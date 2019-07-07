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نواب عن فشل المنتخب: يجب محاسبة الجبلاية

«وهدان»: يجب تقديم كل الفاسدين لإنقاذ سمعة مصر الدولية.. «مصطفى»: يجب معرفة حجم الإنفاق على المنتخب بالبطولة الحالية.. «رشاد»: تقديم الاستقالات بداية المحاسبة على التقصير
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م
منتخب مصر
منتخب مصر
عقب توديع المنتخب لأمم إفريقيا، وخروجه من البطولة بشكل مخيب لآمال الجماهير المصرية، ظهرت حالة من الغضب الشديد تجاه لاعبي المنتخب ومسؤولي اتحاد كرة القدم، من أغلب نواب البرلمان والمسئولين، حيث ودع المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارته من منتخب «البافانا بافانا» بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة، ليتأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل أيضا على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة.
إنقاذ سمعة مصر الدولية والرياضية «يجب تقديم كل الفاشلين والفاسدين إلى المحاسبة فهم ليسوا أعلى من رئيس الفيفا جوزيف بلاتر الذي تقدم للمحاكمة في بلده سويسرا».. هكذا علق النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، على خروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الإفريقية، مضيفا: «محاسبة هؤلاء من أجل
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البرلمان يوافق مبدئيا على تقرير جهات الدواء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مُقدمة من النواب "محمد سليم، وأيمن أبو العلا، وعبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد"، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في الموضوع ذاته، والذي من المقرر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد المقبل.
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البرلمان يُقر تعديلات قانون إقامة الأجانب والجنسية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته. جاء ذلك اليوم بعد استعرض اللواء كمال عامر، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن القانون، في إطار أن تهدف الدولة إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار.
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عبدالعال يمازح الملا: أرجو لك خروجا آمنا من البرلمان

مازح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الدكتور طارق الملا وزير البترول، قائلا: "أرجو لك خروجا آمنا من البرلمان. جاء ذلك عقب الموافقة على تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، الذي جاء متواكبًا مع نص المادة (32) من الدستور والتي تُلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها وكذلك الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويُسهم بفعالية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
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خبراء: "حماية البيانات" ضرورة لمواجهة مروجي الشائعات

أصبحت قضية اختراق الصفحات الشخصية والتلاعب بالبيانات الخاصة وتناقل الشائعات بمثابة كارثة تهدد الكثير من المواطنين لاسيما مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، وهو ما دعا الكثير من نواب البرلمان للتقدم بطلبات إحاطة للتنبيه بمخاطر تلك القضية ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عن اختراق السوشيال ميديا وتطبيقات الهاتف، والتأكيد على أهمية تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية. "التحرير" استطلعت آراء عدد من المتخصصين في تلك القضية للتعرف على أضرارها والآثار الناجمة عنها ومخاطر استخدامها وكيفية استغلالها من قبل بعض الدول المعادية لمصر.
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منتخب مصر

اتحاد الكرة يرفض معاقبة اللاعبين بعد أزمة «السوشيال»

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، عقد جلسة مع اللاعبين بعد الواقعة التي ظهرت على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، باتهام عارضة أزياء مصرية، على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» وتدعى «ميرهان»، ونشرها بعض المحادثات، التي تتهم فيها عمرو وردة بالتحرش، كما نشرت «ميرهان» فيديو بخاصية «ستوري» على حسابها على «إنستجرام» قالت خلاله: «استنوا عليا شوية النهاردة بس افضى وانزلكم حاجة هتسليكم جدا وهتحزنكم وتقرفكم برضو جدا بس ده الواقع اللي لازم نفهمه».
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اتهامات اتحاد الكرة .. شكاوى على طاولة «الأعلى للإعلام»

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها غدا الأحد، برئاسة الكاتب الصحفي جمال شوقي، عضو المجلس ورئيس اللجنة، عدة قضايا، أبرزها شكاوى اتحاد كرة القدم ووزارة التربية والتعليم ضد إعلاميين وصحفيين بسبب اتهامات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وتبحث اللجنة شكوى اتحاد كرة القدم ضد الصفحة الشخصية لأحمد درويش، رئيس تحرير أحد البرامج الرياضية المقدمة على شاشة قناة النهار، والتي وجه عبرها اتهامات لمجلس اتحاد الكرة باستخدام عبارات تمثل "وقائع كاذبة"، خاصة بالحصول على تذاكر مجانية خاصة بمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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كيف تستفيد مصر من البطولة وتعمق العلاقات الإفريقية؟

ساعات قليلة ويبدأ العرس الكروي الإفريقي من قلب استاد القاهرة الدولي، بافتتاح كأس الأمم الإفريقية، حيث يأمل كثيرون أن تفيد هذه البطولة مصر على كافة الأصعدة، وأن تقترب مصر أكثر من دول القارة الذهبية كما يحب البعض أن يلقب أقدم قارة بالعالم، وهو ما دعا مهتمين ومتخصصين بالشأن الإفريقي للتنويه لمجالات أخرى غير كرة القدم والرياضة يمكن أن يحدث فيها تعاون على المستوى الثقافي والإعلامي والفني وفي مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم، باعتبار إفريقيا هي العمق الحقيقي الذي يجب أن تهتم به مصر.
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«الأعلى للإعلام» يكشف تفاصيل التحقيق مع «ميدو»

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أن اللجنة المكلفة بالتحقيق مع نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، باشرت عملها اليوم بشأن ما نشر على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) المنسوبة إلى اللاعب. وحضر اللاعب للتحقيق بصحبة محاميه، وتمت مواجهته بما هو منسوب إليه من نشر عبارات تسيء لجماهير الرياضة المصرية وتثير الفتنة الرياضية على صفحة تحمل اسمه وصورته. وأوضح المجلس أن لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام "ميدو" نفى علاقته بالصفحة، وأنه اتخذ الإجراءات القانونية تجاه الصفحة المذكورة بإبلاغ إدارة فيسبوك.
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