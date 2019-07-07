نواب عن فشل المنتخب: يجب محاسبة الجبلاية

«وهدان»: يجب تقديم كل الفاسدين لإنقاذ سمعة مصر الدولية.. «مصطفى»: يجب معرفة حجم الإنفاق على المنتخب بالبطولة الحالية.. «رشاد»: تقديم الاستقالات بداية المحاسبة على التقصير

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

عقب توديع المنتخب لأمم إفريقيا، وخروجه من البطولة بشكل مخيب لآمال الجماهير المصرية، ظهرت حالة من الغضب الشديد تجاه لاعبي المنتخب ومسؤولي اتحاد كرة القدم، من أغلب نواب البرلمان والمسئولين، حيث ودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارته من منتخب «البافانا بافانا» بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة، ليتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل أيضا على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة.

إنقاذ سمعة مصر الدولية والرياضية «يجب تقديم كل الفاشلين والفاسدين إلى المحاسبة فهم ليسوا أعلى من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر الذي تقدم للمحاكمة في بلده سويسرا».. هكذا علق النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، على خروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الإفريقية، مضيفا: «محاسبة هؤلاء من أجل

إنقاذ سمعة مصر الدولية والرياضية

«يجب تقديم كل الفاشلين والفاسدين إلى المحاسبة فهم ليسوا أعلى من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر الذي تقدم للمحاكمة في بلده سويسرا».. هكذا علق النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، على خروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الإفريقية، مضيفا: «محاسبة هؤلاء من أجل إنقاذ سمعة مصر الدولية والرياضية».

وتابع وهدان: «حذرت في الوقت السابق من فساد الرياضة، خاصة اتحاد الكرة المصري بعد النتائج المخيبة والفضيحة التي حدثت في روسيا 2018 وطالبت من خلال مجلس النواب باستقالة اتحاد الكرة وهو ما لم يحدث، وعدم المحاسبة هو ما أوصلنا لتلك النتائج في بطولة إفريقيا 2019».

وطالب وكيل مجلس النواب، بضرورة محاسبة اتحاد الكرة في تهم الفساد والمحسوبية وعدم الاكتفاء بالاستقالة، لافتًا إلى أنه الآن يتكرر الفشل والفساد من أعضاء الجبلاية، لذلك لا بد هذه المرة من محاسبة حقيقية عن كل الفشل وعن حالة الحزن التي تعرض لها الشعب المصري، وعن الإخفاق في كل شيء سواء في اختيار المدرب وحصوله على أعلى راتب في إفريقيا بـ 106 آلاف دولار أي ما يعادل مليونا و700 ألف جنيه مصري شهريا، وفي المجاملات لبعض اللاعبين أو فيما حدث داخل معسكر المنتخب واستبعاد اللاعب عمرو وردة ورجوعه مرة أخرى.

ما أسباب انهيار منظومة كرة القدم المصرية؟

بينما تقدمت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضوة لجنة السياحة بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء حول خروج المنتخب الوطني لكرة القدم من بطولة الأمم الإفريقية المقامة في القاهرة، واصفة ما حدث في استاد القاهرة أمس بـ«الفضيحة».

وأوضحت النائبة أن أداء المنتخب تسبب فى حالة من الإحباط بين جماهير الشعب المصرى الذين وقفوا وراء المنتخب بالملايين وقدموا نموذجا رائعا فى الرقى والتحضر بهر العالم منذ بداية البطولة لكن أداء المنتخب الوطني لم يكن على قدر المسئولية.

وطالبت عضوة لجنة السياحة بمجلس النواب، بمعرفة أسباب انهيار منظومة كرة القدم المصرية حتى نتمكن من معالجة الموقف فى أسرع وقت ممكن، وأيضا حجم الإنفاق على المنتخب الوطنى لإعداده للبطولة الحالية مع بيان تقرير المركزى للمحاسبات، وتحديد المعايير الفنية التى تم الاستناد إليها فى اختيار الجهاز الفنى للمنتخب وحجم الأموال المنفقة.

