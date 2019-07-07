رياضة

تفاصيل حديث أجيري مع لاعبي الفراعنة بعد وداع الكان

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
أجيري
أجيري
علم «التحرير» تفاصيل حديث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع اللاعبين، عقب مباراة حنوب إفريقيا، التي أُقيمت أمس السبت، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليًا، وانتهت بخسارة الفراعنة بهدف دون رد، ووفقًا لتصريحات المصدر لـ«التحرير»، قال أجيري للاعبين: «أنا المسؤول عما حدث وأنا المخطئ.. أنتم أقوياء ولاعبون مميزون.. شكرًا لكم». وأعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم إفريقيا.
ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فإن أبو ريدة أكد أن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا على يد جنوب إفريقيا. وأشار أبو ريدة إلى أن اتحاد الكرة لم يقصر تجاه منتخب مصر، مع الإشارة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للفريق على أكمل وجه قبل البطولة. وشدد
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المدير-الفني-لمنتخب-غانا ‎

مدرب غانا: مواجهتنا أمام تونس ستكون ترفيهية

أكد كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب غانا، أن مباراته أمام نظيره منتخب تونس، والمقرر لها غدًا "ليست بالسهلة، ونحترم الفريق المنافس للغاية"، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام غانا، على ملعب نادي الإسماعيلية الدولي الرياضي، في إطار التصفيات المؤهلة لدور الـ8 ببطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 من الشهر الجاري: «مباراة الغد نعتبرها ترفيهية من الدرجة الأولى. نواجه فريقا قويا، والمشاهدون في كل مكان سوف يستمتعون بهذا اللقاء الحاسم».
مصر-وزيمبابوي (9)

منتخب مصر يعاقب لاعب الفراعنة بعد السقوط الإفريقي

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني السابق، أنه تم خصم مكافأة مباراتي الكونغو وأوغندا، من عمرو وردة، لاعب المنتخب ونادي أتروميتوس اليوناني، كعقوبة عليه بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي، والذي تم استبعاده من صفوف المنتخب قبل أن يتراجع مجلس اتحاد الكرة ويعيد اللاعب ويكتفي باستبعاده من الدور الأول وتوقيع العقوبة فقط، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إنه تم خصم مبلغ 35 ألف جنيه من مكافآت عمرو وردة، مع المنتخب الوطني، وجاءت العقوبة بالاتفاق مع اتحاد الكرة.
كوت ديفوار (2)

مدرب كوت ديفوار: علينا تجنب مفاجآت الكان

أكد مدرب منتخب كوت ديفوار، إبراهيما كمارا، استعداد لاعبيه لخوض مباراة مالي غدًا الإثنين، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وقال مدرب كوت ديفوار في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الأحد: "لا ننظر إلى تمتعنا بأفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة أمام مالي، كل ما يهمنا هو تحقيق الانتصار في لقاء الغد، خاصة أن كل مواجهة لها حساباتها الخاصة، وسنسعى بدورنا إلى بذل كل جهد لدينا من أجل عبور تلك العقبة الصعبة في البطولة".
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محمد-صلاح

تفاصيل مغادرة صلاح معسكر المنتخب من أجل مقابلة راموس

في الوقت الذي يشهد اتحاد الكرة حالة من التخبط، بعد الخروج المهين والمفاجئ من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا، والخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، وأعقبها تقديم هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة اتحاد الكرة، وتبعه في الاستقالة جميع أعضاء مجلس الجبلاية، سرّب مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم معلومة بأن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، غادر بالفعل معسكر الفراعنة، منذ يومين للسفر إلى الغردقة.
محمد-ابو-الوفا-اجتماع-الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن

رسميًا.. أبو الوفا يتقدم باستقالته من اتحاد الكرة

أعلن محمد أبو الوفا، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، استقالته من مجلس إدارة الجبلاية، استجابة لدعوة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المستقيل لأعضاء المجلس، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليًا، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وأفاد اتحاد الكرة في بيان رسمي أن استقالة أبو الوفا جاءت استجابةً لدعوة هاني أبو ريدة.
اتحاد-الكرة

عصام عبد المنعم يعتذر عن رئاسة اتحاد الكرة

اعتذر عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة السابق، عن عدم رئاسة الجبلاية خلفا لمجلس هاني أبو ريدة الذي تقدم باستقالته أمس، بعد الخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وكان اسم عبد المنعم تردد خلال الساعات الماضية ضمن المرشحين لخلافة هاني أبو ريدة ومجلس إدارته المستقيل.
أجيري (1)

في 339 يوما.. ماذا قدم أجيري مع الفراعنة قبل إقالته؟

أسدل الستار على مشوار المكسيكي خافير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، بعد 339 يومًا قضاها في تدريب منتخب الفراعنة، انتهت بالخروج المفاجئ لمنتخبنا من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليا وحتى يوم 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا، مساء أمس السبت، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، وعلى خلفية الخسارة أعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة الجهاز الفني بالكامل واستقالته من منصبه.
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