أول رد فعل من مجلس النواب على خسارة منتخب مصر

تحرير:أحمد جاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

منتخب مصر

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا لأعضائها، في أعقاب الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة القدم، من دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، بعد الخسارة بهدف مقابل لا شيء من جنوب إفريقيا. وقال النائب أشرف رشاد رئيس اللجنة: "الكرة دائما مكسب وخسارة، لكن مستوي المنتخب للأسف سيئ، من أول الخطة والأداء، وقولنا الكلام ده كتير، ودي مسئولية اتحاد الكرة، لأن الظروف توفرت بشكل محترم وكبير ومهم، واستقالة اتحاد الكرة، جاءت لاحترام الشعب المصري، ويجب أن تتبعها خطوات محاسبية، تتم من خلال وزير الشباب والرياضة".

وأضاف رشاد: "هناك خطوات أخرى سيتم اتخاذها من خلال لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وسيتم الاتفاق عليها".وأعرب الدكتور محمود حسين وكيل اللجنة، عن أسفه واستيائه الشديدين من الأداء السيئ للمنتخب المصري لكرة القدم، وخروجه بشكل مهين من بطولة كأس الأمم الإفريقية مخيبا لآمال الجماهير المصرية.وطالب حسين، في