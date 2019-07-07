«ليرولين» بديل الترامادول الأكثر مبيعا في مصر

ليرولين هو عقار لعلاج التهابات الأعصاب يحتوي على مادة مخدرة نشط توزيعه مع ارتفاع أسعار الترامادول.. ليسجل فى الـ"5" أشهر الأخيرة الأكثر مبيعا في مصر

تحرير:أحمد صبحي ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

ليرولين

الأدوية هي تلك المواد التى يصفها الأطباء لعلاج مرض ما أو للتخفيف من حدة الآلام أو الوقاية من أمراض بعينها، لكن لهذا الدواء إذا ما استخدم في غير الغرض المخصص له، أو كان هناك إفراط في استخدامه مخاطر عدة على صحة الإنسان وحتى الحيوان. ومع خروج قرار من وزارة الصحة لإخضاع أي صنف دوائي لجدول المخدرات، سرعان ما تجد الإقبال على صنف آخر يحتوي على مواد قريبة من التى فرضت عليها الرقابة، حتى يتحول الأمر لظاهرة، وسط اتهامات لأطباء وصيادلة بالكشف عن هذه المواد للمتعاطين والمدمنين.

محاصرة الترامادول منذ عام 2013 وهناك رقابة صارمة على عملية توزيع الترامادول، بعد أن تم تأمين الحدود والمواني بشكل جعل هناك صعوبة فى دخولها للبلاد، وهو ما ترتب عليه زيادة سعر العقار ليسجل 600 جنيه، هنا بدأ المتعاطون والمدمنون فى البحث عن عقار آخر يعوض تلك المواد التى يحتويها عقار الترامادول. البحث عن