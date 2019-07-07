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إطلاق خدمة الاستعلام عن حسابات المتوفين في البنوك

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
البنوك
البنوك
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، الأحد، عن إطلاق خدمة جديدة تتيح الاستعلام لحظيًا عن حسابات المتوفين في البنوك العاملة في مصر. وقالت أماني شمس الدين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية، إنه يتم تقديم الخدمة الجديدة للاستعلام عن حسابات المتوفين بواسطة تطبيق مبتكر للرد على العميل في نفس وقت تقديم الطلب، بدلًا من الإجراءات التي كانت متبعة، والتي تتطلب مخاطبة جميع البنوك العاملة في مصر بريديًا للقيام بالرد على العميل مقدم الطلب، وهو ما قد يستغرق شهورًا.
وأضافت شمس الدين أن طلب الاستعلام يتم تقديمه في فروع البنك المركزي المصري عن طريق أحد الورثة الشرعيين، أو بموجب توكيل من أحدهم بالكشف عن حسابات المتوفى لدى البنوك، مع تقديم صورة إعلام الوراثة أو صورة من توكيل يتضمن الكشف عن حسابات المتوفى لدى البنوك، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتوفى أو صورة
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صعود وهبوط.. هكذا تغيرت خريطة مبيعات السيارات في مصر

تغيرت خريطة مبيعات السيارات في السوق المحلية عقب مرور خمسة أشهر من 2019، وتسببت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والإتاحد الأوروبي في صعود مبيعات الدول الأوروبية في مصر على حساب كوريا واليابان، بينما نجح العملاق الجديد في مجال السيارات -الصيني- في الحصول على حصة متزايدة من المبيعات بعدد كبير من الطرازات مختلفة التجهيزات والأسعار التنافسية.. فما الدول التي زادت مبيعات سياراتها في مصر خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019 وما التى تراجعت فيها؟ وكم تبلغ نسب المبيعات لكل واحدة منهم على حدة؟
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بعد موافقة البرلمان.. أهم تعديلات قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب. وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار. وتمت إضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر لأجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
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لماذا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاع غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014، أى نحو خمس سنوات، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2018-2019، ليسجل نحو 400 مليون دولار، في مقابل نحو 720 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي 2018، وبالمقارنة بنحو 950 مليون دولار في الربع الرابع من نفس العام. وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017.
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بعد تصديق السيسي| تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية 2020

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 80 لسنة 2019 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019- 2020، وهو يعد العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022). ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
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دولارات

انخفض 120 قرشا| رحلة تعويم الدولار الجمركي في 6 أشهر

قررت وزارة المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية عند 16 جنيها، وذلك بداية من شهر يوليو الجاري ولمدة شهر حتى 30 يوليو 2019. فيما تم خفض سعر الدولار الجمركى إلى 16.77 جنيه، للسلع غير الأساسية خلال شهر يوليو الجاري، في مقابل نحو 16.86 جنيه خلال شهر يونيو الماضي، بانخفاض بلغ نحو 9 قروش. وحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فستخضع السلع غير الضرورية لسعر دولار جمركي، يتم احتسابه عند متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددا ومستقرا.
البورصة

البنوك والبورصة إجازة يومي الأحد والإثنين

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. وأضاف المركزى فى بيان له اليوم، الخميس، أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019، أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو فيستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019. كما قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الأحد إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.
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ماذا تستفيد مصر من توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد؟

تعتزم الحكومة توقيع اتفاق جديد غير مالي مع صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء البرنامج الحالي، الذى بموجبه حصلت مصر على 10 مليارات دولار، من خلال 5 شرائح، ومن المنتظر حصولها على الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار الفترة المقبلة، عقب انتهاء البرنامج يوليو المقبل. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، فى إطار تنفيذ إجراءات مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية.
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بسبب الاستثمارت| الجنيه المصري يرتفع 6% أمام الدولار

ارتفع الجنيه المصري بحوالي 6% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير حديث لها، أن العملتين المصرية والأوكرانية من أفضل العملات أداء في سوق العملات الأجنبية التي تعرضت لضغوط من قوة الدولار، والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي. ومنذ شهر يناير الماضي، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 121 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.74 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
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