محاسبة المسؤول عن اختيار «أجيري»

وفى سياق متصل طالب النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتحقيق فى الأسباب التى كانت وراء الأداء المتواضع لمنتخب الفراعنة فى هذه البطولة، خاصة أن الدولة نجحت فى توفير جميع الإمكانيات لمنتخب لكرة القدم، لافتًا إلى أنه سيتقدم بطلب عاجل بالبرلمان.

كما طالب بمحاسبة المسؤول عن ضياع حلم الفوز بالبطولة، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير والدعم غير المسبوق الذي قدمته الدولة، لافتًا إلى ضرورة محاسبه المسؤول عن اختيار أجيري ليكون مدربا للفراعنة وهو صاحب أعلى الرواتب بين مدربي البطولة.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هذا المدرب والجهاز الفني المتواضع، قام باستبعاد لاعبين مميزين لصالح لاعبين أجمع كل الخبراء على عدم أحقيتهم بتمثيل المنتخب مقارنة بآخرين، مطالبا بإعلان نتائج الحساب حتى تهدأ نفوس المصريين.

تقديم الاستقالات هو البداية

أبدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، استنكارها من المستوى الباهت والتخبط الواضح للإدارة الفنية لفريق كرة القدم، بما لا يعبر عن تاريخ مصر الرياضي والإمكانيات التى تم توفيرها، وذلك في أعقاب الخروج المبكر للمنتخب الوطني لكرة القدم من دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.

وقال النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بدورها الرقابي الذى كفله الدستور فى محاسبة المقصرين، لافتًا إلى أن تقديم الاستقالات يعد بداية المسئولية فى تحمل الخطأ، ولكنها ليست نهاية المحاسبة على التقصير.

وعقب هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم أعلن هانى أبو ريدة، عن استقالته من منصبه، رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلسه لتقديم استقالاتهم.

وقال «أبو ريدة»، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للجبلاية عبر موقع «فيسبوك» إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل.

بلاغات للنائب العام للتحقيق مع المجلس المستقيل

تلقى النائب العام، المستشار نبيل صادق، 3 بلاغات تطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكرة المستقيل، هاني أبو ريدة، وأعضاء الاتحاد، مع التحفظ على أموالهم.

وقالت البلاغات إن رئيس الاتحاد وأعضاءه أهدروا المال العام فيما يتعلق بدفع أموال طائلة لمدرب أجنبى غير كفء، وطالبت البلاغات بإلزامهم بدفع الأموال التي تحصل عليه المدرب المكسيكى من أموالهم الخاصة نتيجة للأداء المخزى الذي ظهر به المنتخب وهزيمته في البطولة الإفريقية المقامة على أرض مصر وخيبة الأمل التي أصابت الجمهور المصري.

وجاء في البلاغ، الذى تقدم به المحامى محمد حامد، والذي حمل رقم 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام أنه «ثبت أن اتحاد الكرة قام بالتعاقد مع المدرب المكسيكى براتب شهرى تجاوز الـ 100 ألف يورو بخلاف الطاقم المعاون والشرط الجزائي، وتم ذلك دون أي معايير وضوابط وما اشتهر عنه أنه ضعيف لا يرقى لتدريب المنتخب الوطنى».

وتابع البلاغ الثانى الذى تقدم به ناقد رياضى أن «ما فعله اتحاد الكرة يمثل شبهة إهدار للمال العام وجريمة تقصير لعدم بذلهم جهدًا في اختيار المدرب الأصلح للمهمة التي على أرضنا، فضلًا عن اشتغال بعض أعضاء اتحاد الكرة ببعض المهن الأخرى وجمعهم بين عملهم باتحاد الكرة والعمل بالفضائيات، وتشتيت انتباه اللاعبين بعمل إعلانات مقابل مبالغ مالية على حساب المصلحة العامة».

بينما قال علي يوسف، المحامى صاحب البلاغ الثالث، إن أعضاء الاتحاد خالفوا اللوائح والقوانين وسمحوا لكثير من المشجعين بالوجود مع اللاعبين في غرف الفندق، فضلًا عن حصولهم على عدد من تذاكر المباريات بالمخالفة للقانون وتوزيعها على أقاربهم ومعارفهم.