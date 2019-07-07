في الصباح أم المساء أفضل.. متى يجب تناول الفواكه؟

الفواكه تعد بيوتا للطاقة، فإذا كنت تقوم بالتمرينات في «الجيم»، أو تذهب إلى فصول اليوجا، فيُنصح بتناول الفواكه؛ مثل المانجو والموز، قبل وبعد ممارسة الرياضة

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

فوائد الفواكه

نتناول الفواكه دائما فى وجبة العشاء أو كـ"سناك" بين الوجبات، فهي بمنزلة فترة الترويح عن النفس؛ نظرا لأنها تحتوي على معدلات معتدلة من السكريات، فهي تمدنا بمستويات عالية من الطاقة. وتتنوع الفواكه حسب فصول السنة، ففي فصل الصيف تجد الفراولة والعنب الأحمر والأصفر والموز والبطيخ والأناناس والخوخ تحتل مكانة كبيرة، بجانب أنها غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وفي فصل الشتاء تظهر الفواكه المليئة بفيتامين (C)؛ مثل البرتقال واليوسفي والتفاح والرمان. وذلك نقلا عن "times of india".

الفواكه تبدو الحل الوحيد لكل شيء، بدايةً من الحصول على بشرة صافية إلى علاج الإسهال والإمساك؛ وذلك لأن لها عدة فوائد صحية، فهي -على سبيل المثال- غنية بمعدلات عالية من البوتاسيوم والألياف الغذائية وفيتامين C وحمض الفوليك، وبجانب أنها تمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية المهمة، فهي منخفضة في السعرات