صعود وهبوط.. هكذا تغيرت خريطة مبيعات السيارات في مصر

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. فتغيرت نسب مبيعات كل شركة على حدة

تحرير:كريم ربيع ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

رينو كادجار

تغيرت خريطة مبيعات السيارات في السوق المحلية عقب مرور خمسة أشهر من 2019، وتسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والإتاحد الأوروبي في صعود مبيعات الدول الأوروبية في مصر على حساب كوريا واليابان، بينما نجح العملاق الجديد في مجال السيارات -الصيني- في الحصول على حصة متزايدة من المبيعات بعدد كبير من الطرازات مختلفة التجهيزات والأسعار التنافسية.. فما الدول التي زادت مبيعات سياراتها في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 وما التى تراجعت فيها؟ وكم تبلغ نسب المبيعات لكل واحدة منهم على حدة؟

الأوروبي يكسب رغم حالة الركود الشديدة الضاربة في سوق السيارات، فإن السيارات الأوروبية في مصر، تعيش حالة كبيرة من الانتعاش على صعيد المبيعات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 عقب إلغاء الرسوم الجمركية عن السيارات أوروبية المنشأ، بحسب المبيعات المسجلة لدى مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»،