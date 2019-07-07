في الصباح أم المساء أفضل.. متى يجب تناول الفواكه؟

الفواكه تعد بيوتا للطاقة، فإذا كنت تقوم بالتمرينات في «الجيم»، أو تذهب إلى فصول اليوجا، فيُنصح بتناول الفواكه؛ مثل المانجو والموز، قبل وبعد ممارسة الرياضة
نتناول الفواكه دائما فى وجبة العشاء أو كـ"سناك" بين الوجبات، فهي بمنزلة فترة الترويح عن النفس؛ نظرا لأنها تحتوي على معدلات معتدلة من السكريات، فهي تمدنا بمستويات عالية من الطاقة. وتتنوع الفواكه حسب فصول السنة، ففي فصل الصيف تجد الفراولة والعنب الأحمر والأصفر والموز والبطيخ والأناناس والخوخ تحتل مكانة كبيرة، بجانب أنها غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وفي فصل الشتاء تظهر الفواكه المليئة بفيتامين (C)؛ مثل البرتقال واليوسفي والتفاح والرمان. وذلك نقلا عن "times of india".
الفواكه تبدو الحل الوحيد لكل شيء، بدايةً من الحصول على بشرة صافية إلى علاج الإسهال والإمساك؛ وذلك لأن لها عدة فوائد صحية، فهي -على سبيل المثال- غنية بمعدلات عالية من البوتاسيوم والألياف الغذائية وفيتامين C وحمض الفوليك، وبجانب أنها تمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية المهمة، فهي منخفضة في السعرات
الفواكه تبدو الحل الوحيد لكل شيء، بدايةً من الحصول على بشرة صافية إلى علاج الإسهال والإمساك؛ وذلك لأن لها عدة فوائد صحية، فهي -على سبيل المثال- غنية بمعدلات عالية من البوتاسيوم والألياف الغذائية وفيتامين C وحمض الفوليك، وبجانب أنها تمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية المهمة، فهي منخفضة في السعرات الحرارية، وبناءً على ذلك فهي تقلل من خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، فأوضحت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الفواكه بانتظام لديهم أداء أفضل من حيث المهارات الإدراكية، وذلك يعني أن الفواكه تعزز من قدرة المخ على استعادة المعلومات، وتحسن أيضا من الانتباه.
هل تحب تناول المانجو بعد العشاء؟
العديد من الأشخاص يفعلون ذلك بعد تناول العشاء مباشرة، والبعض الآخر يفضل تناولها كـ"سناك" طبيعي لا يسبب زيادة الوزن في منتصف الليل، فمن الواضح أنه لا يوجد طعام لا يسبب المتاعب سوى الفواكه، ولكن هل من الجيد تناول الفواكه في أي ساعة من اليوم؟ توجد بعض الاعتقادات الشائعة التي تقول إنه يمكنك تناول الطعام الصحي في أي وقت من اليوم، ولكن تأثير الفواكه فى الصحة ليس سهلا كما يبدو، فتوجد العديد من الفرص المتعلقة بأنك تتناول الفواكه الصحيحة ولكن ربما يكون التوقيت خطأً؛ لذا هل يوجد بالفعل وقت عليك أن تتجنب فيه تناول الفواكه؟
ما أفضل طريقة لتناول الفواكه؟
لأن الفواكه محمَّلة بالفيتامينات والمعادن، فتناولها على معدة فارغة هو أفضل طريقة لاستهلاكها مع كوب من المياه، وبطريقة مثالية ذلك لن يتحقق إلا في الصباح، وذلك لأن في الصباح تكون عملية الأيض في أعلى معدلاتها، والجهاز الهضمي أيضا يعمل على هضم السكريات بسرعة، والمساعدة في حصول الجسم على جميع المغذيات التي يحتاج إليها، إضافة إلى كونها غنية بمضادات الأكسدة، ما يساعد في مكافحة العدوى والتخلص من الخلايا التالفة والجذور الحرة والالتهابات أيضًا.
كما أن الفواكه تعد بيوتا للطاقة، فإذا كنت تقوم بالتمرينات الشاقة في "الجيم"، أو تذهب إلى فصول اليوجا، فيُنصح بتناول الفواكه مثل المانجو والموز، قبل وبعد ممارسة التمرينات الرياضية؛ وذلك لأنها تمد الجسم باحتياجاته من الطاقة، وتعمل أيضا كموصلات للطاقة.
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متى يجب تجنب الفواكه؟
عند تناول الفواكه في المساء أو قبل الذهاب للنوم ستكون الأضرار العائدة عليك أكثر من الفوائد؛ وذلك لأنها ترفع معدلات السكر في الدم، وبالتالي ستجعلك تشعر بعدم الراحة في أثناء النوم؛ لذا ينصح الخبراء أيضا بترك 30 دقيقة قبل وبعد الوجبات لتناول الفواكه، فإذا تناولتها مباشرة بعد أو قبل الوجبات، فسيؤدي ذلك إلى عسر الهضم؛ لأنها غنية بالألياف الغذائية التي تحتاج إلى وقت لكي تتم عملية الهضم بشكل صحي وسليم.
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أما من يعانون من مرض السكري فتناول الفواكه بجانب الوجبات قد يتسبب في بعض المخاطر، لأنها تتسبب في انخفاض سرعة السكر للوصول إلى الأمعاء الدقيقة، ما قد ينتج عنه انخفاض في معدلات السكر، فمن الضروري أن تترك ما يقرب من ساعتين بين الفواكه والوجبات، إضافة إلى أن الحمضيات مثل العنب والبرتقال، يجب تجنبها في الصباح أو بعد تناول الوجبات مباشرة، لأنها من المحتمل أن تزيد من تأثير الحمض في المعدة، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم.
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