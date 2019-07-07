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بعد موافقة البرلمان.. أهم تعديلات قانون الاستثمار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٧ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
سحر نصر وزيرة الاستثمار
سحر نصر وزيرة الاستثمار
وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب. وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار. وتمت إضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر لأجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
وتتمثل التعديلات الجديدة في ما يلي: - إضافة فقرة فى المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة،
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صعود وهبوط.. هكذا تغيرت خريطة مبيعات السيارات في مصر

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لماذا تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؟

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بالقطاع غير النفطي في مصر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2014، أى نحو خمس سنوات، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي 2018-2019، ليسجل نحو 400 مليون دولار، في مقابل نحو 720 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي 2018، وبالمقارنة بنحو 950 مليون دولار في الربع الرابع من نفس العام. وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 7.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017-2018، فى مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017.
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إطلاق خدمة الاستعلام عن حسابات المتوفين في البنوك

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بعد تصديق السيسي| تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية 2020

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 80 لسنة 2019 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019- 2020، وهو يعد العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022). ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
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سحر-نصر

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون.
البنك-المركزى

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.6 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليصل إلى 4.6 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018-2019، في مقابل نحو 6.01 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، وفقاً للبيانات الصادرة عن أداء ميزان المدفوعات. وأوضح المركزي، أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل إجمالي تدفق للداخل بلغ نحو 10.2 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر، مقابل 5.6 مليار دولار صافي التدفق للخارج خلال نفس الفترة.
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نائب قنا عن أزمة المياه: مش بنلاقي نغسل الميت

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة عامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طالب فيها فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بتشكيل لجنة من الحكومة لبحث إشكالية نقص المياه وانقطاعها عن مركز نجع حمادي على فترات كثيرة، والعمل على وضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت، قائلا: "الأهالي يعانون كثيرا جراء هذه الأزمات، اللي بيموت مش بنلاقي ميه نغسله بيها". من ناحية أخرى، شهد اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، خلافا حادا بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
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مليار ونصف.. «الخطة والموازنة» تقر ميزانية النواب في العام الجديد

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