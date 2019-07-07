إطلاق خدمة الاستعلام عن حسابات المتوفين في البنوك

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، الأحد، عن إطلاق خدمة جديدة تتيح الاستعلام لحظيًا عن حسابات المتوفين في البنوك العاملة في مصر. وقالت أماني شمس الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية، إنه يتم تقديم الخدمة الجديدة للاستعلام عن حسابات المتوفين بواسطة تطبيق مبتكر للرد على العميل في نفس وقت تقديم الطلب، بدلًا من الإجراءات التي كانت متبعة، والتي تتطلب مخاطبة جميع البنوك العاملة في مصر بريديًا للقيام بالرد على العميل مقدم الطلب، وهو ما قد يستغرق شهورًا.

وأضافت شمس الدين أن طلب الاستعلام يتم تقديمه في فروع البنك المركزي المصري عن طريق أحد الورثة الشرعيين، أو بموجب توكيل من أحدهم بالكشف عن حسابات المتوفى لدى البنوك، مع تقديم صورة إعلام الوراثة أو صورة من توكيل يتضمن الكشف عن حسابات المتوفى لدى البنوك، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتوفى أو صورة