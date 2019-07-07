رحيل مفاجئ لنجم «ديزني» الشاب عن عمر يناهز 20 عاما

تحرير:التحرير ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

كاميرون بويس

تُوفِّي الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 20 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وهو الخبر الذي صدم الكثير من محبيه وعشاقه، خاصة لكونه في مقتبل العمر. وقد أعلنت عائلته أنه توفى أثناء نومه نتيجة تعرضه لنوبة تشنجات ناتجة عن حالته الصحية التي كان يعاني منها ويعالج بسببها، وفقا لقناة ABC News العالمية. كاميرون بويس ولد في 28 مايو عام 1999، وبدأ مسيرته الفنية بدخول عالم التمثيل وهو في سن التاسعة باشتراكه في فيلم الرعب Mirrors.

شارك كاميرون بويس في العديد من الأفلام والمسلسلات أبرزها: Descendants، وازدادت شهرته بعد أدائه لدور ابن النجمين العالميين آدم ساندلر وسلمى حايك في فيلم Grown Ups في جزأيه الأول والثاني، بالإضافة لمشاركته في السلسلة التليفزيونية Spider man، واشترك كاميرون أيضًا في بطولة مسلسلي "جيسي والورثة" على قناة