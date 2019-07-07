جريمة

سرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
مكتب بريد - أرشيفية
مكتب بريد - أرشيفية
تعمل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية على قدم وساق، لتحديد هوية وضبط مجهولين سرقوا 450 ألف جنيه من مكتب بريد القلج التابع لمركز الخانكة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة، بسرقة مكتب بريد قرية القلج التابع للمدينة. وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وأوضحت المعاينة الأولية أن الجناة أحدثوا كسرا في حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج، وهو نفس حائط مكتب البريد، وقاموا بسرقة مبلغ 450 ألف جنيه.
وتم وضع خطة بحث هادفة والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث وتفريغها للوصول إلى الجناة أو أي دليل يرشد عنهم، كما يجري استجواب عدد من المشتبه فيهم من أرباب السوابق والمسجلين لفحص علاقتهم بالحادث، وكذا سؤال العاملين بالمكتب عن أي معلومات تخص الحادث. بينما تجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسعة مع الموظفين
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

قتيل و7 مصابين في مشاجرة بسبب «المعاكسة» ببني سويف

فرضت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، كردونا أمنيا بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسات الهاتف المحمول؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع مُزارع وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب "معاكسات التليفون المحمول"، ما أسفر عن مصرع "فرج. ح"، 35 سنة، مقيم بقرية تلت التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
جثة-فى-شقة

قتل صديقه بمساعدة نجله لسرقته في الإسكندرية

"العشرة ماتهونش إلا على أولاد الحرام"، هذه العبارة تلخص نهاية حياة رجل في العقد الثامن من عمره، قتله صديقه بمساعدة نجله بهدف السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة أحد الأشخاص، 75 عاما، بالمعاش، مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.
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المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.
سجن

عامل وجزار.. سقوط عصابة «سرقة المواشي» في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، وإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لقطاع الجنوب، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم عامل بمحكمة؛ على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بدائرة المركز، وجرى التحفظ عليهم جميعًا تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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السيطرة على حريق سيارة نقل بسبب حادث في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق بتنك سيارة نقل محملة بالطوب، إثر اشتعال النيران فيه، بسبب تصادم سيارتي نقل عند كوبري قها القديم بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي" تجاه مدينة بنها، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية، باشتعال النيران بتنك سيارة نقل محملة بالطوب، إثر تصادم سيارتين نقل بها عند كوبري قها القديم، بطريق "مصر - إسكندرية الزراعي" تجاه بنها.
القبض-على-متهم

رسالة وأمر توريد..سقوط عصابة «مشتريات البترول» ببنها

البدايات الخاطئة مهما طالت تنتهي حتما إلى نهايات مأساوية وعبثية ومصير غامض أسود، وهو ما حدث، مع عصابة شركة البترول المزورة التى سقطت فى بنها بعد أن حاولت النصب والاستيلاء على بضاعة تقدر بمئات الآلاف من مجموعة صيدليات كبرى فى عملية ممنهجة ومرتبة، لكن القدر كان لهم بالمرصاد ونجح رجال الإدارة بالصيدليات فى عمل كمين لأفراد هذه العصابة وضبْط اثنين منهم قبل تسلم البضاعة وتسليمهم لرجال الشرطة بقسم ثاني بنها ومنه إلى النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.
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وفاة شخص «مجهول» بجوار شباك خدمة المواطنين في قليوب

لفظ مواطن مجهول الهوية، أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء، بجوار شباك خدمة المواطنين التابع لمجلس مدينة قليوب، حيث كان يرقد لعدم وجود مأوى أو مسكن له وليس معه ما يفيد تحقيق شخصيته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بعض الأهالى بالعثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية كان يرقد بجوار شباك خدمة المواطنين بمجلس مدينة قليوب.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية نقباس التابعة لمركز بنها، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نقباس - بنها"، وأسفرت عن وقوع مصابين.
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