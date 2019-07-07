عامل وجزار.. سقوط عصابة «سرقة المواشي» في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

سجن - تعبيرية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، وإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لقطاع الجنوب، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم عامل بمحكمة؛ على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بدائرة المركز، وجرى التحفظ عليهم جميعًا تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستفى «منيا القمح» المركزي، بوصول المدعو «محمد.ع.ع» مُقيم بقرية «سنهوت» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، مصابًا بطلق ناري. التحريات