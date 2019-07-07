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صعود وهبوط.. هكذا تغيرت خريطة مبيعات السيارات في مصر

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. فتغيرت نسب مبيعات كل شركة على حدة
تحرير:كريم ربيع ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
رينو كادجار
رينو كادجار
تغيرت خريطة مبيعات السيارات في السوق المحلية عقب مرور خمسة أشهر من 2019، وتسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والإتاحد الأوروبي في صعود مبيعات الدول الأوروبية في مصر على حساب كوريا واليابان، بينما نجح العملاق الجديد في مجال السيارات -الصيني- في الحصول على حصة متزايدة من المبيعات بعدد كبير من الطرازات مختلفة التجهيزات والأسعار التنافسية.. فما الدول التي زادت مبيعات سياراتها في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 وما التى تراجعت فيها؟ وكم تبلغ نسب المبيعات لكل واحدة منهم على حدة؟
الأوروبي يكسب رغم حالة الركود الشديدة الضاربة في سوق السيارات، فإن السيارات الأوروبية في مصر، تعيش حالة كبيرة من الانتعاش على صعيد المبيعات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 عقب إلغاء الرسوم الجمركية عن السيارات أوروبية المنشأ، بحسب المبيعات المسجلة لدى مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»،
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وزيرة-الاستثمار-سحر-نصر-تلقى-كلمة-بالمؤتمر

بعد موافقة البرلمان.. أهم تعديلات قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب. وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار. وتمت إضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر لأجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
الديون الخارجية (2)

لماذا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاع غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014، أى نحو خمس سنوات، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2018-2019، ليسجل نحو 400 مليون دولار، في مقابل نحو 720 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي 2018، وبالمقارنة بنحو 950 مليون دولار في الربع الرابع من نفس العام. وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017.
تعاملات بنكية (3)

إطلاق خدمة الاستعلام عن حسابات المتوفين في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، الأحد، عن إطلاق خدمة جديدة تتيح الاستعلام لحظيًا عن حسابات المتوفين في البنوك العاملة في مصر. وقالت أماني شمس الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية، إنه يتم تقديم الخدمة الجديدة للاستعلام عن حسابات المتوفين بواسطة تطبيق مبتكر للرد على العميل في نفس وقت تقديم الطلب، بدلًا من الإجراءات التي كانت متبعة، والتي تتطلب مخاطبة جميع البنوك العاملة في مصر بريديًا للقيام بالرد على العميل مقدم الطلب، وهو ما قد يستغرق شهورًا.
السيسي-يوقع

بعد تصديق السيسي| تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية 2020

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 80 لسنة 2019 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019- 2020، وهو يعد العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022). ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
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مواصفات-هيونداي-اكسنت-2020

منها كوري وأمريكي| 4 شركات تلتهم نصف سوق السيارات

نجحت 4 شركات سيارات فقط في التهام أكثر من 50% من مبيعات السوق المحلية للسيارات في مصر منذ بداية العام الجاري، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، من بينها شركات يابانية وكورية وأمريكية، فما السيارات التي نجحت بها في ابتلاع أكثر من نصف السوق؟ وما مواصفات كل منها؟ احتلت كل من هيونداي، نيسان، تويوتا، وشيفروليه المراكز الأربعة الأولى في مبيعات السوق المصري، بنسب زادت على 52.6%، حيث حققت كل منها على حدة 16.8%، 15.7% 10.5%، و9.6% على التوالي.
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