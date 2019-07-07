مشروع قانون برفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 سنة

مشروع قانون التأمينات الاجتماعية: توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040 وسيتم رفع سن المعاش بالتدريج وسيبدأ التطبيق الفعلي بدءً من عام 2032

تحرير:أحمد جاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

غادة والي وزيرة التضامن

أوضح عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، قائلا إنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي على 12 بابا، ومكون من 199 مادة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين في ذات الموضوع.

وقال حسن إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، يستهدف فض التشابك المالي مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي لرد مستحقات التأمينات والمعاشات. وأضاف أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040،