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رحيل مفاجئ لنجم «ديزني» الشاب عن عمر يناهز 20 عاما

تحرير:التحرير ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
كاميرون بويس
كاميرون بويس
تُوفِّي الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 20 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وهو الخبر الذي صدم الكثير من محبيه وعشاقه، خاصة لكونه في مقتبل العمر. وقد أعلنت عائلته أنه توفى أثناء نومه نتيجة تعرضه لنوبة تشنجات ناتجة عن حالته الصحية التي كان يعاني منها ويعالج بسببها، وفقا لقناة ABC News العالمية. كاميرون بويس ولد في 28 مايو عام 1999، وبدأ مسيرته الفنية بدخول عالم التمثيل وهو في سن التاسعة باشتراكه في فيلم الرعب Mirrors.
شارك كاميرون بويس في العديد من الأفلام والمسلسلات أبرزها: Descendants، وازدادت شهرته بعد أدائه لدور ابن النجمين العالميين آدم ساندلر وسلمى حايك في فيلم Grown Ups في جزأيه الأول والثاني، بالإضافة لمشاركته في السلسلة التليفزيونية Spider man، واشترك كاميرون أيضًا في بطولة مسلسلي "جيسي والورثة" على قناة
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8 فنانين اختاروا البحر للاحتفال بليلة العمر

"شط إسكندرية يا شط الهوى".. لم تشدُ جارة القمر، فيروز، كثيرًا بغير لهجتها الأم، فلها أغان تعد على أصابع اليد الواحدة، باللهجة المصرية، ومنها تلك الأغنية التي أهدتها لعروس البحر "الإسكندرية"، فحينما كانت في زيارة لمصر، أسرها الشاطئ ومياهه الزرقاء المديدة، والأفق البعيد، لتغني عن الحب والهوى.. فالبحر ملجأ المتدبر في الكون، وملتقى العاشقين، وهو شاهد على آلاف القصص، التي قيلت ولم تقل عن الغرام، وكان خلال الأيام الماضية مسرحًا لحفلات الزفاف لعدد من الفنانين وأبنائهم، الذين اختاروا تلك الأجواء الرومانسية ليحتفلوا فيها بليلة العمر.
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إلهام شاهين تعود إلى السينما بهذا الفيلم

تخوض الفنانة إلهام شاهين تجربة سينمائية جديدة، تعود بها إلى الشاشة الكبيرة، والتي غابت عنها منذ نحو 3 سنوات، وقد كانت آخر الأعمال التي قدمتها هو "يوم للستات". وكشف مقربون من الفنانة، اليوم الجمعة، أنها تستعد لبدء تصوير فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم "حظر تجوال"، وسيشاركها البطولة العديد من الفنانين، ومن بينهم أمينة خليل، كما أن العمل سيكون من إخراج أمير رمسيس، وبذلك يكون هذا هو العمل الأول الذي يجمعها بـ"أمينة"، التي تلقت إشادات كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تقديمها دورًا مميزًا في مسلسل "قابيل"، الذي عرض خلال شهر رمضان المنقضي.
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17 فنانة رفعن شعار «بلاش تبوسني».. منى زكي بالمقدمة

يحل علينا اليوم السبت 6 يوليو، اليوم العالمي للقُبلات أو "البوس"، حيث إن "القُبلة" هي وسيلة للتعبير عن مشاعر الحب، وقد شهدت السينما المصرية على مدار تاريخها الذي يمتد لنحو قرن من الزمان، الكثير والكثير من القبلات في الأفلام، ولكن المفارقة أن الفنانات الحاليات اللاتي يعشن النجومية ويجنين ثمارها، يرفض غالبيتهن تقديم أية قُبلات في أعمالهن، فخلال العشر سنوات الأخيرة نستطيع عدّ نجمات قدّمن أدوارا تتضمن أداء قُبلة، بل وصرح الكثير منهن برفضهن للقُبلات في الأعمال الفنية، وبينهن:
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مينا مسعود يصل لـ900 مليون دولار بـAladdin

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات بلغت نحو 900 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهي مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلًا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وأعلنت "ديزني"، أن إيرادات "Aladdin" تضمه إلى أعلى ستة أفلام تصوير حي، إعادة إنتاج أفلام رسوم متحركة، يأتي في مقدمتها فيلم "Beauty and the Beast" الذي حقق إيرادات قدرت بـ مليار و26 مليون دولار.
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«مارفل» تحول فشل السنوات إلى نجاحات قياسية

طرحت شركة "مارفل" أحدث أفلامها Spider-Man: Far From Home، وهو العمل الذى ينتظره عشاق السلسلة الشهيرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد النجاح الذى لا تزال تحققه الشركة فى دور العرض بفيلم Avengers: Endgame. والنجاح الذى تعيشه "مارفل" هذه الفترة، خاصة بعد انضمامها للشركة الشهيرة "ديزنى" للرسوم المتحركة وأفلام الأنيميشن، سبقه العديد من التجارب الفاشلة التى قادت الشركة لأن تصبح الرائدة لأفلام الأبطال الخارقين، وتتفوق على خصيمها الدائم شركة الإنتاج DC-Comics.
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مينا مسعود يتخطى 800 مليون دولار بـAladdin

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات تخطت 813 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهي مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلًا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 31 مليون دولار، ليصبح بذلك سادس أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم X-Men: Days of Future Past الذي حقق في أول أسبوع عرض له 110.5 مليون دولار.
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