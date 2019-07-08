جوع وعطش شديد.. ما الأعراض الجانبية لمرض السكري؟

الغيبوبة السكرية هي من مضاعفات مرض السكري الخطيرة وقد تؤدي إلى موت مريض السكري، تحدث هذه الحالة عند المصابين بسكري النوع الأول أساسًا وقد تجاوزوا عقدهم السابع
يعد مرض السكري واحدًا ضمن الأمراض الخطيرة التي تؤثر على كيفية استخدام الجسم لسكر الدم أو الجلوكوز، حيث يزيد من مستويات السكر في الدم التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة على العين والقلب والكلى والأعصاب والجهاز الهضمي وأمراض اللثة والأسنان.
تشمل أعراض مرض السكري؛ زيادة العطش، التبول المتكرر، فقدان الوزن غير المبرر، الجوع الشديد، التعب، التهيج، عدم وضوح الرؤية، التهابات اللثة، الجلد، والتهابات المهبل.
هناك نوعان من مرض السكري؛ السكري من النوع الأول، والسكري من النوع الثاني.
يمكن أن يسبب مرض السكري أضرارًا طويلة المدى للجسم. ومن آثار مرض السكري على الجسم:
الغيبوبة السكرية
الغيبوبة السكرية هي من مضاعفات مرض السكري الخطيرة، وقد تؤدي إلى موت مريض السكري. تحدث هذه الحالة عند المصابين بسكري النوع الأول أساسًا وقد تجاوزوا عقدهم السابع.
تنتج الغيبوبة السكرية بسبب ارتفاع
يمكن أن يسبب مرض السكري أضرارًا طويلة المدى للجسم. ومن آثار مرض السكري على الجسم:
الغيبوبة السكرية
الغيبوبة السكرية هي من مضاعفات مرض السكري الخطيرة، وقد تؤدي إلى موت مريض السكري. تحدث هذه الحالة عند المصابين بسكري النوع الأول أساسًا وقد تجاوزوا عقدهم السابع.
تنتج الغيبوبة السكرية بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ومعاناة المريض من الجفاف. غالبًا ما تحدث هذه الحالة عند الأشخاص الذين لا يستطيعون الاستجابة للشعور بالعطش وبالتالي فيعانون من الجفاف.
أمراض القلب
يرتبط مرض السكري بأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم. وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، يزيد مرض السكري من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. بالإضافة إلى ذلك، تسهم مستويات السكر المرتفعة في تكوين رواسب دهنية في جدران الأوعية الدموية.
فشل كلوي
يمتلك مرض السكري أيضًا القدرة على إتلاف الكلى والتأثير على أدائها لتصفية الفضلات في الدم، وهو ما يسمى بالاعتلال العصبي السكري. تلف الكلى يحدث على مدى سنوات.
فقدان الرؤية
كما يسبب مرض السكري اعتلال الشبكية السكري، والذي تسببه الأوعية الدموية التالفة في الجزء الخلفي من العين (شبكية العين). كما يسبب مرض السكري فقدان البصر ومشاكل العين الأخرى مثل إعتام عدسة العين.
تلف الأعصاب
تلحق زيادة مستويات السكر في الدم الضرر بأعصاب، ما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات أو قرح في القدم. هناك ثلاثة أنواع من تلف الأعصاب الناجم عن مرض السكري؛ الاعتلال العصبي السكري المحيطي، الاعتلال العصبي اللا إرادي، والضمور السكري.
مشاكل اللثة
يمكن أن يعرضك مرض السكري أيضًا لخطر الإصابة بأمراض اللثة، ما يؤدي إلى أن تكون اللثة حمراء ومنتفخة وتنزف بسهولة. كما يزيد السكري من سماكة الأوعية الدموية، ما يبطئ من تدفق المواد الغذائية والقضاء على النفايات السامة، وبالتالي إضعاف اللثة والأنسجة العظمية.
الأمراض الجلدية
يؤثر مرض السكري أيضًا على الجلد، حيث تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم إلى جفاف الجلد وتشققه. يؤثر السكري على الأوعية الدموية الصغيرة في الجسم التي تزود الجلد بالدم، وهذه الحالة تعرف باسم اعتلال الجلد السكري. ما يجعل الجلد عرضة للالتهابات، وهشاشة الأظافر.
مشاكل الإنجاب
في أثناء الحمل، يكون هناك تغير في الهرمونات التي تسبب سكري الحمل، ما يزيد بدوره من خطر ارتفاع ضغط الدم. تشمل الأعراض التهابات المهبل والمثانة.
يجب على النساء الحوامل الانتباه من ارتفاع ضغط الدم. مع ذلك، بعد الولادة، تعود مستويات السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي.
مشاكل الجهاز الهضمي
يتسبب مرض السكري في اعتلال المعدة، وهو اضطراب يحدث عندما تستغرق المعدة وقتًا طويلاً لتفريغ الطعام. ما يسبب أعراضا مثل القيء والغثيان والشعور بالامتلاء.
مشاكل جنسية
يدمر السكري الأعصاب والأوعية الدموية، التي يمكن أن تقلل من تدفق الدم،
وقد تؤدي إلى ضعف الانتصاب لدى الرجال، وصعوبة في الإثارة لدى النساء، أو الشعور بعدم الراحة أو الألم في أثناء ممارسة الجنس. تساعد السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتغيير نمط الحياة الذي يخفف الضغط على الأوعية الدموية، من خلال ممارسة الرياضة، في فقدان الوزن الزائد والإقلاع عن التدخين.
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