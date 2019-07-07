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«تشريعية النواب» توافق على قانون السجل العيني

يتضمن القانون التزام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومصلحة الضرائب ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات ذات الصلة بمساعدة مأموريات السجل العيني المختصة
تحرير:أحمد جاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
مجلس النواب
مجلس النواب
عقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وحضور المستشار محمد محجوب مساعد أول وزير العدل، ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية التي شكلت برئاسة النائب كمال أحمد، ويستهدف مشروع القانون القضاء على التعقيدات التي كانت موجودة فى المشروع القديم، وأتاح عددا من الضوابط التي تسهم فى تبسيط إجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما ألزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وتضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغي القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى،
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سحر-نصر

مجلس النواب يوافق على تعديل أحكام بقانون الاستثمار

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عن موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، من حيث المبدأـ ويتناول هذا التعديل سريان الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقا للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز. ويأتي هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم.
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أول رد فعل من مجلس النواب على خسارة منتخب مصر

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا لأعضائها، في أعقاب الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة القدم، من دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الخسارة بهدف مقابل لا شيء من جنوب إفريقيا. وقال النائب أشرف رشاد رئيس اللجنة: "الكرة دائما مكسب وخسارة، لكن مستوي المنتخب للأسف سيئ، من أول الخطة والأداء، وقولنا الكلام ده كتير، ودي مسئولية اتحاد الكرة، لأن الظروف توفرت بشكل محترم وكبير ومهم، واستقالة اتحاد الكرة، جاءت لاحترام الشعب المصري، ويجب أن تتبعها خطوات محاسبية، تتم من خلال وزير الشباب والرياضة".
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القضاء هو الحل.. كيف تسترد مصر رأس توت عنخ آمون؟

تقدمت مصر بطلب رسمي إلى بريطانيا لمنع خروج رأس تمثال الآلة آمون الذي يحمل ملامح الملك توت عنخ آمون، من أراضيها، بعد أن باعته دار كريستيز، في مزاد علني، الأسبوع الماضي، كما تتجه مصر لرفع قضية بالمحاكم المصرية لاسترداد الرأس، وأيضا أرسلت مصر طلبا رسميا إلى وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية بعدم إصدار أي ترخيص لتصدير للقطع الأثرية، حتى حسم النزاع بشأن ملكيتها وطرق خروجها من الأراضي المصرية. ويحق للمشتري أن يطلب من مجلس فنون إنجلترا، التابع لوزارة الثقافة البريطانية، منحه ترخيصا بإخراج الأثر الثمين من بريطانيا إن رغب في ذلك.
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عبد العال: جلسات البرلمان مستمرة حتى يوم الخميس

أسدل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الستار على التكهنات التي تدور داخل أروقة مجلس النواب خلال الأونة الأخيرة، والخاصة بفض دور الانعقاد، والذي من المقرر أن يفض هذه الأيام طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد الموافقة على الموازنة العامة للدولة. وأعلن عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عن استمرار جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع حتى يوم الخميس، للانتهاء من إقرار عددا من التشريعات الهامة، مشير إلى أنه من المفترض أن ينتهي دور الانعقاد الرابع في 30 يونيه.
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البرلمان يوافق نهائيا على قانون مكافحة المخدرات

وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، ويهدف التعديل إلى إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية، أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الي المواد المخدرة المجرم تداولها. وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كافٍ بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة.
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البرلمان يؤجل رفع الحصانة عن محمد الحناوي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إيداع مبلغ مقداره مليون و750 ألف جنيه في خزانة المجلس، مقدمة من النائب محمد هاني الحناوي، للتصالح في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه. وأكد رئيس المجلس أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلا: "وفي حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان". وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، خلافا حول موقف الحناوي، من رفع الحصانة.
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البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
معاشات

البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
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