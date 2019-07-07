البرلمان يفتتح جلسته العامة.. ويناقش سياسات الحكومة

تحرير:أحمد جاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، الجلسة العامة، التي تم الموافقة خلالها على تفويض مكتبه (رئيس المجلس والوكيلين) فى تحديد موعد لمناقشة 5 موضوعات عامة مقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة، وجاءت الطلبات مقدمة من النائب مجدي ملك و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر، وتطوير أداء الخدمات الصحية، ووضع خريطة زراعية تساعد في توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية، كما تقدم النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا، بطلب بشأن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.

وأيضا تقدمت النائبة نادية هنري وأكثر من 20 عضوا، بطلب شأن تشغيل بعض الصيدليات من قبل غير المتخصصين.ويناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بالإيجار القديم للأماكن غير السكنية. كما