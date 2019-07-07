قتيل و7 مصابين في مشاجرة بسبب «المعاكسة» ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

مشاجرة - أرشيفية

فرضت أجهزة الأمن بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، كردونا أمنيا بقرية تلت التابعة لمركز الفشن، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب معاكسات الهاتف المحمول؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع مُزارع وإصابة 7 آخرين. تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب "معاكسات التليفون المحمول"، ما أسفر عن مصرع "فرج. ح"، 35 سنة، مقيم بقرية تلت التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

انتقل النقباء عماد عرفة وحسين إبراهيم ومسعد زكي، معاونو رئيس مباحث الفشن، إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين أفراد عائلتين بالقرية بسبب "معاكسات التليفون المحمول" ونتجت عنها إصابة 8 أشخاص من الطرفين بينهم حالة إصابة خطيرة لشخص يدعى "فرج. ح" 35 سنة، مزارع، وتم نقله