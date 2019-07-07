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مشروع قانون برفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 سنة

مشروع قانون التأمينات الاجتماعية: توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040 وسيتم رفع سن المعاش بالتدريج وسيبدأ التطبيق الفعلي بدءً من عام 2032
تحرير:أحمد جاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن
أوضح عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، قائلا إنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي على 12 بابا، ومكون من 199 مادة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين في ذات الموضوع.
وقال حسن إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، يستهدف فض التشابك المالي مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي لرد مستحقات التأمينات والمعاشات. وأضاف أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040،
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سحر-نصر

مجلس النواب يوافق على تعديل أحكام بقانون الاستثمار

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عن موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، من حيث المبدأـ ويتناول هذا التعديل سريان الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقا للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز. ويأتي هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم.
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أول رد فعل من مجلس النواب على خسارة منتخب مصر

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا لأعضائها، في أعقاب الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة القدم، من دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الخسارة بهدف مقابل لا شيء من جنوب إفريقيا. وقال النائب أشرف رشاد رئيس اللجنة: "الكرة دائما مكسب وخسارة، لكن مستوي المنتخب للأسف سيئ، من أول الخطة والأداء، وقولنا الكلام ده كتير، ودي مسئولية اتحاد الكرة، لأن الظروف توفرت بشكل محترم وكبير ومهم، واستقالة اتحاد الكرة، جاءت لاحترام الشعب المصري، ويجب أن تتبعها خطوات محاسبية، تتم من خلال وزير الشباب والرياضة".
رأس-تمثال-توت-عنخ آمون-المباعة-في-دار كريستيز

القضاء هو الحل.. كيف تسترد مصر رأس توت عنخ آمون؟

تقدمت مصر بطلب رسمي إلى بريطانيا لمنع خروج رأس تمثال الآلة آمون الذي يحمل ملامح الملك توت عنخ آمون، من أراضيها، بعد أن باعته دار كريستيز، في مزاد علني، الأسبوع الماضي، كما تتجه مصر لرفع قضية بالمحاكم المصرية لاسترداد الرأس، وأيضا أرسلت مصر طلبا رسميا إلى وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية بعدم إصدار أي ترخيص لتصدير للقطع الأثرية، حتى حسم النزاع بشأن ملكيتها وطرق خروجها من الأراضي المصرية. ويحق للمشتري أن يطلب من مجلس فنون إنجلترا، التابع لوزارة الثقافة البريطانية، منحه ترخيصا بإخراج الأثر الثمين من بريطانيا إن رغب في ذلك.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

عبد العال: جلسات البرلمان مستمرة حتى يوم الخميس

أسدل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الستار على التكهنات التي تدور داخل أروقة مجلس النواب خلال الأونة الأخيرة، والخاصة بفض دور الانعقاد، والذي من المقرر أن يفض هذه الأيام طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد الموافقة على الموازنة العامة للدولة. وأعلن عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عن استمرار جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع حتى يوم الخميس، للانتهاء من إقرار عددا من التشريعات الهامة، مشير إلى أنه من المفترض أن ينتهي دور الانعقاد الرابع في 30 يونيه.
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فلوس-الجمعية

بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق نهائيا على قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك بعد مراجعة مجلس الدولة.
معاشات

البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832,5 جنيه.
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