المؤبد لـ3 متهمين و15 سنة لـ16 آخرين بـ«مغارة سوهاج»

تحرير:تهامى البندارى ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

محكمة- أرشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 16 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لـ 3 آخرين، كما عاقبت متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مغارة سوهاج»، على خلفية تكوينهم وتأسيسهم خلية مسلحة اتخذت من الظهير الصحراوي بسوهاج وكرا للتدريب على استخدام وتخزين الأسلحة والعبوات المتفجرة، خلال عام 2015، قبل أن يتم ضبطهم في مأمورية ناجحة لضباط الأمن الوطني بالتعاون مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج.

أشارت تحقيقات النيابة إلى وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي بسوهاج، وبحوزتهم بنادق آلية ومتفجرات وكمية من الذخيرة والأسلحة، قبل أن يتم ضبطهم بواسطة ضباط الأمن الوطني بالتعاون مع قوات الأمن المركزي. وجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون