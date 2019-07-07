القضاء هو الحل.. كيف تسترد مصر رأس توت عنخ آمون؟

منذ أيام باعت دار كريستيز رأس تمثال للملك توت عنخ آمون الأمر الذي شهد محالولات كثيرة من الحكومة المصرية لوقف عملية البيع.. والآن كيف يمكن أن تسترد مصر آثارها؟

تحرير:وكالات ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

تقدمت مصر بطلب رسمي إلى بريطانيا لمنع خروج رأس تمثال الآلة آمون الذي يحمل ملامح الملك توت عنخ آمون، من أراضيها، بعد أن باعته دار كريستيز، في مزاد علني، الأسبوع الماضي، كما تتجه مصر لرفع قضية بالمحاكم المصرية لاسترداد الرأس، وأيضا أرسلت مصر طلبا رسميا إلى وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية بعدم إصدار أي ترخيص لتصدير للقطع الأثرية، حتى حسم النزاع بشأن ملكيتها وطرق خروجها من الأراضي المصرية. ويحق للمشتري أن يطلب من مجلس فنون إنجلترا، التابع لوزارة الثقافة البريطانية، منحه ترخيصا بإخراج الأثر الثمين من بريطانيا إن رغب في ذلك.

وكانت دار كريستيز للمزادات الشهيرة قد باعت الرأس بحوالي 5 ملايين جنيه استرليني رغم احتجاجات مصر المتكررة، وبيعت في المزاد أيضا 32 قطعة أثرية أخرى من بينها لوحة حجرية لوجه الآله آمون، ولم تعلن الدار عن اسم مشتري رأس توت عنخ آمون بناء على طلبه، كما تقول.وطلبت مصر أيضا تدخل وزارتي الخارجية والداخلية البريطانيتين

وكانت دار كريستيز للمزادات الشهيرة قد باعت الرأس بحوالي 5 ملايين جنيه استرليني رغم احتجاجات مصر المتكررة، وبيعت في المزاد أيضا 32 قطعة أثرية أخرى من بينها لوحة حجرية لوجه الآله آمون، ولم تعلن الدار عن اسم مشتري رأس توت عنخ آمون بناء على طلبه، كما تقول.

وطلبت مصر أيضا تدخل وزارتي الخارجية والداخلية البريطانيتين للمساعدة في استرداد الآثار المباعة، وليس من المتوقع أن تتدخل الوزارتان في القضية لأنها تتعلق بالقانون ولا سلطة لهما على كريستيز أو المشتري. وتدعو الخارجية البريطانية دائما إلى أن تتم أي عملية بيع للأعمال الأثرية والفنية وفقا للقانون، وذلك حسبما قالت مصادر مطلعة لموقع "بي بي سي" بالعربية.

وتطعن مصر في طريقة خروج رأس توت غنخ آمون من أراضيها، وتؤكد أن كريستيز لم تطلعها لا على أوراق الملكية الحديثة ولا أي وثائق تبرهن على خروجه من مصر بطريقة مشروعة وبعلم سلطاتها، ولذلك، فإن مصر تعتبر الآثر مسروقا ويجب استعادته. وكانت كريستيز قد نشرت تاريخا مختصرا للأشخاص الذين تبادلوا ملكية الرأس خلال الـ50 عاما الآخيرة في أوروبا، غير أن تحقيقا استقصائيا نشره أخيرا موقع "لايف ساينس" المتخصص في التاريخ شكك في صحة رواية كريستيز بشأن الملكية.

ومن المنتظر أن تتخذ اللجنة القومية للآثار المستردة، في مصر، خلال اجتماع طارئ، اليوم الإثنين، قرارا بشأن خطوتها التالية ضد كريستيز ومشتري رأس توت غنخ آمون. وتقول المصادر إن الاتجاه السائد هو أن تقرر اللجنة، برئاسة خالد العناني وزير الآثار، رفع قضية أمام محكمة بريطانية تطلب استرداد القطعة. وتقول المصادر إن شخصيات مصرية تقيم في بريطانيا تعهدت بدفع تكاليف مقاضاة كريستيز في بريطانيا.

وبحسب المصادر، فإن قرارا اتخذ على أعلى مستوى لسلوك كل الطرق بما فيها القضائية لاسترداد الآثار المباعة. وتتشكل اللجنة القومية للآثار المستردة من خبراء آثار وممثلين عن وزارات العدل والخارجية والداخلية والنيابة العامة وجهات أمنية.

ويعتبر قانون صادر في مصر عام 1983 بهدف حماية الآثار أن أي أثر مصري يوجد في الخارج دون أن يملك حائزه ترخيص تصدير، هو ملكية مصرية مسروقة لا يسقط بالتقادم الحق في المطالبة باسترداده. وقبل صدور هذا القانون، كانت السلطات المصرية تمنح بعثات التنقيب رخصا لإخراج بعض القطع من مصر، غير أنه لم يُكن يسمح بخروج القطع الأثرية ذات القيمة العالية، أو تلك التي تنتمي إلى الأسر الملكية التي حكمت مصر الفرعونية.

ويعتقد زاهي حواس وزير الآثار السابق، أن رأس توت عنخ آمون سُرق في السبعينيات من معبد الكرنك الشهير في محافظة الأقصر، جنوبي مصر.

وأشارت متحدثة باسم دار المزادات، إلى أن كريسيتز لا ترى أي نزاع قانوني بشأن الرأس، واصفة المزاد بأنه قانوني، لأنه تم التحقق من الملكية الحديثة للأثر. وردا على سؤال بشأن معلومات الدار عن طريقة خروج رأس توت عنخ آمون من مصر، قالت المتحدثة: "تعقب الأعمال الآثرية لآلاف السنين أمر غير ممكن".

وترفض الدار تأكيد ما إذا كان لديها وثائق تؤكد خروج الرأس من مصر بطريقة مشروعة، كما تعتقد أنه يكفي أن يكون لديها السند القانوني لملكيته قبل طرحه في المزاد. أما مصر، فتقول إنها لم تطلع حتى على وثائق الملكية، وتصر على أنه حتى لو توفرت لدى كريستيز وثائق ملكية، فان الأهم هو أن توجد وثيقة تبرهن على خروجه من الأراضي المصرية بطريقة شرعية.

ويقول طارق عادل سفير مصر في لندن، إنه سعى لإقناع كريستيز بتأجيل المزاد كبادرة حسن نية حتى يتم التأكد من صحة الوثائق، لكن الدار لم تستجب. وتقول وزارة الآثار المصرية إنها تعتبر القطعة مسروقة وتقضي القوانين المحلية المصرية والدولية بإعادتها إلى مصر.

وطلبت مصر تدخل وزارات الخارجية والداخلية والثقافة، وليس من المتوقع أن تتدخل الخارجية البريطانية، التي تقول إن مصر أبلغتها بقلقها إزاء بيع الآثار في كريستيز، معتبرة أن القضية تُحل بين مصر والدار. وباعتبار أن بريطانيا ينظر إليها على أنها ثاني أكبر سوق للآثار والأعمال الفنية في العالم، تدعو الخارجية البريطانية دائما لأن تمارس أي معاملات تجارية في الآثار وفق القانون. ونظرا للطابع القانوني القضية ولأن كريستيز شركة خاصة، ليس هناك إمكانية لأن تساعد الداخلية البريطانية مصر لاستعادة الرأس.

والجهة الوحيدة التي يمكنها التدخل، ولكن بشكل محدود هي مجلس إنجلترا للفنون التابع لوزارة الثقافة، لأنه يصدر تراخيص تصدير الأعمال الفنية والأثرية من بريطانيا في حالة وجود نزاع بشأنها، ولذلك تسعى مصر لمنع خروج الرأس من بريطانيا إن رغب المشتري في ذلك، لحين تسوية الخلاف.

وسعت مصر أيضا لتفويض النيابة البريطانية للتدخل لمحاولة وقف المزاد واستعادة الأثر القيم، إلا أنه نظرا لأن القضية مدنية، حسب رأي النيابة البريطانية، فإنها تعتقد ألا دور لها فيها. ويقول خبراء إن الطريق الوحيد أمام السلطات المصرية هو اللجوء إلى القضاء البريطاني .وتقول المصادر إن شخصيات مصرية تقيم في بريطانيا تعهدت بدفع تكاليف مقاضاة كريستيز في بريطانيا.

ويتعين على مصر أن تقدم أدلة تؤكد أن القطعة خرجت من أراضيها بدون علم السلطات وبطريق غير مشروع، ثم ترفع قضية مدنية ضد كريستيز أمام المحكمة العليا البريطانية لاستردادها.