قانونيا.. حل اتحاد الكرة بعد استقالة جميع أعضائه

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

اتحاد الكرة

شهدت الساعات القليلة الماضية استقالات بالجملة من أعضاء اتحاد الكرة، عقب دقائق من إعلان هاني أبو ريدة استقالته من منصب رئيس الاتحاد، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، إذ قدم 9 أعضاء استقالتهم من مجلس إدارة الجبلاية، ليتم حل مجلس الجبلاية، خاصة أن النصاب القانوني ينص على أنه في حالة تقديم 6 أعضاء استقالاتهم، يتم حل المجلس قانونيا.

وتقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، باستقالة رسمية، وتبعه في الاستقالة كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي"، ثم محمد أبو الوفا، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثلاثي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وكرم كردي غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس. وأشار