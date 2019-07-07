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«ليرولين» بديل الترامادول الأكثر مبيعا في مصر

ليرولين هو عقار لعلاج التهابات الأعصاب يحتوي على مادة مخدرة نشط توزيعه مع ارتفاع أسعار الترامادول.. ليسجل فى الـ"5" أشهر الأخيرة الأكثر مبيعا في مصر
تحرير:أحمد صبحي ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
ليرولين
ليرولين
الأدوية هي تلك المواد التى يصفها الأطباء لعلاج مرض ما أو للتخفيف من حدة الآلام أو الوقاية من أمراض بعينها، لكن لهذا الدواء إذا ما استخدم في غير الغرض المخصص له، أو كان هناك إفراط في استخدامه مخاطر عدة على صحة الإنسان وحتى الحيوان. ومع خروج قرار من وزارة الصحة لإخضاع أي صنف دوائي لجدول المخدرات، سرعان ما تجد الإقبال على صنف آخر يحتوي على مواد قريبة من التى فرضت عليها الرقابة، حتى يتحول الأمر لظاهرة، وسط اتهامات لأطباء وصيادلة بالكشف عن هذه المواد للمتعاطين والمدمنين.
محاصرة الترامادول منذ عام 2013 وهناك رقابة صارمة على عملية توزيع الترامادول، بعد أن تم تأمين الحدود والمواني بشكل جعل هناك صعوبة فى دخولها للبلاد، وهو ما ترتب عليه زيادة سعر العقار ليسجل 600 جنيه، هنا بدأ المتعاطون والمدمنون فى البحث عن عقار آخر يعوض تلك المواد التى يحتويها عقار الترامادول. البحث عن
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موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.
حجاج

التضامن تعلن موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، عن سفر أول افواج حجاج الجمعيات الأهلية، يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج، يوم 4 أغسطس المقبل. ومن جانبها، وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الراحة للحجاج وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفرهم من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فىي المملكة العربية السعودية، على اأن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج. فيما صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات، أن الوزارة بدأت في إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ - 2019م.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قانون الثروة المعدنية نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى، وأن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تماما، وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم.
مخدرات

تراجع حملات التحليل يفتح باب عودة موظفين للتعاطي

فجأة وبدون أي مقدمات، تراجعت الحملات التى كان يتم إطلاقها داخل المؤسسات والهيئات والوزرات، بغرض تحليل المخدرات للعاملين فى الجهاز الإداري بالدولة، وهو الأمر الذي قالت وزارة التضامن من خلال بيانها أمس إنه غير صحيح مؤكدة إخضاع 15 ألف موظف لتحاليل المخدرات خلال الأسبوعين الماضيين. لا أحد يعلم متى وأين تم إجراء هذه التحاليل، ومن هم الموظفون الذين خضعوا لها، فآخر ما تم الإعلان عنه عن طريق الوزارات، هو قيام الشباب والرياضة مطلع أبريل الماضي، بإخضاع موظفي الوزارة لتحليل المخدرات، لكنها لم تجرِ عمليات الكشف إلا على السائقين فقط.
ستاد-القاهرة‎ (3)

هبوط وارتجاع.. «الصحة» تعالج 47 من مشجعي أمم إفريقيا

قدمت الخدمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، خدماتها إلى 47 حالة من مشجعي بطولة الأمم الإفريقية من المصريين وغير المصريين، التي انطلقت الجمعة الماضية على ملعب استاد القاهرة الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة، أن الحالات منهم 40 مصريا تراوحت إصاباتهم بين ضيق في التنفس، وهبوط بالدورة الدموية، و7 من جنسيات إفريقية وعربية، وتنوعت التشخيصات الطبية الخاصة بهم بين آلام في البطن، وارتجاع بالمعدة وآلام بالصدر، وتم تقديم الخدمات لهم داخل الاستاد عن طريق الفرق الإسعافية المنتشرة داخل الاستاد.
نقابة-الأطباء

8 مرشحين في 3 أيام| بدء معركة التجديد النصفي للأطباء

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، ابتداءً من يوم الخميس الماضي 20 يونيو، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو 2019، وتستمر اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في تلقى طلبات الترشح من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية، على أن يتم إعلان القائمة النهائية ليكون يوم 8 أغسطس بدلا من 10 أغسطس.
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