صعود وهبوط.. هكذا تغيرت خريطة مبيعات السيارات في مصر

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. فتغيرت نسب مبيعات كل شركة على حدة
تغيرت خريطة مبيعات السيارات في السوق المحلية عقب مرور خمسة أشهر من 2019، وتسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والإتاحد الأوروبي في صعود مبيعات الدول الأوروبية في مصر على حساب كوريا واليابان، بينما نجح العملاق الجديد في مجال السيارات -الصيني- في الحصول على حصة متزايدة من المبيعات بعدد كبير من الطرازات مختلفة التجهيزات والأسعار التنافسية.. فما الدول التي زادت مبيعات سياراتها في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 وما التى تراجعت فيها؟
وكم تبلغ نسب المبيعات لكل واحدة منهم على حدة؟
الأوروبي يكسب
رغم حالة الركود الشديدة الضاربة في سوق السيارات، فإن السيارات الأوروبية في مصر، تعيش حالة كبيرة من الانتعاش على صعيد المبيعات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 عقب إلغاء الرسوم الجمركية عن السيارات أوروبية المنشأ، بحسب المبيعات المسجلة لدى مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»،
الأوروبي يكسب
رغم حالة الركود الشديدة الضاربة في سوق السيارات، فإن السيارات الأوروبية في مصر، تعيش حالة كبيرة من الانتعاش على صعيد المبيعات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 عقب إلغاء الرسوم الجمركية عن السيارات أوروبية المنشأ، بحسب المبيعات المسجلة لدى مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بنسبة زيادة وصلت إلى 17.2% بزيادة قدرها 1415 سيارة، قياسًا بنفس الفترة من العام السابق 2018.
وسيطرت الشركة الفرنسية «رينو» عدة مراكز بقائمة مبيعات السيارات الأوروبية في مصر، حيث تصدرت سيارتها «لوجان» المركز الأول بعد ارتفاع مبيعاتها لشهر مايو عن أبريل لتصبح 508 سيارات، كما صعدت رينو ستيب واي للمركز الثاني، بعد إطاحتها بفيات تيبو إلى المركز الثالث، وذلك بمبيعات 424 سيارة، لتسجل بعدها فيات تيبو عدد 336 سيارة.
وحلت رينو مجددًا في المركز الرابع بسياراتها «كادجار» بعدد 334 سيارة، لتتفوق بفارق كبير على بيجو 3008 التي استقرت خامسًا بعدد 172 سيارة.
135% زيادة.. التنين الصيني قادم
استطاعت شركات السيارات الصينية تحقيق نسب مبيعات كبيرة للغاية، رغم الركود المسيطر على السوق، فإن مبيعاتها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 134.4% بزيادة بلغت 2407 سيارات، عن ذات الفترة من عام 2018.
وتصدرت السيارة BYD F3 بعدد 350 وحدة، قائمة مبيعات السيارات الصينية لشهر مايو، وحلّت شيري تيجو في المركز الثاني بعدد 195 سيارة، وجاءت جيلي إمجراند X7 ثالثًا بعدد 100 سيارة.
36.8% تراجعا في مبيعات الكوري
تراجعت مبيعات السيارات الكورية بنسبة بلغت 36.8% بفارق كبير بلغ 5070 سيارة، عن الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وتصدرت هيونداي توسان المركز الأول بمبيعات الكوري في شهر مايو بـ462 سيارة، وصعدت إلنترا AD الكورية على حساب شقيقتها المجمعة محليا HD بعدد 400 سيارة، ولم تترك كيا سبورتاج المركز الثالث لإلنترا HD بعدما باعت 377 وحدة، لتأتي بعد ذلك إلنترا HD في المركز الرابع بعدد 270 وحدة.
الياباني يتقهقر
سجلت مبيعات شركات السيارات اليابانية خلال أول 5 أشهر من 2019 انخفاضا بنسبة 16.3% بعدد 2609 سيارات، وتصدّرت تويوتا كورولا المركز الأول، منتزعًا إياه من نيسان صني، وذلك بمبيعات بلغت 1381 وحدة في شهر مايو، وتراجعت نيسان صني للمركز الثاني بـ1017 سيارة، بينما حافظت قاشقاي على المركز الثالث بعدد 242 سيارة، ورابعًا جاءت سنترا بعدد 237 سيارة.
أعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار جميع فئات سيارتيها المجمعتين في مصر «صني» و«سنترا» السيدان، بالإضافة إلى تخفيض أسعار السيارة المستوردة «قشقاي» الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، بقيم وصلت إلى 18 ألف جنيه. ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة للسيارات الثلاث في يوليو، وتراوحت قيم التخفيضات مقارنة بأسعار يونيو بين 11.000 جنيه وحتى 18.000 جنيه.
يذكر أن حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها خليها تصدي زيرو جمارك، قد تسببت في سيطرة الركود على سوق السيارات المحلية، كما تسببت في كثير من المشكلات، أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.