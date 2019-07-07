مجلس النواب يوافق على تعديل أحكام بقانون الاستثمار

تحرير:أحمد جاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

سحر نصر وزيرة الاستثمار

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عن موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، من حيث المبدأـ ويتناول هذا التعديل سريان الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقا للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز. ويأتي هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم.

وكانت تخضع الرسوم لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج.وكشفت