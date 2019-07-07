لماذا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟

انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل إلى 4.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وهو ما أرجعه الخبراء إلى تحركات سعر الصرف وفائدة الاقتراض
كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاع غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014، أى نحو خمس سنوات، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2018-2019، ليسجل نحو 400 مليون دولار، في مقابل نحو 720 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي 2018، وبالمقارنة بنحو 950 مليون دولار في الربع الرابع من نفس العام.
وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017.
ما الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
تعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأنها استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون فى بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص فى رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير فى إدارة هذه الشركات.
ويعد
ما الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
تعرف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بأنها استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون فى بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص فى رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير فى إدارة هذه الشركات.
ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، حيث تشير بيانات البنك المركزي المصري أن نحو 80% من تدفق هذه الاستثمارات يأتى من دول الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة، ودول الخليج.
وتتمثل هذه الاستثمارات فى تأسيس الشركات وزيادة رأس مالها، فضلا عن الاستحواذ على حصص من شركات من خلال سوق المال، بالإضافة الى شراء الأراضى والعقارات.
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انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.6 مليار دولار
انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل إلى 4.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018-2019، في مقابل نحو 6.01 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، وفقاً للبيانات الصادرة عن أداء ميزان المدفوعات.
وأوضح المركزي أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار خلال الـ9 أشهر، مقابل 5.6 مليار دولار صافي التدفق للخارج خلال نفس الفترة.
وذكرت البيانات أن الحساب الرأسمالي والمالي حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2018/ مارس 2019).
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أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر
ترى الدكتورة أمنية حلمي، نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الماضية يرجع إلى عدة أسباب منها تحركات سعر الصرف، وضعف الطلب على السلع والخدمات.
فيما يرى محمد أبو باشا، المحلل المالي، أن الاقتصاد المحلي بحاجة إلى بعض الوقت لكي يشهد تعافيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اقتصادات العالم والتي تؤثر بالطبع على مصر.
وأكد ضرورة النظر إلى طبيعة الاستثمارات الأجنبية التي تجذبها مصر والتي ترتكز بالأساس على الطلب المحلي.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تبلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال عام 2022، حسب تصريحات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأوضحت الوزيرة أن الطاقة المتجددة ستستحوذ على أكثر من 12% من الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال الدكتور سامي السيد، أستاذ الاقتصاد، إن هناك بعض الأسباب تعيق جذب الاستثمار الأجنبي على مستوى الاقتصاد الكلي وتشمل كلا من ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض ليصل إلى 17.75%، بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية، خاصة بعد قرار التعويم، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في ضعف الطلب على السلع والخدمات، وانخفاض تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وتقول الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يأتى إلا من خلال خفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل إلى 5% بحلول عام 2021-2022، فى مقابل نحو 8.5% حاليا، إلى جانب نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 8%.
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