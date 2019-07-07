بعد موافقة البرلمان.. أهم تعديلات قانون الاستثمار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

سحر نصر وزيرة الاستثمار

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب. وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار. وتمت إضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر لأجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.

وتتمثل التعديلات الجديدة في ما يلي: - إضافة فقرة فى المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة،