مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الاستثمار

تحرير:أحمد جاد ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

سحر نصر وزيرة الاستثمار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون.

وتنص الفقرة على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره 0.25% من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج،