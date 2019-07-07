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البرلمان يفتتح جلسته العامة.. ويناقش سياسات الحكومة

تحرير:أحمد جاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، الجلسة العامة، التي تم الموافقة خلالها على تفويض مكتبه (رئيس المجلس والوكيلين) فى تحديد موعد لمناقشة 5 موضوعات عامة مقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة، وجاءت الطلبات مقدمة من النائب مجدي ملك و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر، وتطوير أداء الخدمات الصحية، ووضع خريطة زراعية تساعد في توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية، كما تقدم النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا، بطلب بشأن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.
وأيضا تقدمت النائبة نادية هنري وأكثر من 20 عضوا، بطلب شأن تشغيل بعض الصيدليات من قبل غير المتخصصين.ويناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بالإيجار القديم للأماكن غير السكنية. كما
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سحر-نصر

مجلس النواب يوافق على تعديل أحكام بقانون الاستثمار

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عن موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، من حيث المبدأـ ويتناول هذا التعديل سريان الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقا للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز. ويأتي هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم.
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أول رد فعل من مجلس النواب على خسارة منتخب مصر

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا لأعضائها، في أعقاب الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة القدم، من دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الخسارة بهدف مقابل لا شيء من جنوب إفريقيا. وقال النائب أشرف رشاد رئيس اللجنة: "الكرة دائما مكسب وخسارة، لكن مستوي المنتخب للأسف سيئ، من أول الخطة والأداء، وقولنا الكلام ده كتير، ودي مسئولية اتحاد الكرة، لأن الظروف توفرت بشكل محترم وكبير ومهم، واستقالة اتحاد الكرة، جاءت لاحترام الشعب المصري، ويجب أن تتبعها خطوات محاسبية، تتم من خلال وزير الشباب والرياضة".
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القضاء هو الحل.. كيف تسترد مصر رأس توت عنخ آمون؟

تقدمت مصر بطلب رسمي إلى بريطانيا لمنع خروج رأس تمثال الآلة آمون الذي يحمل ملامح الملك توت عنخ آمون، من أراضيها، بعد أن باعته دار كريستيز، في مزاد علني، الأسبوع الماضي، كما تتجه مصر لرفع قضية بالمحاكم المصرية لاسترداد الرأس، وأيضا أرسلت مصر طلبا رسميا إلى وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية بعدم إصدار أي ترخيص لتصدير للقطع الأثرية، حتى حسم النزاع بشأن ملكيتها وطرق خروجها من الأراضي المصرية. ويحق للمشتري أن يطلب من مجلس فنون إنجلترا، التابع لوزارة الثقافة البريطانية، منحه ترخيصا بإخراج الأثر الثمين من بريطانيا إن رغب في ذلك.
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عبد العال: جلسات البرلمان مستمرة حتى يوم الخميس

أسدل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الستار على التكهنات التي تدور داخل أروقة مجلس النواب خلال الأونة الأخيرة، والخاصة بفض دور الانعقاد، والذي من المقرر أن يفض هذه الأيام طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد الموافقة على الموازنة العامة للدولة. وأعلن عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عن استمرار جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع حتى يوم الخميس، للانتهاء من إقرار عددا من التشريعات الهامة، مشير إلى أنه من المفترض أن ينتهي دور الانعقاد الرابع في 30 يونيه.
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«قرطام» يقترح بالبرلمان إنشاء منطقة صناعية بالبحيرة

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باقتراح للدكتور علي عبد العال، بإنشاء منطقة صناعية بمحافظة البحيرة، بناءً على مقترح تقدمت به أمانة الحزب بمركز إدكو بالبحيرة، وإحالته إلى اللجنة المختصة بالبرلمان. وقال «قرطام»، إنه سبق وتقرر إقامة منطقة صناعية علي مساحة 250 فدان بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ولم يتم البدء في تنفيذ هذا المشروع الهام حتى الأن، لافتًا إلى أن المناطق الصناعية تعد هى البوابة الجاذبة للاستثمار، والتي يتمكن من خلالها الشباب إقامة مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف إيجاد فرص عمل لهم.
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خالد شعبان: سأتقدم بطلب إحاطة حول حجب موقع «التحرير»

استنكر النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل "25- 30"، تحت قبة البرلمان، حجب موقع جريدة "التحرير" الإخباري دون أي سبب من القانون، بحسب البيان الذى نشرته إدارة المؤسسة، أمس الأحد، لافتًا إلى أن حجب المواقع والتضييق على حرية الرأي والتعبير يمثلان خطورة على المجتمع. وأضاف شعبان، فى تصريح لـ«التحرير» أنه سيستخدم الأدوات البرلمانية وسيتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للجهات المعنية؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حجب تلك المواقع.
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الحريري يتقدم بـ«بيان عاجل» بشأن حجب موقع «التحرير»

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 25 - 30 تحت قبة البرلمان، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار حجب عدد من المواقع دون سند قانوني، والتى كان آخرها موقع جريدة التحرير الذي حجب في 9 مايو الماضي، وهو ما جعل المؤسسة تصدر قرارًا، مع تفاقم الأزمة يفيد عزمها الإقدام على خطوة غلق موقعها وجريدتها عقب شهرين من الآن في حال استمرار حجب الموقع خاصة دون معرفتها الأسباب والجهات التي وراء هذا.
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عبدالعال في جلسة عن الموازنة العامة: مصر ليست سويسرا

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن "مصر ليست سويسرا"، جاء ذلك تعقيبا على كلمة النائب أحمد طنطاوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، مساء الأحد، في مجلس النواب، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020. ورد النائب أحمد طنطاوي قائلا: "الحكومة مش معذورة، أيوا إحنا مش سويسرا، لكن الأرقام في تراجع، وليس هناك حُجة قوية، فلم يحدث أمر كبير خارج المخطط، فلا يوجد حروب ولا كوارث طبيعية ولا حرب الخليج".
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