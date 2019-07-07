مشروع قانون برفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 سنة

مشروع قانون التأمينات الاجتماعية: توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040 وسيتم رفع سن المعاش بالتدريج وسيبدأ التطبيق الفعلي بدءً من عام 2032
أوضح عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، قائلا إنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي على 12 بابا، ومكون من 199 مادة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين في ذات الموضوع.
وقال حسن إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، يستهدف فض التشابك المالي مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي لرد مستحقات التأمينات والمعاشات.
وأضاف أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040،
وقال حسن إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، يستهدف فض التشابك المالي مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي لرد مستحقات التأمينات والمعاشات.
وأضاف أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ينص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، وأنه سيتم رفع سن المعاش بالتدريج وسيبدأ التطبيق الفعلي بدءً من عام 2032 برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سن خلال كل عامين، متابعا أنه خلال عام 2034 سيصل سن المعاش إلى 62 سنة، وخلال 2036 سيصل 63 سنة، وخلال 2038 سيصل 64 سنة، ليصل سن المعاش 65 سنة خلال عام 2040.
وأشار مستشار وزيرة التضامن إلى أن الهدف من توحيد سن المعاش عند 65 سنة هو مساواة جميع الفئات من العاملين بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، على أن يكون ذلك تدريجيا، وحتى يتم توحيد المزايا التأمينية للجميع، مؤكدا أن رفع سن المعاش سيوثر ايجابيا، وكل دول العالم ترفع سن المعاش.
وذكر أن التشريع يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر ومواجهة التحديات أمام النظام التأميني، والتصدي للتهرب التأميني سواء جزئي أو كلي، والذي يؤثر بالسلب علي حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، أيضا تأتي أهمية القانون في ظل زيادة حالات المعاش المبكر، لمواجهة هذا الأمر، كما راعي معالجة التضخم بالنسبة للمعاشات وزيادتها، وحافظ علي مزايا القوانين الحالية ولم ينتقص منها.
وأكد حسن أن المشروع يتضمن فكر جديد بالنسبة للتمويل وهو التمويل الجزئي ومدته 50 سنة، موضحا أن الاشتراكات الموجودة حاليا تكفي حتى 2080، والهدف أن يكون هناك استدامة، لافتا إلى أن قانون التأمينات كافة الفئات من مخاطر العمل ويتضمن التأمين ضد البطالة والمرض وإصابات العمل وغيرها.
وذكر أن أجر الاشتراك التأميني سيتم احتسابه بناءً على الأجر الشامل وليس المتغير أو الأساسي، لمعالجة ومراعاة التضخم، ما يترتب عليه تحسن في الأجور والمعاشات، موضحا أنه وفقا لمشروع القانون فإن رئيس الهيئة القومية للتأمينات مستقل عن الوزير، حتى تمارس الهيئة عملها بدون تدخل من الوزارة.
ولفت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المشروع يفتح المجال لاستثمار أموال التأمينات من خلال صندوق عقاري في أراضي وغيرها، كما سيتم توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم توحيد المزايا بين كل الفئات، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يتصدى للتحايل والتهرب من التأمينات.
وقال: "كان هناك تحايل وتهرب من التأمين، فكان هناك البعض لا يؤمن علي الأجر الحقيقي، فعنصر الأجر هو عنصر شامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه نقدي أو غيره"، مشيرا إلى أن العمالة غير المنتظمة سيتم إدخالها بشكل أفضل في نظام التأمين الاجتماعي، ليكون لها اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أي موظف، وليست مجرد مساعدة مالية، وستكون هناك نسب اشتراكات ثابتة، وحافز تشجيعي للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة وليس صاحب العمل، وذلك لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك في النظام التأميني.