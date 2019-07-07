سرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

مكتب بريد - أرشيفية

تعمل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية على قدم وساق، لتحديد هوية وضبط مجهولين سرقوا 450 ألف جنيه من مكتب بريد القلج التابع لمركز الخانكة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة، بسرقة مكتب بريد قرية القلج التابع للمدينة. وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وأوضحت المعاينة الأولية أن الجناة أحدثوا كسرا في حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج، وهو نفس حائط مكتب البريد، وقاموا بسرقة مبلغ 450 ألف جنيه.

وتم وضع خطة بحث هادفة والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث وتفريغها للوصول إلى الجناة أو أي دليل يرشد عنهم، كما يجري استجواب عدد من المشتبه فيهم من أرباب السوابق والمسجلين لفحص علاقتهم بالحادث، وكذا سؤال العاملين بالمكتب عن أي معلومات تخص الحادث. بينما تجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة مع الموظفين