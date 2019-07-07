«ليرولين» بديل الترامادول الأكثر مبيعا في مصر

ليرولين هو عقار لعلاج التهابات الأعصاب يحتوي على مادة مخدرة نشط توزيعه مع ارتفاع أسعار الترامادول.. ليسجل فى الـ"5" أشهر الأخيرة الأكثر مبيعا في مصر
الأدوية هي تلك المواد التى يصفها الأطباء لعلاج مرض ما أو للتخفيف من حدة الآلام أو الوقاية من أمراض بعينها، لكن لهذا الدواء إذا ما استخدم في غير الغرض المخصص له، أو كان هناك إفراط في استخدامه مخاطر عدة على صحة الإنسان وحتى الحيوان.
ومع خروج قرار من وزارة الصحة لإخضاع أي صنف دوائي لجدول المخدرات، سرعان ما تجد الإقبال على صنف آخر يحتوي على مواد قريبة من التى فرضت عليها الرقابة، حتى يتحول الأمر لظاهرة، وسط اتهامات لأطباء وصيادلة بالكشف عن هذه المواد للمتعاطين والمدمنين.
محاصرة الترامادول
منذ عام 2013 وهناك رقابة صارمة على عملية توزيع الترامادول، بعد أن تم تأمين الحدود والمواني بشكل جعل هناك صعوبة فى دخولها للبلاد، وهو ما ترتب عليه زيادة سعر العقار ليسجل 600 جنيه، هنا بدأ المتعاطون والمدمنون فى البحث عن عقار آخر يعوض تلك المواد التى يحتويها عقار الترامادول.
البحث عن
محاصرة الترامادول
منذ عام 2013 وهناك رقابة صارمة على عملية توزيع الترامادول، بعد أن تم تأمين الحدود والمواني بشكل جعل هناك صعوبة فى دخولها للبلاد، وهو ما ترتب عليه زيادة سعر العقار ليسجل 600 جنيه، هنا بدأ المتعاطون والمدمنون فى البحث عن عقار آخر يعوض تلك المواد التى يحتويها عقار الترامادول.
البحث عن البديل
لم يجد هؤلاء إلا الأصناف التى تحتوي على مادة البريجابالين، والتى تقدم فى الصيدليات باسم ليركا وليرولين، لاحتوائها على مواد مخدرة، ولرخص سعرها حيث يبلغ سعر الشريط الواحد 67 جنيها.
البديل يحتل صدارة المبيعات
المفاجأة كانت فيما كشف عنه تقرير مؤسسة "أي إم إس" العالمية للمعلومات الدوائية مطلع الأسبوع الجاري، بعدما سجل عقار ليرولين الذي تنتجه شركة أدوية الحكمة، ويستخدم لعلاج التهابات الأعصاب ونوبات الصرع، كأكثر الأدوية مبيعا في مصر خلال الخمسة أشهر الأخيرة.
تقرير العالمية للمعلومات الدوائية قال إن حجم مبيعات عقار ليرولين سجل مبيعات فى مصر بلغت 319 مليون جنيه، فى آخر 5 أشهر، ليحتل المركز الأول بين الـ100 صنف الأكثر مبيعا فى مصر والتى سجلت مبيعات بلغت 10 مليارات و491 مليون جنيه.
خلاف حول إخضاعه لجدول المخدرات
الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، قال إن جميع الأصناف التي تحتوي على مادة البريجابالين موضع اتهام، وهناك خلاف دائما حول مطالبة وزارة الصحة بإخضاع هذه المادة التى تقدم فى الصيدليات من خلال عقار ليرولين وليركا لجدول المخدرات.
وأضاف الوكيل فى تصريحات لـ"التحرير" أن الموقف ملتبس و يحتاج إلى دراسة حيث أنه شبيه بالإدمان المقنن، فلا يمكن للصيدلي أن يمتنع عن صرف روشتة لأي صنف دوائي لم تضعه وزارة الصحة ضمن جدول المخدرات، مشيرا لوجود تخوفات من إخضاعة لجدول المخدرات ويصعب على المرضى الحصول عليه، كما يحدث الآن للمرضى الذين يحتاجون للترامادول.
على الدولة التحرك بشكل عاجل
المركز المصري للحق فى الدواء اعتبر أن ما يشهده سوق الدواء في الوقت الحالي، وتصدر عقار ليرولين قائمة الأكثر مبيعا في مصر، شبيه بالفترة التي شهدت انتشار الترامادول في مصر، وكانت تقدمه الشركات للجمهور دون رقابة، واستطاعت أن تحقق مكاسب باهظة.
واستنكر "الحق في الدواء"، على لسان مديره محمود فؤاد، عملية بيع عقار ليرولين بهذا الكم، دون وجود نظام لبيع هذا العقار، معتبرا أن قيام الشركات بتوزيع ليرولين بمبالغ تجاوزت الـ300 مليون أمر مريب ويستوجب الحساب للوقوف على الآلية التى تم توزيع العقار بها.
وأضاف فؤاد: الجميع يعلم بما فيهم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والشركات، أن مادة البريجابالين خطيرة، حتى إن كل دول العالم منعت بيعه إلا بروشتة، معتبرا أن مصر تواجه خطرين، هما الترامادول وليرولين، وعلى الدولة بكل أجهزتها أن تتحرك وبشكل عاجل.
جدير بالذكر أن المؤسسة العالمية للمعلومات الدوائية " أي إم إس"، هي مؤسسة دولية معنية برصد عملية بيع الدواء على مستوى العالم، وتقوم بتقديم تقارير نصف سنوية لكل بلد على حدة.