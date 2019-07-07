سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل يهدد الخروج بلا اتفاق بريطانيا بأزمة غذائية؟

بات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مسبق في 31 أكتوبر المقبل، شبحا يهدد المجتمع البريطاني بحدوث أزمات كبيرة متمثلة في نقص المواد الاستهلاكية
تحرير:محمود نبيل ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
بريكست
بريكست
أدى حديث مرشحي خلافة تيريزا ماي في بريطانيا عن إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مُرضٍ للطرفين، إلى حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي على حد سواء، في الأيام القليلة الماضية، خاصة أن هذا القرار قد يصاحَب بالعديد من الأزمات الاجتماعية. حديث كل من بوريس جونسون وجيرمي هانت، وبالأخص الأول صاحب الفرصة الكبرى في الحصول على رئاسة الحكومة، دق ناقوس خطر لدى الشعب البريطاني حول ضرورة الاستعداد بالشكل الأمثل إلى الأزمات التي قد تلحق بالقرار السياسي الخطير.
وعلى الرغم من محاولة ماي على مدى 3 سنوات، تجنب الوصول إلى هذا الخيار، فإن المؤشرات الرئيسية تؤكد وجود احتمالية كبيرة لاستخدام المرشحين، جونسون وهانت، هذا الخيار، حال فشلت محاولاتهما بشأن اتفاق البريكست، سواء مع بروكسل أو مجلس العموم. النواب البريطانيون يرفضون اتفاق بريكست للمرة الثالثة ووعد كلا المرشحين
اقرأ المزيد
الاتفاق-النووى

إيران تدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، نيتها رفع زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي لعام 2015. حيث قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيراني، في مؤتمر صحفي: "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله: "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%".
أليكسيس-تسيبراس (3)

اليونانيون يصوتون في أول انتخابات منذ «صفقة الإنقاذ»

في أول انتخابات عامة بعد صفقة الإنقاذ، توجه اليونانيون للإدلاء بأصواتهم اليوم، ومن المتوقع أن يتراجع حزب "سيريزا" اليساري بزعامة رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس أمام المعارضة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي وستغلق في السابعة مساء بالتوقيت المحلي، ويبلغ عدد المسجلين على لوائح الاقتراع 9 ملايين و903 آلاف و864 ناخبا، حسب وكالة أنباء أثينا. وحسب استطلاعات الرأي، فإن حزب "الديمقراطية الجديدة" المعارض يتفوق على حزب "سيريزا" اليساري بـ10 نقاط، وسط استياء واسع لدى اليونانيين إزاء فرض ضرائب أعلى على الطبقة المتوسطة.
روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
ماكرون

«قلق وتحذير».. مكالمة الـ60 دقيقة بين ماكرون وروحاني

مكالمة هاتفية استمرت أكثر من ساعة عبر خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني عن قلقه الشديد من خطر إضعاف الاتفاق النووي الموقع عام 2015، محذرا من العواقب التي ستلي ذلك - وفق ما أعلن قصر الإليزيه- وأشار ماكرون إلى أنه سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف الأخرى المعنية سعيا إلى وقف التصعيد خاصة مع اعتزام طهران الدخول المرحلة الثانية من تقليص التزاماتها النووية، اليوم الأحد، والإعلان عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى 5% متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق.
اقرأ المزيد من الأخبار
بريكست (3)

هل تعيد القيادة البريطانية الجديدة «البريكست» للشعب؟

لا يزال ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" يمثل ورقة ضغط على المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة خلفًا لتيريزا ماي، حيث ينظر كل مرشح في الأوراق التي يمكن استغلالها من أجل استقطاب أكبر قدر من الجماهير سواء داخل الحزب أو في عموم بريطانيا. وكما يخطط المرشحون لتخطي الأزمات المختلفة ومواجهة الملفات التي كانت تمثل تحديات بالغة الصعوبات بالنسبة لتيريزا ماي، فإن هناك استعدادات موازية من جانب فئات عديدة داخل المجتمع البريطاني، والذي بدأ يكشف عن مطالبه للمرشحين.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

توجهات مختلفة لكبار مرشحي خلافة ماي في بريطانيا

تظهر الانقسامات الرئيسية بين فريقي بوريس جونسون وجيرمي هانت، العديد من المحاور الرئيسية التي قد تحدد نمط قيادتهم لبريطانيا في العديد من الملفات مثل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، أو حتى الملفات السياسية الأخرى خلال المستقبل. وخلال الفترة الماضية، اتضحت العديد من المحاور الخاصة بنمط حكم المرشحين الأبرز لخلافة تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية في المستقبل، وبالأخص في نسق الإدارة العامة لمصالح بريطانيا أو المفاوضات الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

جونسون VS هانت.. «البريكست» يهيمن على سباق خلافة ماي

يقع مستقبل بريطانيا الآن في أيدي 0.2% من سكانها، حيث سيقضي المرشحان الأخيران الراغبان في الفوز بمنصب تيريزا ماي كرئيس للوزراء، هذه الأيام في محاولة الفوز بأصوات 160 ألف عضو من أعضاء حزب المحافظين الحاكم، وسيتولى الفائز منهما رئاسة الحزب على الفور، وسيشكل حكومته لإدارة البلد الذي يضم 66 مليون مواطن. وانتهت مساء أمس الخميس، الجولة الخامسة من سلسلة من التصويتات الأولية لتصفية المرشحين لرئاسة الحزب إلى مرشحين اثنين فقط، أدلى فيها نواب الحزب في مجلس العموم بأصواتهم، وأسفرت عن حصول بوريس جونسون على المركز الأول بـ160 صوتا، وبعده جيريمي هانت 77 صوتا.
وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت

سباق وعود البريكست يحدد الفائز بخلافة تيريزا ماي

لا يزال الرهان الرئيسي لمرشحي خلافة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، على ملف خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في ما يعرف عالميا باسم "البريكست"، حيث يتنافسون لإعلان مواقفهم بشأن قضايا التفاوض مع بروكسل، ومدى قدرتهم على تحقيق نتائج تلبي متطلبات الشعب البريطاني في هذا الملف. وخلال الساعات القليلة الماضية، شهدت بريطانيا مناظرات ومناقشات مع المرشحين البارزين لخلافة تيريزا ماي، وبدا واضحا أن الاعتماد الرئيسي لهؤلاء السياسيين كان على الأمور المتعلقة بملف خروج بريطانيا من اليورو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org