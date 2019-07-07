جريمة

قتل صديقه بمساعدة نجله لسرقته في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
"العشرة ماتهونش إلا على أولاد الحرام"، هذه العبارة تلخص نهاية حياة رجل في العقد الثامن من عمره، قتله صديقه بمساعدة نجله بهدف السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة أحد الأشخاص، 75 عاما، بالمعاش، مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهما شخصان، سائق توك توك ونجله، مقيمان بمنطقة الغربانيات بدائرة القسم. بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة نظرا لارتباط الأول بعلاقة صداقة
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى-قضية-التخابر-مع-حماس-

32 جلسة سرية.. المؤبد لـ5 متهمين بالتخابر مع إيران

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، على المتهم علاء معوض علي معوض بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري، وكريمي محسن وشفيعي حسن، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في قضية «التخابر مع إيران»، وشمل الحكم مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
اعدام

إحالة قاتل «قهوجي» للجنايات: هرب 5 سنوات من الإعدام

قررت نيابة الدخيلة بغرب الإسكندرية، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن، وعضوية المستشارين أحمد عبد الغني عمران وخالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، لمحاكمته في القضية رقم 15548 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة الدخيلة والصادر ضده فيها الحكم بالإعدام شنقا. تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من القبض على هارب من حكم بالإعدام منذ 5 سنوات بدائرة قسم الدخيلة.
محافظ-القليوبية-يشارك-في-إسعاف-مصابي-حادث-تصادم (2)

ماتسيبش حقك.. ما شروط تعويضات حوادث السيارات؟

رغم ارتفاع معدل الوفيات والإصابات بسبب الحوادث التي تنجم عن الطرق السريعة، فإن غالبية الضحايا سواء «أسر المتوفين أو المصابين» يجهلون الكثير عن حقوقهم في تلك الحوادث التي تنتهي في كثير من الأحيان بالحصول على إعانة بسيطة من بعض الجهات غير المختصة والتي لا تمكن أهالي الضحايا من تدبير نفقاتهم واحتياجاتهم، خاصة أصحاب الدخول المحدودة التي لا تملك دخلا ثابتا أو معاشا أو تأمينا من أى نوع يكفيهم «عوز الحاجة»، غير أن هناك ما يعرف بـ«صندوق الحوادث المجهلة»، منوط به صرف مبالغ التعويضات في تلك الحالة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

قتيل و7 مصابين في مشاجرة بسبب «المعاكسة» ببني سويف

فرضت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، كردونا أمنيا بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسات الهاتف المحمول؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع مُزارع وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب "معاكسات التليفون المحمول"، ما أسفر عن مصرع "فرج. ح"، 35 سنة، مقيم بقرية تلت التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
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جثه -علي-الطريق (1)

170 جنيها وجثة عائمة.. رحلة سائق توكتوك الأخيرة

"توك توك و170 جنيها وهاتف محمول".. كانت السبب وراء جريمة قتل وقعت فى ظروف غامضة حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سائق توك توك بمياه بأحد المجارى المائية بدائرة قسم شرطة أول العامرية، مصاب بجرح بالرأس. حيث بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية بالعثور على جثة سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية.
محكمة

المشدد لـ4 متهمين حاولوا قتل شرطي لسرقة قضبان قطار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، وعضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين لاتهامهم بالشروع في قتل أمين شرطة وسرقة مهمات أميرية. تعود الواقعة في القضية رقم 17717 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة مينا البصل والمقيدة كلي برقم 1937 غرب عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد إصابة مساعد شرطة بالسكة الحديد أثناء خدمته الليلية بخط مرور القطارات بمنطقة القباري دائرة القسم.
محكمة

المؤبد لعاطل شرع في قتل محام بسبب «حبس شهر»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن المؤبد للمدعو "م. ص.م" لشروعه في قتل المجني عليه "أ.إ.م" محامٍ. وتعود أحداث الواقعة في القضية رقم 7902 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كلي برقم 472 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوصول محام إلى أحد المستشفيات مصابا بطعنة في البطن بدائرة القسم.
القبض-على-متهم

ضبط راكب بحوزته عملات أثرية في مطار برج العرب

تمكن ضابط شرطة الموانئ بالاشتراك مع رجال جمارك مطار برج العرب، اليوم الجمعة، من ضبط موظف بأحد البنوك الأجنبية يحاول تهريب 24 عملة أثرية إلى خارج البلاد. تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد تمكُّن وحدة مباحث قسم شرطة مطار برج العرب من ضبط أحد الركاب، وهو موظف في بنك بإحدى الدول الأجنبية، من أصل مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة جوية متجهة إلى إحدى الدول الأوروبية.
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