجلس الجبلاية، سرّب مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم معلومة بأن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، غادر بالفعل معسكر الفراعنة، منذ يومين للسفر إلى الغردقة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إن صلاح حصل على دعوة من كامل أبو علي، رئيس لجنة السياحة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حاليا، بعدما حضر سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، إلى مدينة الغردقة، لقضاء إجازة بها 4 أيام بصحبة أسرته. وعلمت «التحرير»

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إن صلاح حصل على دعوة من كامل أبو علي، رئيس لجنة السياحة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حاليا، بعدما حضر سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، إلى مدينة الغردقة، لقضاء إجازة بها 4 أيام بصحبة أسرته.



وعلمت «التحرير» أنه تم تسريب المعلومة من داخل اتحاد الكرة، بعد حالة التشتت التي يعيشها أعضاء مجلس إدارة الجبلاية، والهجوم العنيف الذي يتعرضون له بعد الوداع الإفريقي من دور الـ16، إذ يريد جميع أعضاء الجبلاية التهرب من مسؤولية فضيحة المنتخب في كان 2019.

وفي المقابل، نفى كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، في تصريحات صحفية، ما أثير حول ترك محمد صلاح معسكر المنتخب والذهاب إلى الغردقة.