عقب خروج مصر| هل يخفض الاتحاد أسعار تذاكر المباريات؟

خروج المنتخب المصري والحضور الهزيل يجعل تخفيض الأسعار ضرورة..وجعفر: الجماهير حريصة على نجاح البطولة والتخفيض عامل مساعد..وعزت: تخفيض الأسعار لإنقاذ البطولة..وجمال: مرفوض

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٠٨ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

«دموع وحسرة وخيبات أمل».. ساعات عصيبة عاشها المصريون أول من أمس، عقب خسارة المنتخب أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتوديع منافسات البطولة سريعاً من دور الـ16 دون أن يقدم العرض المنتظر منه، بعدما منى المصريون أنفسهم بالبطولة، خاصة أنها تقام هذه المرة على أرض مصر فى أجواء مثالية من الناحية التنظيمية والكروية والتفاف الدولة بجميع أجهزتها حول المنتخب وتسخير جميع الإمكانات له وللاعبين، من أجل تحقيق اللقب الغائب عن الفراعنة منذ عام 2010، وتعويض خيبة الأمل التى ألمت بالمجتمع، عقب خسارة البطولة فى نسختها الماضية على يد الكاميرون.

من الحلم للكابوس خسارة المنتخب وتوديعه البطولة لم تقض على فرحة الشعب المصري وحالة الزخم التى شهدها الشارع فور الفوز بتنظيم البطولة قبل أربعة أشهر من الآن، وفرحة الافتتاح المبهر فقط، وإنما سرعان ما تحولت الفرحة إلى كابوس بالنسبة للجنة المنظمة للبطولة، التى كانت تعول على ذهاب المنتخب بعيداً فى هذه

من الحلم للكابوس

خسارة المنتخب وتوديعه البطولة لم تقض على فرحة الشعب المصري وحالة الزخم التى شهدها الشارع فور الفوز بتنظيم البطولة قبل أربعة أشهر من الآن، وفرحة الافتتاح المبهر فقط، وإنما سرعان ما تحولت الفرحة إلى كابوس بالنسبة للجنة المنظمة للبطولة، التى كانت تعول على ذهاب المنتخب بعيداً فى هذه البطولة من أجل أن تستمر الجماهير فى تزيين مدرجات الملاعب المصرية، حيث من المتوقع أن تعزف الجماهير المصرية عن بقية المباريات خلال باقي البطولة.(عصام عبد المنعم يعتذر عن عدم رئاسة اتحاد الكرة).

مجموعة من العوامل التى قد تؤدى إلى عزوف الجماهير عن المباريات المتبقية من البطولة، أولها حالة الإحباط التى أصابت الجماهير، وارتفاع أسعار التذاكر، من قبل اللجنة المنظمة فى تحديد ثمن التذاكر من البداية، وهو الأمر الذى يجعل اللجنة مطالبة بتخفيض الأسعار بشكل كبير من أجل إنقاذ البطولة وحشد الجماهير فى الأدوار النهائية وضمان أكبر نسبة حضور جماهيري، خاصة أن البطولة تشهد مشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخها.

الحضور الهزيل

وتأتي هذه المطالبات بعدما شهدت مباريات المنتخبات الإفريقية فى دور المجموعات ودور الـ16 حضوراً هزيلا، على الرغم من أن أسعار تذاكر هذه المباريات كانت تقدر بـ100 جنيه، أى أنها أقل من تذاكر مباريات منتخب مصر بـ50 جنيهاً للدرجة الثالثة بعد أن كانت 200 جنيه. (اقرأ أيضا: من يُدير اتحاد الكرة بعد استقالة هاني أبو ريدة؟

التذاكر عامل مساعد

فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أكد أن الجماهير المصرية جماهير واعية وحريصة على إنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، وليس شرطا أن يتم ربط خروج منتخب مصر من البطولة بعزوف الجماهير عن حضور المباريات المتبقية، مشددا على أن الفترة المقبلة سوف تشهد حضورا جماهيريا مناسبا.

وأوضح جعفر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن تخفيض سعر التذاكر سيكون حلا سريعا ومجديا وعاملا مساعدا على جذب الجماهير لحضور المباريات المتقدمة فى البطولة، خاصة أن نسبة كبيرة من الجماهير العاشقة لكرة القدم من أصحاب الطبقة المتوسطة.

الإجراءات الواجبة

طالب الناقد الرياضي علاء عزت، في تصريحاته لـ«التحرير»، بتعديل نظام دخول الجماهير للمدرجات وإلغاء الـ«fan id»، والسماح للجماهير بالدخول بالتذاكر فقط، وتخفيض ثمن التذاكر بما يتماشى مع الطبقة المتوسطة، بحيث تكون هناك تذكرة موحدة لجميع الفئات قدرها خمسون جنيها.

الرهان الحقيقي الذى تعول عليه اللجنة المنظمة للبطولة فى إخراج البطولة بشكل لائق، من وجهة نظر عزت، يتمثل في ارتفاع عدد جماهير المنتخبات المشاركة فى الأدوار المقبلة مثل الجزائر وتونس ونيجيريا، وهذا أمر سيكون من الصعب للغاية تحقيقه، لأن الحد الأقصى لحضور هذه الجماهير سيكون 5 آلاف مشجع فى استاد سعته 70 ألف مشجع وهو أمر محزن ومؤسف للغاية.

التهديد مرفوض

جمال عبد الحميد، نجم المنتخب الوطنى والزمالك الأسبق، قال إن الأصوات التى تطالب اللجنة المنظمة بتخفيض تذاكر مباريات البطولة عقب خروج المنتخب المصري، من أجل حشد أكبر عدد من الجماهير فى البطولة حفاظاً على شكل البطولة، هو لي لذراع اللجنة وهذا أمر غير مقبول.

وقال عبد الحميد: «اللى مش عايز يروح مايروحش.. الجميع يعلم منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية أن المباريات الوحيدة التى يكون فيها حضور جماهيري كبير هى مباريات المنتخب المصري فقط، وفى حالة عدم ذهاب الجماهير بكثافة فى الأدوار القادمة لن يكون أمرا جديدا».



وأكد عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "من الأمور التى يجب على القائمين على البطولة الاهتمام بها فى الفترة المقبلة هى أن تستمر المعاملة الحسنة لجميع المنتخبات، وأن تظل لافتات (شكراً لمصر على حسن الضيافة) موجودة فى المدرجات فى الفنادق والملاعب والمناطق السياحية، وأن تشعر الدول المشاركة بالحفاوة المصرية.

وهناك مجموعة من الحلول للحفاظ على المنظر العام للبطولة بخلاف تخفيض ثمن التذاكر، لأنها لن تكون ذات جدوى فى الوقت الراهن، أن تقوم مراكز الشباب ووزارة الشباب والرياضة، وجميع المؤسسات بتنظيم رحلات لأعضائها للذهاب للمباريات المهمة من أجل أن تخرج البطولة بشكل جيد.



وشدد على أن المشجع العاشق لكرة القدم سوف يذهب إلى الاستاد، وإن كانت التذكرة بـ1000 جنيه، غير المحب للكرة لن يذهب إلى الاستاد وإن كانت التذكرة بـ10 جنيهات فقط.