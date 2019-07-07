«كلنا واحد» تدخل في مبادرتها الثامنة بتوجيهات رئاسية

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

جانب من مبادرة كلنا واحد

أعلنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية مشاركتها فى فاعليات المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد، بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، فعن طريق تعاون مديريات الأمن مع كبار التجار، تمت إقامة شوادر ثابتة وتوجيه سيارات كمنافذ متحركة لعرض المنتجات والسلع الغذائية بالقرى والمراكز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، علاوة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

ضمت المرحلة الجديدة من المبادرة طرح السلع الغذائية من خلال منافذ ثابتة ومتحركة على مستوى الجمهورية، بـ690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، والإعلان عن تلك المنافذ تفصيلياً على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية وصفحتى الوزارة على موقعى "فيسبوك – تويتر" عبر شبكة الإنترنت، المخصصة لتوفير