تفاصيل حديث أجيري مع لاعبي الفراعنة بعد وداع الكان

٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

أجيري

علم «التحرير» تفاصيل حديث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع اللاعبين، عقب مباراة حنوب إفريقيا، التي أُقيمت أمس السبت، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في مصر حاليًا، وانتهت بخسارة الفراعنة بهدف دون رد، ووفقًا لتصريحات المصدر لـ«التحرير»، قال أجيري للاعبين: «أنا المسؤول عما حدث وأنا المخطئ.. أنتم أقوياء ولاعبون مميزون.. شكرًا لكم». وأعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم إفريقيا.

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فإن أبو ريدة أكد أن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا على يد جنوب إفريقيا. وأشار أبو ريدة إلى أن اتحاد الكرة لم يقصر تجاه منتخب مصر، مع الإشارة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للفريق على أكمل وجه قبل البطولة. وشدد

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، فإن أبو ريدة أكد أن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا على يد جنوب إفريقيا.



وأشار أبو ريدة إلى أن اتحاد الكرة لم يقصر تجاه منتخب مصر، مع الإشارة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للفريق على أكمل وجه قبل البطولة.



وشدد رئيس اتحاد الكرة المستقيل، على أن الجهاز الفني والإداري كاملًا لمنتخب مصر تمت إقالته بعد ما وصفه بـ"خيبة الأمل" للجماهير المصرية رغم تلبيه كل مطالبه.



وعلى خلفية سقوط الفراعنة أمام جنوب إفريقيا، استقال كل من أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، ثم محمد أبو الوفا، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثلاثي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وكرم كردي غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.

