السيسي يصدق على 10 قوانين بشأن ربط الموازنة
تحرير:أ.ش.أ
٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 105 لسنة 2019، بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ611 مليونا و810 آلاف جنيه، والقانون رقم 104 لسنة 2019، بربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الجهاز بـ7 مليارات و251 مليون جنيه، والقانون رقم 103 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ59 مليارا و766 مليونا و500 ألف جنيه.
كما أصدر السيسي، القانون رقم 102 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ2 مليار و769 مليونا و598 ألف جنيه، والقانون رقم 108 لسنة 2019، بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الجهاز
كما أصدر السيسي، القانون رقم 102 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ2 مليار و769 مليونا و598 ألف جنيه، والقانون رقم 108 لسنة 2019، بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الجهاز بـ140 مليونا و200 ألف جنيه.
وأيضا أصدر القانون رقم 107 لسنة 2019، بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ129 مليون جنيه، والقانون رقم 106 لسنة 2019، بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ105 مليارات و337 مليونا و855 ألف جنيه.
بالإضافة إلى إصدار الرئيس، القانون رقم 109 لسنة 2019، بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ410 ملايين و929 ألف جنيه، والقانون رقم 110 لسنة 2019، بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة ، بـ11 مليارا و123 مليونا و852 ألف جنيه.
كما أصدر القانون رقم 111 لسنة 2019، بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ10 مليارات و443 مليونا و517 ألف جنيه.
صدرت هذه القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، اليوم السبت.