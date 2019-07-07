السيسي يصدق على 10 قوانين بشأن ربط الموازنة

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 105 لسنة 2019، بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ611 مليونا و810 آلاف جنيه، والقانون رقم 104 لسنة 2019، بربط موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الجهاز بـ7 مليارات و251 مليون جنيه، والقانون رقم 103 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ59 مليارا و766 مليونا و500 ألف جنيه.

كما أصدر السيسي، القانون رقم 102 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الهيئة بـ2 مليار و769 مليونا و598 ألف جنيه، والقانون رقم 108 لسنة 2019، بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2019 - 2020، وقدرت جملة موازنة الجهاز