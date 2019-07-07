جريمة

المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.
أشارت تحقيقات النيابة إلى وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي بسوهاج، وبحوزتهم بنادق آلية ومتفجرات وكمية من الذخيرة والأسلحة، قبل أن يتم ضبطهم بواسطة ضباط الأمن الوطني بالتعاون مع قوات الأمن المركزي. وجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

قتيل و7 مصابين في مشاجرة بسبب «المعاكسة» ببني سويف

فرضت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، كردونا أمنيا بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسات الهاتف المحمول؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع مُزارع وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب "معاكسات التليفون المحمول"، ما أسفر عن مصرع "فرج. ح"، 35 سنة، مقيم بقرية تلت التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
جثة-فى-شقة

قتل صديقه بمساعدة نجله لسرقته في الإسكندرية

"العشرة ماتهونش إلا على أولاد الحرام"، هذه العبارة تلخص نهاية حياة رجل في العقد الثامن من عمره، قتله صديقه بمساعدة نجله بهدف السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة أحد الأشخاص، 75 عاما، بالمعاش، مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.
الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

سرقة 450 ألف جنيه من مكتب بريد في القليوبية

تعمل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية على قدم وساق، لتحديد هوية وضبط مجهولين سرقوا 450 ألف جنيه من مكتب بريد القلج التابع لمركز الخانكة، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة، بسرقة مكتب بريد قرية القلج التابع للمدينة. وانتقل العميد يحيى راضي مدير المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة، وأوضحت المعاينة الأولية أن الجناة أحدثوا كسرا في حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج، وهو نفس حائط مكتب البريد، وقاموا بسرقة مبلغ 450 ألف جنيه.
سجن

عامل وجزار.. سقوط عصابة «سرقة المواشي» في الشرقية

ألقى رجال مباحث مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد فؤاد، وإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث لقطاع الجنوب، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم عامل بمحكمة؛ على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواشي بدائرة المركز، وجرى التحفظ عليهم جميعًا تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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هشام-بركات

بماذا وصفت النيابة قتلة «الشهيد الصائم» هشام بركات؟

48 شهرا مرت على حادثة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، ففي صباح يوم 29 يونيو من عام 2015، استهدفت عناصر إرهابية موكبه بسيارة مفخخة بمنطقة مصر الجديدة عقب خروجه من منزله بشارع عمار بن ياسر، أسفر الانفجار عن إصابة 9 أشخاص بينهم مدني وضابط ورقيب شرطة من طاقم حراسة النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار، حتى أسدل القضاء الستار على محاكمة المتهمين المتورطين في الحادث، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 منهم.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (1)

ماذا يعني انقضاء الدعوى الجنائية؟.. القانون يجيب

مبدأ قانوني جديد أكدته محكمة النقض، برئاسة المسشار مجدى أبو العلا، خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية، إذ أقرت أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، مشيرة إلى أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز، تزامنا مع أحدث أحكام النقض الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جرائم المال العام، وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمال العام. «التحرير» سألت خبراء قانون عن ماهية انقضاء الدعوى بالتصالح، بعد تداول هذا المصطلح في ساحات المحاكم يوميا.
محكمة عسكرية

للمرافعات.. تأجيل «استهداف النائب العام المساعد»

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 304 متهمين، على رأسهم محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة، إلى جلسة 22 من يوليو المقبل، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حسم 2»، المتهمين فيها بتنفيذ 17 جريمة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء، من بينها واقعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، واغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
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