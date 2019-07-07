هل يهدد الخروج بلا اتفاق بريطانيا بأزمة غذائية؟

بات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مسبق في 31 أكتوبر المقبل، شبحا يهدد المجتمع البريطاني بحدوث أزمات كبيرة متمثلة في نقص المواد الاستهلاكية

تحرير:محمود نبيل ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

بريكست

أدى حديث مرشحي خلافة تيريزا ماي في بريطانيا عن إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مُرضٍ للطرفين، إلى حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي على حد سواء، في الأيام القليلة الماضية، خاصة أن هذا القرار قد يصاحَب بالعديد من الأزمات الاجتماعية. حديث كل من بوريس جونسون وجيرمي هانت، وبالأخص الأول صاحب الفرصة الكبرى في الحصول على رئاسة الحكومة، دق ناقوس خطر لدى الشعب البريطاني حول ضرورة الاستعداد بالشكل الأمثل إلى الأزمات التي قد تلحق بالقرار السياسي الخطير.

وعلى الرغم من محاولة ماي على مدى 3 سنوات، تجنب الوصول إلى هذا الخيار، فإن المؤشرات الرئيسية تؤكد وجود احتمالية كبيرة لاستخدام المرشحين، جونسون وهانت، هذا الخيار، حال فشلت محاولاتهما بشأن اتفاق البريكست، سواء مع بروكسل أو مجلس العموم. النواب البريطانيون يرفضون اتفاق بريكست للمرة الثالثة ووعد كلا المرشحين