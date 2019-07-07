قتل صديقه بمساعدة نجله لسرقته في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

جثة - أرشيفية

"العشرة ماتهونش إلا على أولاد الحرام"، هذه العبارة تلخص نهاية حياة رجل في العقد الثامن من عمره، قتله صديقه بمساعدة نجله بهدف السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة أحد الأشخاص، 75 عاما، بالمعاش، مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهما شخصان، سائق توك توك ونجله، مقيمان بمنطقة الغربانيات بدائرة القسم. بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة نظرا لارتباط الأول بعلاقة صداقة