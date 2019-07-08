جوع وعطش شديد.. ما الأعراض الجانبية لمرض السكري؟

الغيبوبة السكرية هي من مضاعفات مرض السكري الخطيرة وقد تؤدي إلى موت مريض السكري، تحدث هذه الحالة عند المصابين بسكري النوع الأول أساسًا وقد تجاوزوا عقدهم السابع

تحرير:مي فؤاد ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

السكري

يعد مرض السكري واحدًا ضمن الأمراض الخطيرة التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم أو الجلوكوز، حيث يزيد من مستويات السكر في الدم التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة على العين والقلب والكلى والأعصاب والجهاز الهضمي وأمراض اللثة والأسنان. تشمل أعراض مرض السكري؛ زيادة العطش، التبول المتكرر، فقدان الوزن غير المبرر، الجوع الشديد، التعب، التهيج، عدم وضوح الرؤية، التهابات اللثة، الجلد، والتهابات المهبل. هناك نوعان من مرض السكري؛ السكري من النوع الأول، والسكري من النوع الثاني.

يمكن أن يسبب مرض السكري أضرارًا طويلة المدى للجسم. ومن آثار مرض السكري على الجسم: الغيبوبة السكرية الغيبوبة السكرية هي من مضاعفات مرض السكري الخطيرة، وقد تؤدي إلى موت مريض السكري. تحدث هذه الحالة عند المصابين بسكري النوع الأول أساسًا وقد تجاوزوا عقدهم السابع. تنتج الغيبوبة السكرية بسبب ارتفاع