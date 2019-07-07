عبد العال: جلسات البرلمان مستمرة حتى يوم الخميس

تحرير:أحمد جاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

أسدل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الستار على التكهنات التي تدور داخل أروقة مجلس النواب خلال الأونة الأخيرة، والخاصة بفض دور الانعقاد، والذي من المقرر أن يفض هذه الأيام طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد الموافقة على الموازنة العامة للدولة. وأعلن عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عن استمرار جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع حتى يوم الخميس، للانتهاء من إقرار عددا من التشريعات الهامة، مشير إلى أنه من المفترض أن ينتهي دور الانعقاد الرابع في 30 يونيه.

وقال: "حتى لا نضطر لعقد جلسات أخرى الأسبوع المقبل سيتم تكثيف الجلسات هذا الأسبوع للانتهاء من المدرج على جدول أعمال البرلمان".يذكر أن جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع، وفقا لما هو محدد سلفا ينتهي يوم الثلاثاء المقبل، كما أن دور الانعقاد الرابع وفقا للائحة ينتهي في 30 يونيه، على أن يعود المجلس للانعقاد في