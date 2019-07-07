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السيسي يصدق على 10 قوانين بشأن ربط الموازنة

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 105 لسنة 2019، بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ611 مليونا و810 آلاف جنيه، والقانون رقم 104 لسنة 2019، بربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الجهاز بـ7 مليارات و251 مليون جنيه، والقانون رقم 103 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ59 مليارا و766 مليونا و500 ألف جنيه.
كما أصدر السيسي، القانون رقم 102 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ2 مليار و769 مليونا و598 ألف جنيه، والقانون رقم 108 لسنة 2019، بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الجهاز
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موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.
حجاج

التضامن تعلن موعد سفر أول أفواج حجاج الجمعيات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، عن سفر أول افواج حجاج الجمعيات الأهلية، يوم 23 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج، يوم 4 أغسطس المقبل. ومن جانبها، وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الراحة للحجاج وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفرهم من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم فىي المملكة العربية السعودية، على اأن تتلقى تقارير على مدار الساعة عن حالة الحجاج. فيما صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات، أن الوزارة بدأت في إنهاء آخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ - 2019م.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على قانون الثروة المعدنية نهائيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبا مع نص المادة (32) من الدستور، والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها، والاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: تخفيض سعر الأرز.. واحتياطي السلع آمن

ألقى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، كلمة في مؤتمر الاستثمار في التجارة، والذي نظمه جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، أكد خلالها أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاساسية آمن، والاحتياطي من القمح يكفي 4 شهور ونصف الشهر، إذ تم خلال الموسم الحالي شراء 3.260 ألف طن قمح محلي، بالإضافة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيوت يكفي 3.3 شهر، والاحتياطي الاستراتيجي من الأزر يكفينا حتى 15 أكتوبر المقبل، كما أن سعر الأرز سيتم تخفيضه، كما تم تخفيض سعر المكرونة، أمس السبت.
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اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على اتفاقية الغاز مع قبرص

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الخميس، 3 قرارات جمهورية، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي والموقع في نيقوسيا والموقع بتاريخ 19 سبتمبر 2018، كما أصدر السيسي قرارا رقم 225 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مشروعات تنموية عليها بمحافظة الإسكندرية.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يصدق على ربط الموازنة العامة لسنة «2019-2020»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019- 2020، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد. ووافق مجلس النواب بشكل نهائي في أثناء جلسته العامة، في 24 يونيو الجاري، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
مجلس-النواب

نواب: 30 يونيو نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة

قال أعضاء بمجلس النواب إن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، وأن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي، واصفين 30 يونيو بأنها مثلت نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة. وصرح النائب خالد مشهور، بأن فترة حكم الإخوان لمصر كانت مهددة لبقاء الدولة، بل وأنذرت بتقسيمها وشرذمتها وهو ما لم يرضاه الشعب، وثار وانتفض لاستعادة وطنه من جماعة إرهابية خيرتنا بينهم وبين الحرق والتخريب والدمار.
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