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في الصباح أم المساء أفضل.. متى يجب تناول الفواكه؟

الفواكه تعد بيوتا للطاقة، فإذا كنت تقوم بالتمرينات في «الجيم»، أو تذهب إلى فصول اليوجا، فيُنصح بتناول الفواكه؛ مثل المانجو والموز، قبل وبعد ممارسة الرياضة
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
فوائد الفواكه
فوائد الفواكه
نتناول الفواكه دائما فى وجبة العشاء أو كـ"سناك" بين الوجبات، فهي بمنزلة فترة الترويح عن النفس؛ نظرا لأنها تحتوي على معدلات معتدلة من السكريات، فهي تمدنا بمستويات عالية من الطاقة. وتتنوع الفواكه حسب فصول السنة، ففي فصل الصيف تجد الفراولة والعنب الأحمر والأصفر والموز والبطيخ والأناناس والخوخ تحتل مكانة كبيرة، بجانب أنها غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وفي فصل الشتاء تظهر الفواكه المليئة بفيتامين (C)؛ مثل البرتقال واليوسفي والتفاح والرمان. وذلك نقلا عن "times of india".
الفواكه تبدو الحل الوحيد لكل شيء، بدايةً من الحصول على بشرة صافية إلى علاج الإسهال والإمساك؛ وذلك لأن لها عدة فوائد صحية، فهي -على سبيل المثال- غنية بمعدلات عالية من البوتاسيوم والألياف الغذائية وفيتامين C وحمض الفوليك، وبجانب أنها تمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية المهمة، فهي منخفضة في السعرات
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التين

التين فاكهة مميزة لمرضى الأنيميا والسكر

التين من الفاكهة الصيفية المفيدة التي لا يعرف الكثير منا فوائدها، فهو يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة، ومنها فيتامينا أ وب، إضافة إلى بعض المواد المضادة للأكسدة وأيضًا أحماض دهنية أوميجا 3، كما يساعد التين في علاج الكثير من الأمراض والوقاية من الإصابة ببعضها، فالثمرة الناضجة من التين تحتوي على نحو 14% من وزنها سكريات و1.5% من وزنها بروتينات، بالإضافة إلى نسبة مرتفعة جدا من فيتامين أ وفيتامين ج وحمض جلوتاميك، وبعض الأملاح المختلفة، مثل الفسفور والكالسيوم والبوتاسيوم، في السطور التالية نشرح لك الفوائد الصحية للتين.
فوائد-عصير-القرنبيط

يساعد على فقدان الوزن.. ما فوائد عصير القرنبيط؟

مثلما تحتوي الخضراوات الورقية على الكثير من الفوائد، فإن العصائر خضراء اللون غنية أيضًا بالكثير من العناصر الرائعة. لم يحصل القرنبيط على شهرة كبيرة بين الخضراوات الغنية بكميات كبيرة من الألياف، على الرغم من أنه يعمل على تقوية العظام، ومضاد جيد للالتهابات، ومن ثم فهو يحمي من أمراض القلب، ويمكن تناوله أيضًا في صورة عصير منعش وصحي، وستحصل على مزيد من الفوائد؛ لذا يجب إدراجه في نظامك الغذائي للمساعدة في فقدان الوزن بشكل سريع وصحي. وذلك نقلا عن "times of india".
فوائد-زيت-السمسم

فوائد زيت السمسم.. يمنع نمو الخلايا السرطانية

الزيوت الحيوية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند إضافة إلى زيت الخردل وزيت عباد الشمس تحتوي على كثير من الفوائد الغذائية والعلاجية، ولكن توجد بعض الأنواع التي ذاع صيتها مثل زيت السمسم. السمسم بشكل عام يقدم لك كثيرا من الفوائد، على سبيل المثال يعمل على نمو العظام بشكل صحي ويقلل من ضغط الدم بشكل سريع، وإدراة مرض السكري، كما أنه يساعد في التعزيز من نمو الشعر وزيادة كثافته، ويحسن من عمليات الهضم، ويمكنك استخدامه في الطهي إذا كنت ترغب في طعام صحي، نقلًا عن "organicfacts".
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